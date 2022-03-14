想去歐洲辦浪漫婚禮！　義大利「這區」給6萬喜事補助最划算

圖文/Pei

想今年結婚嗎？2022年到夢幻歐洲辦婚禮最划算方案開放，現正限量倒數中！

到歐洲結婚的夢想 一點也不遙遠

Pei小編這就帶大家來到義大利羅馬，最熱門的戀愛聖地之一！

歐洲人都說義大利人最懂製造浪漫和談戀愛，越來越多邊境開放的此刻，羅馬也端出超吸引人的婚禮支援金給全世界的愛侶－到義大利結婚吧！

在浪漫古城結婚超級讓人嚮往 / 來源： pixabay 這個方案非常優，而且包含羅馬與附近的城市所在的Lazio大區，高達2000歐元(超過台幣6萬)的政府補貼可以用在非常多服務上－定情戒指、婚紗婚攝、化妝、裝飾花束、婚禮蛋糕、婚禮秘書、禮車、場地與餐飲預訂，甚至蜜月旅行行程都適用這項補助，可以說是為大家減少舉辦夢想婚禮壓力的最貼心方案了。

無法不愛上這片風景和同享的另一半 / 來源： pixabay 情侶一起親自體驗梵蒂岡 / 來源： pixabay 世界最大的教堂－梵蒂岡聖彼得大殿加深浪漫氣氛 / 來源： pixabay 擁有｢永恆之城｣梵蒂岡、城內世界最大的教堂－聖彼得大殿與歐洲見證最多喜宴的愛情聖殿「萬神殿」，全都給有情人們最好的氣氛和理由前往羅馬成婚，而且與親友一起享受古色古香羅馬獨有的精緻美食和小吃，談起戀愛更精采難忘！

在這個補貼方案公佈前，每年都有超過1萬5千對情侶到這一個典雅城市許下終生誓約，超級高人氣，大家也不用愁找不到適合的商家哦！

這次要好好嘗試聞名世界的義大利美食囉 / 來源： pixabay 在老城區留下兩人永恆回憶 / 來源： pixabay 這個超優方案有限量，大家今年確定可以到義大利辦婚禮的話，現在就行動起來訂日子吧！

‘Lazio in Love’婚禮補助官方消息

補助申請期間：2022.02.28 – 2022.12.31（服務使用期限為2023.01.31）

符合補助商家： Lazio當地與婚禮相關的商家

符合補助條件：全球任何國家公民，只要在今年12.31之前到此大區結婚

補助注意事項：每對愛侶可以提出最多5份來自不同服務商的收據，不含電商只限實體店

補助計畫總額：1000萬歐元不限人數，申請完即截止

申請網站：請搜尋regione.lazio.it的nellazioconamore專頁

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！

Pei小編祝大家幸福快樂！

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