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加州迪士尼VIP之旅揭密！不只快速通關，還能進入神秘區域、吃最難訂餐廳

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜©Disney
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什麼是迪士尼的VIP之旅？想像一下，當你探索加州迪士尼樂園時，有私人導遊陪伴導覽，他們是友善的迪士尼專家和私人禮賓，不僅可以快速通關暢玩設施，還可以知道幕後故事，進入少有人能進入的神秘區域，獲得迪士尼終極體驗，備感尊榮！

加州迪士尼樂園VIP之旅是為賓客量身訂做的導覽行程，可以滿足賓客的特定需求和優先事項。圖片來源｜©Disney
加州迪士尼樂園VIP之旅是為賓客量身訂做的導覽行程，可以滿足賓客的特定需求和優先事項。圖片來源｜©Disney

快速通關還不夠看，你知道加州迪士尼樂園VIP之旅（Disneyland Resort VIP Tours）嗎？它是為賓客量身訂做的導覽行程，可以滿足賓客的特定需求和優先事項，包括計畫遊覽的設施、提前預訂餐飲、預訂觀賞煙火與遊行的VIP特區等，讓你的加州迪士尼樂園之旅圓夢。

當預訂VIP之旅後，會有VIP之旅規劃師事先了解你的需求，而整個行程的規劃並非固定不變，可依照當天狀況做靈活調整與安排。

VIP之旅會有專屬VIP導遊導覽，優先暢玩設施。圖片來源｜©Disney
VIP之旅會有專屬VIP導遊導覽，優先暢玩設施。圖片來源｜©Disney

預約VIP之旅的當天，會有熱情好客的專屬VIP導遊（VIP Tour Guide）迎接你，讓你備感尊榮，透過快速通關（Lightning Lane），你可以免排隊，優先遊玩樂園中你最想遊玩的設施，包括隊伍等候時間最長、最暢銷的設施加州迪士尼樂園的「《星際大戰》：反叛軍崛起（Star Wars: Rise of the Resistance）」、迪士尼加州冒險樂園的汽車總動員園區「水鄉溫泉鎮賽車手」（Radiator Springs Racers）。

同時，專家級的導遊，也會告訴你一些你過去所不知道的迪士尼隱藏版區域和不為人知的秘密。

最難訂的高級餐廳-藍海灣餐廳。圖片來源｜©Disney
最難訂的高級餐廳-藍海灣餐廳。圖片來源｜©Disney

關於餐食的安排，包括座落在加州迪士尼隱藏版VIP招待所「21 Royal」，最難訂的高級餐廳-藍海灣餐廳（Blue Bayou Restaurant）、Carthay Circle Restaurant，都是可以在VIP之旅安排的選項。

座落在加州迪士尼隱藏版VIP招待所「21 Royal」，前身是創辦人華特迪士尼夫婦的私人公寓。圖片來源｜©Disney
座落在加州迪士尼隱藏版VIP招待所「21 Royal」，前身是創辦人華特迪士尼夫婦的私人公寓。圖片來源｜©Disney

「21 Royal」前身是創辦人華特迪士尼夫婦的私人公寓，由知名的米其林星級主廚設計無菜單料理，這裡一次只接待12人，而且每天只招待一組，非常難預約，是有錢也不見得吃得到的魔法餐！

每每總是大爆人潮的迪士尼煙火與遊行，也可以預先預約觀賞區域。圖片來源｜©Disney
每每總是大爆人潮的迪士尼煙火與遊行，也可以預先預約觀賞區域。圖片來源｜©Disney

每每總是大爆人潮的迪士尼煙火與遊行，透過VIP之旅，你也可以預先預約觀賞區域，輕鬆悠閒地觀賞美麗壯觀的場面、向你最愛的迪士尼人物打招呼。

要如何才能參加加州迪士尼VIP之旅呢？需要事先預約，收費為每小時 500 至 700 美元不等，最多可和9 位其他賓客一起享受客製化的 VIP 導覽，最短7小時，最多10小時，如果需求英文以外的語言，也可以洽詢。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300810

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