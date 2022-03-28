巴黎更好玩了！ 鐵路永久特價130元即可暢遊、超帥復古鐵道制服你也能買
圖文/Pei
滿滿巴黎風的紀念品、史上最優票價暢遊花都，法國吸引力再升級！
票價封頂 最多130元即可暢遊巴黎大區
各位旅友，各位觀眾，巴黎鐵路票價打折了，而且是永久特價！
巴黎市區、附近郊區組成整座首都圈「法蘭西島」又稱「大巴黎」，其實是很大一個範圍，近的有凡爾賽宮、迪士尼樂園，遠的有楓丹白露宮和戴高樂機場，15條路線組成法國交通量和景點最集中的一區，隨意跳上一班列車都能有宏偉豐富的法國歷史、藝術、文化、娛樂活動、自然風光可以讓大家永遠玩不完，酒莊、馬場、城堡、玫瑰城全都在你的掌握之中－現在單程票最高4歐元（約130台幣）等於以往最高價格打對折，我們再也不用擔心交通費太貴囉。
如果你是鐵道迷，這將是你盡享地鐵、郊區鐵路、有軌電車和公車等各種時新與古典車輛風情的好機會，上百年的歷史遺跡在許多車站周邊都會有特別介紹，可以好好探索！
這超級利好措施也是鐵路公司為了吸引大家使用大眾交通工具、同時節能減碳的做法，準備好小零錢，跳上車周遊迷人的法國首都圈吧。
未來，法蘭西島還會開通更多線路連接旅遊書上很少提到的好地方，秘境之旅讓人期待！
把巴黎日常穿在身上？法國人說很可以！
有什麼國家會把地鐵元素當作紀念品售出呢？潮國法蘭西！可愛小兔吉祥物、復古連身裝、設計風T-shirt, 巴黎潮人愛用的帆布包……在''RATP''官方網店都買得到了喔。
大家看看超有氣質的深色連身衣和外套，複刻古早味，有點酷酷職員感、還有別處買不到的巴黎回憶，更酷的是寫著簡單法文，穿上就很有型！
陪伴巴黎人日常的地鐵小兔，常出現在門邊提醒大家不要夾到手、下雨天告訴你地鐵可以借傘、在禁菸區跟大家說No Smoking……又溫馨又可愛，現在終於推出周邊商品，逛街戴上兔兔小帽或露出拋媚眼的兔兔襪，絕對會讓四周的巴黎人會心一笑。
如果有出地鐵警察風格的制服，想必會更帥氣吧？
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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