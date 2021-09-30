老店內做瑜珈？巴黎「最強獨立書店」重生 550坪超大空間聞書香
圖文/Pei
巴黎文化聖地Gibert Jaune曾在年初意外歇業，如今不僅擴大空間，還開啟電商和瑜珈等全新服務，讓你在哪裡都能享受花都書香！
老書店變身文化空間 大力吸引多元客群
Pei小編這就帶大家來到今年3月在一大片嘆息聲中「倒閉」的Gibert Jeune 獨立書店兼文化地標，在過去兩年社會運動和疫情衝擊下，無法繼續乘載無數巴黎人和巴黎迷在左岸的求知求學回憶，只能關店讓愛書人、熱中二手書和拉丁區的教授、學子們大呼「怎麼可能」？！
但書店當時就留下一個引子：我們只是重組歇業，不會消失；如今等了大半年，這實實在在的「法國最大獨立書店」重生了！
「Quinze bis」就是Gibert重新打造的550坪超大概念店，9月底起在巴黎右岸的巧克力博物館附近開張，多元活動就是他們的宗旨－瑜珈、烹飪課、電影講座、音樂會等興趣班和活動都排在日曆上，甚至美容護膚產品、健康營養品都在這個新購物空間找到位置。
當然重量級的4萬5千本藏書也會與大家見面之外，深厚的法國文化背景是Qinze bis永恆的標籤，文具禮品也給‘Made in France’最大的展售機會，想找法國本土小眾精品、紀念特產，到這裡會很有收穫－也就是大人小孩、各有所好的人們在這裡，會逛得很開心！
Fnac法雅客模式
與台灣百貨裡有的法雅客法國影視書店一樣多元化、接觸不同閱聽群眾，是Gibert團隊的全新嘗試，對文化有非常高昂熱情的巴黎人，也會喜歡這樣的藝文空間嗎？
Gibert不只對這個嘗試很有信心，還設下「2025」電商達到總營收20%的發展目標，相信大家很快就能看到gibert.com更豐富的介面了－目前他們一年可以賣出190多萬件新舊書籍和文具！
法國政府也相當支持傳遞法國文化的書店，所以書籍的運費可以比一般商品低……大家還會不想買書嗎？
到哪裡可以網購Gibert藏書？網址是：https://www.gibert.com/
全新概念店（不在左岸原址哦）地址：15bis boulevard Saint-Denis, Paris
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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