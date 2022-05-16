歐盟解封！今夏遊歐洲不能沒有「這些」心理準備

提早準備到機場 避免延誤 / 來源： piqsels

圖文/Pei

今年終於有機會去歐洲？出入境可不容易，考慮避開大型機場也許是個好主意。

疫情限制解除後 歐洲機場面對大挑戰

聽說英國機場最近出現排隊超過1公里的奇觀？

到荷蘭機場可以尋找米飛兔和名產起司 / 來源：flickr-Corey Seeman 倫敦機場今夏也會十分擁擠 / 來源： wikimedia

從亞洲出發到歐洲，主要的機場如倫敦、巴黎、法蘭克福也許是大家常有機會遇到的口岸，雖然轉機或出入境看來方便快捷，疫情之下逐漸開放旅遊的各國也發現了一些共同的問題－那就是機場擁擠、班機延誤。

位在布魯塞爾的歐洲國際機場理事會ACI剛發布的報告就能告訴你，今年夏天如果要到歐洲，得有什麼準備呢？應該避免在哪裡轉機、哪些機場人又比較少，可以更舒服順利地通關？

巴黎機場在疫情期間人煙稀少 / 來源：flickr-Gary Bembridge

首先是歐洲航空旅行的復甦，歐陸前五大機場－伊斯坦堡、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和馬德里的往來人次，近期相較一月份，都回血10%了，暑假期間預估也會迎接洶湧人潮。

而最近兩個月最多人造訪的機場所在國家是葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙，最少人去的前三名則是斯洛文尼亞、斯洛伐克和有點讓人意外的德國！

不只疫情 烏俄戰事也為交通投下變數

讓我們也注意一下主要旅遊大國之外的歐洲機場，受到烏俄戰事影響，戰爭中的兩國與周邊國家機場人潮銳減，不過土耳其這個幅員遼闊、觀光資源極其豐富國家的機場，畢竟是歐亞心臟，在烏俄周邊地帶卻也繼續疫後復活中！

經過這些大機場都需要查好資訊再出發 / 來源：pixabay

隨著歐洲各國接受其他地區旅客入境的限制多有鬆綁，夏天搭飛機出入歐洲成為越來越熱門的選擇，但大家一定要考慮到，過去兩年疫情大量裁員的各國機場服務，今年上半年一下子可恢復不過來。

而且受戰事影響，歐洲各國對機場人員的安檢會更加嚴格，這些因素加上原本就會火熱爆增的遊客量，提前更長時間到達機場﹑事先查看抵達機場的最新動態、甚至選擇較小機場轉機或需帶更少行李，也許能幫你省時省力！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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