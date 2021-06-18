重啟最佳狀態！全球四大療癒聖泉「法國露德小鎮」疫後必去

圖文/Pei

生活裡的疑難雜症，你找到解方了嗎？有人相信旅遊可以療癒、有人依靠信仰求平安，這座朝聖者最想去的法國小鎮，有什麼神奇力量？

世界四大奇蹟之泉 法國小鎮絕對有料

Pei小編這就帶大家來到法國西南的「露德」，如果大家身邊有信仰基督宗教的朋友，或許真的能聽到一些超乎想像的訊息，為什麼呢？

在露德 可以感受朝聖的力量 ／來源： wikipedia

一般旅人不會想到專程前往的露德小鎮，雖然居民只有一萬三，但名氣可是非常高的，酒店數量僅次於首都巴黎和蔚藍海岸度假區的尼斯喔！

這裡有座聖母泉，因為許多原因，每年有絡繹不絕的旅人前往參觀－想朝聖、許願或還願的、想親自體驗聖水的、想感受濃烈信仰氣息的、想考古、想爬山、還有想靜養充電的，每個人不約而同、大老遠來露德，就是希望為自己創造難忘的回憶！

露德朝聖小故事

這裡最有名的就是山洞本身、附近的流出聖水的山泉，和附近的幾座聖殿和教堂，小鎮有超過20座信仰建築，是喜歡藝術和歷史文化、西方信仰的旅人會流連忘返的地方喔。

露德的泉水在朝聖者和求奇蹟的人眼裡非常珍貴 / 來源：lourdes.tourisme 露德的聖女山洞和水療聞名於世 / 來源： lourdes.tourisme

故事要從1858年說起。一位村子裡的少女伯爾納德，堅持說自己不斷看到神蹟，因此決定到神蹟指示的山洞（Grotte de Massabielle）徒手挖掘土地來尋找山泉，沒想到真的讓她找到了！這處泉水在當時是非常珍貴的資源，而且泉水到今天都不斷湧出！

晚上和大家一起拿起蠟燭祈禱 會有什麼感動呢 / 來源： wikipedia

少女造就的超自然事蹟、「天降」的泉水160多年來，多次被親身體驗的人宣稱有療癒功效，甚至有超過60件痊癒病例得到教會認可，露德也就成為後人朝聖的熱門目的地，人們希望能在這座安靜的神聖小城裡，重整和安撫身心。

露德景點還有哪些？

小鎮的朝聖者眾多 氣氛十分特別 / 來源： wikipedia

走進小城，大家可以看見聖母山洞上方的大教堂，附近還有三座聖母聖殿（Les Sanctuaires Notre Dame de Lourdes）、一座聖心禱告教堂、能一探東歐風情的烏克蘭天主教堂和千年古堡，讓你的相機裝滿歐式繪畫、威尼斯馬賽克瓷磚的多彩、和紀載英勇法國歷史的文物。

露德因為地處著名的法國、西班牙庇里牛斯山區，動感的體育活動也非常豐富！你可以在這裡划船騎馬、登山健行，然後拋開所有思緒泡溫泉好好療養，讓整個人放個輕鬆。

烏克蘭風格的教堂也很值得認識 / 來源： wikipedia

補充能量，別忘了試試本區特有的鮮美羔羊肉、濃湯和烤蛋糕，吃飽飽，心情會很好喔。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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