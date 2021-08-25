熱氣球奇觀、夢幻鹽湖！土耳其9大景點必訪　飛1個國家同遊歐洲、亞洲

土耳其的位置橫跨歐洲及亞洲，提到土耳其，小編第一時間會聯想到伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂以及和台灣截然不同的的文化風情～就讓小編來介紹土耳其９大必訪景點，快跟著小編看下去吧！

番紅花城Safranbolu

番紅花城Safranbolu。 圖／IG, yuki.lin.18

番紅花城是土耳其安納托利亞的城鎮，也是相當熱門的景點之一，而命名的由來是因為當地盛產番紅花，在17世紀時期還是番紅花貿易及種植中心呢！而這座城鎮主要分成新城區及舊城區，最大的特色就是舊城區一整片充滿歷史性的鄂圖曼風格建築，包含一整片紅瓦屋頂建築、石板街道，目前這個區域已經被列為世界遺產了！有機會來到土耳其一定要來體驗一下鄂圖曼風光～

阿亞索菲亞清真寺（聖索菲亞大教堂）St. Sophia Museum

阿亞索菲亞清真寺（聖索菲亞大教堂）St. Sophia Museum。 圖／shutterstock

伊斯坦堡是土耳其最大的城市，也是當年的「拜占庭」，這座充滿故事的城市，絕對是到土耳其必去的地方！而名聞遐邇的的聖索菲亞大教堂就位在伊斯坦堡，因為有個巨大的圓頂而聞名，整座建築宏偉壯闊、建築裡有精湛的藝術壁畫、碩大的廊柱，是名不虛傳的拜占庭式建築；這座拜占庭式建築也是十分重要的宗教場所，曾作為基督教教堂，後經歷時代更迭，正名為聖索菲亞博物館，最後在2020年7月正式更名為阿亞索菲亞清真寺。絕對是一座充滿歷史意義的建築啊！

加拉達塔Galata Tower

加拉達塔Galata Tower。 圖／pixabay

來說說同樣位於土耳其伊斯坦堡的絕美景點－加拉達塔，它是一座從中世紀留存至今的尖頂建築，也是當地十分知名的地標，約有九層樓高，據說在不同時期，分別作為宿舍、天文台、燈塔等不同用途，而如今則是一座博物館，接待來自世界數以萬計的遊客，站上加拉達塔便能眺望歐亞交界及博斯普魯士海峽，而就算不在加拉達塔附近，因為它的高度遠遠也能瞧見它，難怪他總被說主宰著伊斯坦堡的天際線，這畫面實在太美啦！

圖茲鹽湖Tuz Golu

圖茲鹽湖Tuz Golu。 圖／shutterstock

位於土耳其的圖茲鹽湖，是土耳其第二大的鹽湖，這座湖非常不簡單，土耳其有百分之五十的鹽可都是來自於圖茲鹽湖呢！圖茲鹽湖最大的特色，就是表面上有一層白色鹽結晶，陽光灑下～看起來閃閃發亮，在水份蒸發旺盛的夏天特別美麗！當水分充足的時候，圖茲鹽湖則化身為天空之鏡，不管怎麼拍都會產生倒影，非常夢幻！這座湖也會隨著水量不同以及杜氏鹽藻大量繁殖有紅色的湖面出現哦！

卡帕多奇亞Cappadocia

卡帕多奇亞Cappadocia。 圖／pixabay

卡帕多其亞也是土耳其必去！先說說卡帕多奇亞的獨特地形，可以追朔到幾萬、幾千年前的火山爆發，爆發後冷卻的火山熔岩隨著雨水侵蝕、風化以及時間的累積，就形成現在這鬼斧神工的地形了！若是喜歡台東的熱氣球嘉年華，就更不能錯過土耳其的卡帕多奇亞了！卡帕多奇亞的熱氣球是舉世聞名的壯觀，各式各樣的熱氣球同時升空，與背後的獨特地形相映，無論是親自乘上熱氣球，或是在遠方看著這絕美的畫面，一生一定要來體驗一次！

棉堡（帕穆卡麗）Pamukkale

棉堡（帕穆卡麗）Pamukkale。 圖／pixabay

另一個土耳其的知名景點就是「棉堡」，棉堡的名稱來自於它的潔白夢幻，就像一座棉花城堡而得名。而這樣特殊的地形景觀，來自於溫泉水流動冷卻過後所沉積而成這樣美麗又壯觀的石灰岩地形。而這一片石灰岩地形其實非常珍貴，世界上僅有少數幾處有這樣的景觀，所以在1988年也成了世界遺產；若有機會前來土耳其，一定要來棉堡走走看看！

艾菲索斯古城Ephesus Ancient City

艾菲索斯古城Ephesus Ancient City。 圖／pixabay

來土耳其旅遊，除了獨特的地理景觀，也不能錯過它的歷史風貌；艾菲索斯古城是西元前所建的城市，根據研究在此曾居住25萬人。而這座艾菲索斯古城是至今保持最完整的古希臘羅馬遺蹟哦！來到這裡彷彿穿越回古希臘時期，想像著當年的生活樣貌、感受著古老文明的偉大，絕對是非常珍貴的體驗！

凱末爾紀念館Ataturk Mausoleum

凱末爾紀念館Ataturk Mausoleum。 圖／pixabay

凱末爾紀念館位於土耳其首都的安卡拉，它是土耳其的「國父紀念館」，在1938年國父凱末爾病逝後，為了紀念它所建，占地廣大。這裡除了是土耳其國父凱末爾的陵寢，也展示了凱末爾生前的遺物與事蹟。另外，很特別的是這棟建築物融合了中古世紀歐洲與現代的建築特色，若有機會前來土耳其，可以來凱末爾紀念館了解土耳其的歷史變化、看看這宏偉碩大的建築！

有頂大市集Grand Bazaar

有頂大市集Grand Bazaar。 圖／Flickr

有頂大市集已有超過五百年歷史，是土耳其最古老且規模最大的市集，五、六十條街道、幾千家的商店，就算逛一整天也逛不完啊！這裡販售著各式土耳其香料、藝術品、紡織品、杯子、燈飾等等，商品都非常具有土耳其風格，應有盡有。也因為選擇真的很多，小編強烈建議一定要貨比三家，可以適度的殺價，一定可以買得很開心！

看完小編介紹的9個土耳其必去景點，對於土耳其有沒有比較不陌生了呢？土耳其真的是一個很棒的地方，無論是歷史痕跡、數不清的自然美景，還有熱情的土耳其人，等著大家親自去探索認識，絕對會收穫滿滿！

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