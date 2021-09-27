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回憶波蘭的帶團／華沙，幸好，還有蕭邦

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲華沙因為蕭邦而享譽全球。 　圖：吉光旅遊／提供
▲華沙因為蕭邦而享譽全球。 　圖：吉光旅遊／提供

【旅奇傳媒/作者-林瑞昌、責任編輯-王政】華沙在二戰後幾乎全毀，今日的華沙是戰後從瓦礫堆中重建的成果，舊城尤其難能可貴，一磚一瓦，據說完全復原回17世紀的舊貌。儘管知道這段歷史，對旅人來說，華沙實在是一個不怎麼樣的城市，如果每座城市都是一張臉，華沙是你看過就忘，多年後再次遇見也不會想起來的那張面容。幸好，還有蕭邦。

上帝把莫札特賜給了日耳曼，卻把蕭邦賜給了波蘭。蕭邦的愛國情懷我們都不陌生，1849年音樂家過逝在巴黎，依照遺願，心臟裝在匣子裡運回了故鄉。旅人來到華沙，不管是不是樂迷都會安排行程到蕭邦故居和聖十字教堂朝聖，向一代鋼琴詩人致敬。

▲波蘭年年吸引無數旅客爭相到訪。 　圖：吉光旅遊／提供
▲波蘭年年吸引無數旅客爭相到訪。 　圖：吉光旅遊／提供

容易遺忘的華沙 令人難忘的蕭邦 Anne是我08年的團員，那次的行程走東歐四國15天，我記得波蘭當時是安排在捷克之後，斯洛伐克和匈牙利之前，參觀完波蘭弗羅茨瓦夫，我們改搭火車進華沙，一坐6 個小時。

Anne年紀40不到，性格卻反過來像14歲，有幾分神似袁詠儀，每天蹦蹦跳跳就像國中生一樣，她說大學時主修大提琴，團員們都笑說還真是看不出來。漫漫長途的火車上，我和Anne在餐車上很有得聊，她這次不顧老公嘮叨，獨自一個人參加東歐團，完完全全就是為了蕭邦一個人而來，她堅持，蕭邦就是她上輩子的情人，相遇的地點就在德勒斯登，但是最後終究是彼此錯過了。

▲美人魚紀念碑。 　圖：吉光旅遊／提供
▲美人魚紀念碑。 　圖：吉光旅遊／提供

她每次一講到蕭邦時，表情就會變得嚴肅起來，認真到我必須轉頭去偷偷地笑。隔天到了華沙，我一點都笑不出來了，因為Anne崩潰大哭，就在蕭邦故居前指著我大叫，為什麼今天故居沒開門你不知道，你叫蕭邦來開門！其實原本行程的安排，蕭邦故居就是經過拍照，沒有入內參觀，偏偏今天又是公休日，不但蕭邦不在家，售票員也不在，我想臨時買門票來挽救一下局面也不得其門而入。我們明天一早就離開華沙了，怎麼辦呢？

10天後，維也納機場，離登機時間還有一個小時。東歐沒什麼精品好買，不用 陪團員大排長龍等退稅，我躲在登機口旁的小店喝啤酒，Anne發現了，走過來把所有歐元零錢都給我，她說下次再來歐洲不知道什麼時候了，零錢用不到，回台灣銀行也換不了，要謝謝我那天早上特地安排導遊和計程車專程送她去故居等開門，雖然只匆忙參觀5分鐘就又趕回來追遊覽車，但是已經心滿意足。

▲波蘭是一個深受旅人喜愛的國度。 　圖：吉光旅遊／提供
▲波蘭是一個深受旅人喜愛的國度。 　圖：吉光旅遊／提供

其實一路上Anne已經謝我很多次了，我原本想開玩笑說怎麼小費給銅板，卻聽她又接著說，大學時老公主修鋼琴，最喜歡聽他彈蕭邦。結了婚，沒生小孩，老公一直很忙，琴藝都生疏了，這次歐洲之旅要來看蕭邦，是大學時就約好了，怎麼知道十幾年就這樣過去，無聲無息。她決定自己一個人來。

每次回想起華沙，我還是一樣記不起來這座城市的樣子。倒是偶而聽到鋼琴獨奏曲，也辦別不出是或不是蕭邦，我常常會想到Anne，以及她的孩子氣。

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