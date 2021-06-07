有鯨魚、有極光、以「愛」為名！ 歐洲小眾城市「夏日納涼」5選

圖文/Pei

最明亮的季節又來到，選個人潮少的地方避暑納涼最好；歐洲夏日裡，哪些城市的最涼爽又好玩？

冰島 探探世界上緯度最高的首都

冰島城市就能欣賞壯觀的大自然 / 來源： pixabay Reykjavik 首都整齊卻色彩鮮豔 超可愛 / 來源： wikimedia 夏天氣溫7-12度，聽起來就非常吸引人！感覺冷冽的北國空氣能灌滿全身啦……

你知道「冰火之島」冰島首都－雷克雅未克，是世界上緯度最高的首都嗎？有名的火山和溫泉、能看見冰山的海岸和三溫暖，這座酷酷的北歐城市會讓你忘記「炎熱」的存在！

維京傳統美食，要試試看嗎？想到鯨魚？低調點，嘗試一下維京人流傳下來的烤羊排汗龍蝦大餐吧！

城市裡的「極光博物館」、「航海博物館」和「鯨魚博物館」都能讓你深深迷上這北國的精緻和勇氣；回家前，買件保暖的優質羊毛衫吧，北歐出的品質最好哦！

愛沙尼亞 體驗中古歐風

說這裡像北歐童話，一點也不為過！

塔林讓人眼前一亮 / 來源： pixabay 小巧的國度裡，有濃濃的中古世紀風情－航海文物、北歐和西歐融合的極簡與可愛並存，800多年的歷史，在首都塔林留下講不完的故事。

喜歡城牆堡壘風格的照片和散步，安靜優雅的塔林非常適合你喔！對了，有時間搭個船去對岸的芬蘭玩嗎？

波蘭 欣賞用美人魚作市徽的浪漫情懷

世界遺產之城、以情侶命名的城市、東歐活躍新勢力……波蘭華沙在等你！

波蘭老城區很精采哦 / 來源： flickr wilanow王宮是華沙之寶 / 來源：pixabay Pei小編對波蘭有幾個深刻的印象：蕭邦的家鄉、戰後重建、美味暖心的湯品水餃和蛋糕！

建於17世紀的維拉諾夫宮，則是美稱為「波蘭的凡爾賽宮」的金色宮殿，沒有被戰亂破壞，可說是波蘭王室和人民最珍惜的名勝古蹟。就像歐洲許多城市一樣，老城區和新城區各有各的魅力，波蘭風情就等你繞進小巷去發掘哦。

愛爾蘭 試吃「歐洲新一代美食之都」

別以為愛爾蘭很遠就懶得飛一趟，你會錯過很多！

都柏林適合放鬆小酌 遊船和散步 / 來源：flickr 都柏林的夜間活動 一定別錯過 / 來源： publicdomainpictures 都柏林不只是「小酌」文化濃厚因此特別有個性的城市，還有青春感十足的夜生活、數不清的博物館、近年越來越蓬勃發展的愛爾蘭與世界美食沃土！

夏天只有10-18度，聽起來就很舒服吧？

斯洛維尼亞 感受用「愛」堆疊的國度

湖之國度來了，她是國名有「love」字的新人氣旅遊目的地Slovenia!

塔林讓人眼前一亮 / 來源： pixabay 斯洛維尼亞 安靜斯文 / 來源： flickr 首都盧布爾雅那的夏天也非常宜人,因為氣候好﹑湖泊和河流環繞，城堡配廣場咖啡，既能感覺優雅，又能想像這中歐國度勇猛征戰的過往，是不是很吸引人呢？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

真正的海天一色！冰島海濱「天空之湖」無盡海洋溫泉超療癒