雄獅推關島包機「海陸空」三大玩法：網美必拍海上鞦韆、高空跳傘、無敵海景揮桿度假

看好海島渡假旅遊逐漸受到旅客青睞，雄獅旅遊即日起至6月24日攜手星宇航空獨家關島包機22架次，主打海、陸、空三大新玩法，浮潛戲水、免稅購物、叢林遊船探險等活動一應俱全；喜歡運動的旅客，可挑戰國際級高爾夫球場的跨海揮桿，或是刺激的高空跳傘，還能入住全海景渡假酒店開啟奢華假期。即日起推出多款團體與自由行精選遊程，指定出發日自由行每人最低19,900元起，主打入住距離密克羅尼西亞購物中心僅5分鐘車程的飯店，逛街吃美食超方便，4月15日起報名雄獅旅遊關島行程再送「gonna EAT共樂遊」人氣商品兌換券一張，數量有限送完為止。

關島最新網美打卡聖地「海上鞦韆」；圖片提供／雄獅旅遊

雄獅旅遊表示，為提供更完善的旅遊服務，將拓展全球經營版圖，於關島設立當地公司，運用互為客源地與目的地策略，將集團產品與服務發揮綜效，並期許面向密克羅尼西亞島群之經貿、文化，以旅遊、觀光為基礎，推展台灣與國際觀光，同時深化外交合作，促進國際經貿交流。

潛水者的海島天堂

關島位於馬里亞那群島最南方，是距離台灣最近的美國領土，台灣入境旅客免簽證，只需3.5小時就可抵達，各式水上活動向來最具人氣，特別推薦前往位於南端的比基尼島，出海搭船尋訪海豚，享受水上摩托車、香蕉船等，更不能錯過最新網美打卡聖地－關島唯一的「海上鞦韆」，用美照留下浪漫身影。

不會游泳也可以在關島體驗潛水樂趣；圖片提供／JNS DIVERS

親子必訪的天然的水族館－魚眼公園，不僅是浮潛好去處，還能走入10公尺深的海底欣賞熱帶魚群與珊瑚礁；晚間自助餐搭配查莫洛草裙舞及火舞秀，帶你體驗濃濃的熱帶島嶼風情。

在關島穿著椰子葉製成的傳統服飾體驗查莫洛原住民文化；圖片提供／雄獅旅遊

領略查莫洛文化

關島東北部的「Marbo Cave」，是擁有神祕湖水的叢林秘境，將有專業嚮導帶領穿越叢林，進入數百年前的原始村落遺跡，再沿著峭壁深入天然洞穴池，感受沁涼與寧靜，絕美臨海斷崖也值得一訪。

想了解當地查莫洛原住民文化，不如穿著椰子葉製成的傳統服飾、學習製作花圈，品嘗新鮮椰肉與椰奶，感受獨特的島嶼式茶歇；再乘坐遊船前進泰拉佛佛河道，猶如置身在小型亞馬遜叢林，沿途觀察生態，深入古村落參觀千年歷史遺跡，探索洞穴與拉提石，開啟一場神祕探險之旅。

高空跳傘是許多人的旅遊夢想清單；圖片提供／雄獅旅遊

跨海揮桿搶攻高端客

若是熱愛極限運動的旅客，推薦將高空跳傘作為旅遊夢想清單，創造難忘回憶！將乘坐小飛機升空到達指定跳傘高度，由專業教練將帶領在天際盡情翱翔，如蒼鷹般鳥瞰關島美麗風光，絕對是一生值得一次的刺激挑戰！

關島挑戰高爾夫「跨海」果嶺，揮桿時還能感受海天一色美景；圖片提供／雄獅旅遊

隨著偏愛特殊主題和高端服務的旅客逐年增加，雄獅也特別規劃專屬行程，一次安排關島濱海、丘陵、平原等三種不同地形球場，其中曼吉勞高爾夫俱樂部是當地唯一沿著濱海建造的高爾夫球場，設有跨海灣的果嶺，提供揮桿時絕佳的海天一色視野，這裡也是被選為世界百大高爾夫球場之一的俱樂部。

此外，更精選無敵海景頂級酒店，如關島椿塔渡假飯店（The Tsubaki Tower Guam）所有房間皆坐擁海濱風光，可俯瞰一望無際的湛藍；或是關島凱悅酒店（Hyatt Regency Guam）客房能將杜夢灣景色盡收眼底，沙灘、泳池、滑水道等戶外設施齊全，彷彿是個小型水上樂園。

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編輯／方雯玲 Wenling Fang

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