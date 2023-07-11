美國德州BBQ美味的秘訣！休士頓必吃燒烤餐廳指南

來到美國德州必吃BBQ，但是當地BBQ餐廳如此之多，該如何入手？休士頓旅遊局接受採訪，告訴你德州BBQ美味的秘訣，同時介紹休士頓（Houston）的推薦燒烤餐廳。

來德州必吃BBQ，德州作為發源地，加上遍地畜牧牛隻，發展出一套BBQ學；圖片／J-Bar-M Barbecue提供

「美式燒烤（BBQ）」的發源地就是來自美國南方，德州作為發源地，加上遍地畜牧牛隻，因此發展出來一套BBQ學，德州每戶家庭必備烤爐，每個人也都有他的獨門烤肉配方。

德州燒烤到底有多美味？前總統歐巴馬也瘋狂，趁著出差短暫時間，趕去德州名店富蘭克林燒烤（Franklin Barbecue），插隊想要一嚐美味，被廣為傳頌。

這家名店每天凌晨2、3點開始烤肉，直到早上11點開賣，經常賣到約中午12點左右就售罄，可見受歡迎程度。

德州BBQ的美味，沒有一定標準，每個人可尋找自己喜愛的風味；圖片／J-Bar-M Barbecue提供

「德州BBQ的美味，沒有一定標準，影響BBQ風味的因素太多，從材薪、火侯、肉質的不同、部位的不同等都會影響，單看個人的喜好趨向。」美國休士頓旅遊局亞太處處長姚義（Leo Yao）表示，就像台灣有許多魯肉飯、雞肉飯餐廳，各家有不同配方口味，每個人也都有他自己最愛的口味一樣。

德州搭配BBQ有獨門飲料：Dr Pepper，它是「德州可樂」，推崇在Dr Pepper加入香草冰淇淋的吃法；圖片／Reton Kao提供

搭配BBQ除了啤酒之外，德州人還有一種獨門的飲料，那就是Dr Pepper，它是「德州可樂」，有其特殊配方的碳酸飲料，也非常推崇在Dr Pepper加入香草冰淇淋的吃法。

德州式燒烤通常都具備牛胸肉（brisket）、豬肋排（ribs）、手撕豬肉（pulled pork）與煙燻腸（smoked sausage）元素，同時有各家自製醬料搭配。

以下介紹幾家在休士頓最負盛名、最受到讚譽、及最受到歡迎的BBQ餐廳：

Truth BBQ 2019年開設休士頓分店；圖片／Truth BBQ提供

Truth BBQ 2021年被德州月刊選為「50家最好的BBQ」的前三名；圖片／Truth BBQ提供

Truth BBQ

Truth BBQ最初於2015 年在布倫納姆（Brenham）開店，位於休士頓和奧斯汀之間的鄉村高速公路旁，老闆 Leonard Botello IV自學成才，短短時間內即席捲燒烤界，並以德州中部風格燒烤的正宗做法而獲得認可。2017年Truth BBQ獲選為德州月刊「50家最好的BBQ」，Leonard成為躋身前十大最年輕的燒烤店老闆，2021年TRUTH BBQ更搶進前三名。

2019年後休士頓分店出現，人流量大的位置和精緻的燒烤設施使這裡成為休士頓最好、最繁忙的燒烤店之一。

Truth BBQ老闆 Leonard是現場火烤烹飪藝術的專家；圖片／Truth BBQ提供

Leonard是現場火烤烹飪藝術的專家，他癡迷於細節，多年來睡在煙燻爐旁，並致力於每天從頭到尾製作一切，所以消費者大多會在排隊訂購時看到正在製作的香腸，這也是他的成功之道。

餐廳每週二至週日上午 11 點開始營業，直至食物售完為止。除了美味的燒烤外，餐廳還出售醬汁。

．地址：110 S Heights Blvd, Houston, TX 77007．電話：(832) 835-0001．網址：https://www.truthbbq.com/

The Pit Room以不拘一格的風格成為德州最好的BBQ餐廳之一；圖片／擷取自The Pit Room官網

The Pit Room不拘一格的美味 與酒吧融為一體

The Pit Room老闆Michael Sambrooks於 2016年將手工燒烤帶到了不拘一格的 Montrose社區，成為德州最好的BBQ餐廳之一，提供同樣不拘一格的燒烤美食與其他菜餚菜單。

這裡每天自製三種香腸、用牛胸肉製成的玉米餅、自製的德州紅辣椒、脆脆的炸豬皮（chicharrones）等都是特色。

The Pit Room特別讓媒體參觀他們的燻烤室；圖片／欣傳媒

外表焦黑的BBQ，只有切開後，才會顯露粉嫩油亮的內在；圖片／欣傳媒

The Pit Room特別讓媒體到他們的燻烤室參觀，熱氣沖天，不由得讓人佩服與感激，他們鎮守十多個小時，燒烤美食才得以出爐，外表焦黑的BBQ，只有切開後，才會顯露粉嫩油亮的內在，入口即化的brisket讓人讚嘆。

在The Pit Room可到隔壁The Patio露臺享受露天吃BBQ的樂趣；圖片／欣傳媒

The Pit Room在收購隔壁的 The Patio酒吧後，這裡擁有一個巨大的戶外座位區和設施齊全的酒吧，與出色的德州中部風格燒烤相得益彰。

這裡每天早上7:00-10:30供應TACO早餐，11點到晚上9點供應BBQ。如果主樓坐不下，可到隔壁The Patio露臺享受露天吃BBQ的樂趣，特定季節裡還有小龍蝦可以品嚐，或者只是過來喝一杯並觀看球賽。

．地址：1201 Richmond Ave, Houston, TX 77006．電話：(281) 888-1929．網址：thepitroombbq.com

談起首選的手工燒烤店，Gatlin's BBQ普遍被推崇，它是一家由家族擁有和經營的餐廳，提供經典的南方燒烤。它於2010年開業，很快成為休斯頓的明星店家。 2015 年Gatlin's BBQ搬遷至橡樹林現址。在任何時候，都可看到Gatlin媽媽在前台工作，與客人談天說笑，這裡除了招牌烤肉之外，特大份的三明治，也十分受到客人歡迎，這裡飄盪非常濃厚的家庭式餐廳的氛圍，網站文案寫到餐廳的秘密配分就是愛，或許並不為過。

J-Bar-M Barbecue定期舉辦免費的Live音樂和社區活動；圖片／J-Bar-M Barbecue提供

J-Bar-M Barbecue，除了美味的BBQ，菜單還包括出色的配菜和甜點；圖片／J-Bar-M Barbecue提供

啤酒花園、現場音樂佐餐

燒烤房由老闆亞歷克·瓦內爾 (Alec Varnell) 領導，除了大量的煙燻肉，如牛胸肉、美味雞肉、排骨等，菜單還包括出色的配菜和甜點，例如經典的香蕉布丁，還有傳奇煙燻漢堡、啤酒花園燒烤美食（例如炸雞翅）、週末燒烤早午餐等。美麗的室內/室外酒吧，可通往啤酒花園，定期舉辦免費的Live音樂和社區活動。

．地址：2201 Leeland, Houston, TX 77003．電話：(713) 534-1024．網址：www.jbarmbbq.com

Rudy's BBQ是德州知名度相當高的BBQ連鎖餐廳；圖片／擷取自Rudy's BBQ官網

Rudy's BBQ必點的配菜–奶油玉米，香濃奶味讓人上癮；圖片／Leo Yao提供

Rudy's BBQ「德州的鬍鬚張」知名連鎖BBQ

Rudy's BBQ是在德州知名度相當高的連鎖餐廳，並以價廉物美著稱，可以用「德州的鬍鬚張」來比喻，它最早是發源於聖安東尼奧市，標榜100%採用橡木燒製，長時間精心燒烤，並使用香料烹飪，及塗上其著名的獨門醬汁，這裡除了烤肉之外，還有一項大家必點的配菜–奶油玉米(cream corn)，香濃奶味讓人上癮。

．地址：14620 Northwest Fwy Houston TX 77040．電話：713-462-3337．網址：https://rudysbbq.com/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212551