冒險坐著顛頗的麵包車，沿著鐵軌步行前往世界七大奇景之一「馬丘比丘」

圖：列車經過時，鳴笛警示，列車長也會探出頭來與我們打招呼，提醒行人注意安全。（蔚藍文化提供）

早上九點半啟程，麵包車直奔水電城，地圖上短短的距離卻要開五小時才能到達，彎彎曲曲的山路，比九彎十八拐再彎曲個一百倍，顛簸的山路加上高山稀薄的空氣，那是我人生中最難熬的五小時。有幾次在恍惚之中感覺到車子停了下來，抬頭一看前面因為土石流道路封閉，右邊山壁上流石滾滾滑落，滑過五米半的道路，直下懸崖。兩側有當地人協助指揮，約莫等了五分鐘，砂石流速減緩了司機才加速衝過流石區，這一幕驚心動魄。

麵包車裡全都是外國旅客，沒有半個秘魯人。前往馬丘比丘只有兩條私營鐵路，秘魯鐵道與印加鐵道，車票採配給制，一部分保留給當地人，剩下的開放給外國遊客。秘魯人坐火車便宜，來回馬丘比丘只要臺幣兩百元，外國人卻要臺幣五千元，價格直逼瑞士鐵路。大部分背包客支付不起高額車票，就只能冒著生命危險坐顛簸的麵包車。

鐵路緊挨著山壁，遠方群山雲霧繚繞

水電城是個莫名奇妙的小地方，就是個休息站的概念，一個火車站加上兩間餐廳，除此之外什麼都沒有，沒有鄉下人家也沒有商店，卻是到馬丘比丘的必經之處。

所有的巴士都在下午二時抵達，包含我們大約有一百多人在這鐵軌上走著。那是一個陰天的午後，走沒幾公里開始飄起綿綿細雨，卻沒有人因此感到煩躁，鐵道緊挨著山壁，遠方群山雲霧繚繞，實在太美了。

圖：穿著雨衣坐在鐵軌上，這情境荒謬至極。（蔚藍文化提供）

沿路的標語寫著「鐵軌危險， 請勿停留拍照」，每天有數百位外國旅客在這上面走著，確實是一項奇景，鐵軌當然是危險的，若不是情非得已，我相信沒有人想這麼做。一個人做一件瘋狂事，你說他是傻子，當有數百人同時做這件瘋狂事，一切就開始有趣了。

山景虛無飄渺近在咫尺，身體雖是勞累的，內心卻是無比歡喜，好像小時候第一次參加校外教學一樣，內心充滿了雀躍與悸動。一路上經過的火車不少，在這一段鐵軌他們會刻意放慢速度，並且從大老遠就鳴笛警示，要我們注意安全記得靠邊，開過時列車長會在窗邊與大家揮手，彷彿在為我們加油打氣。我們走走停停聊天拍照，火車出現就靠邊站，九公里路走了三小時。

最後的三公里開始下起傾盆大雨，我們穿著塑膠袋雨衣快步走，還是偶爾被遠方的美景吸了魂而忘記行走，最後在入夜前抵達溫熱水鎮，雨衣遮蔽效果差，大家都全身濕透了。

以前講求效率，總習慣用最省時省力的方式到達目的地，似乎那樣才合邏輯。開始旅行才發現，路上慢慢走慢慢體會，花費時間與體力辛苦勞累的路程，更能細細品味路上的點滴，也越能發掘不同樣貌的自己。

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圖：熱水鎮蓋在鐵軌兩旁，乍看之下貌似臺灣的平溪老街。（蔚藍文化提供）

為小鎮注入新的生命力，熱水鎮改名為馬丘比丘鎮

熱水鎮（Agua Caliente）是一個新興的小鎮，座落在馬丘比丘遺址的正下方，近年來由於前往馬丘比丘的人潮絡繹不絕，讓這小鎮注入了生命力，秘魯政府改其名為「馬丘比丘鎮」。

進入熱水鎮之前，路邊出現幾位在地人招攬顧客，他們拿著名片積極地介紹：「民宿地點很好，有網路、熱水，樓下有餐廳，可以看看再決定。」

我們住在鐵軌旁的民宿，這一區好似臺北的平溪老街，民宿旁有一個傳統市場，一樓賣蔬果，二樓是美食廣場，擺設就像公館的水源市場那樣，一個個小攤位旁邊幾張椅子，吃完就閃人。我們找了一間客人很多的小攤，指著旁邊秘魯人吃的雞排飯說：「兩份，謝謝（Dos, por favor）。」搭配印加可樂，也許是一整天的行走真的累壞了，覺得眼前的雞排飯好吃到令人感動，馬上再加點了兩塊雞排。

正值雨季沒那麼忙碌，但遊覽的觀光客依舊絡繹不絕，為了早點進入馬丘比丘，我們到廣場買完門票，就早早入睡了。五點天還沒亮就起床，窗外下著毛毛細雨，出門時雲層慢慢散去，我們啟程往山上走。

鎮上有觀光巴士載客到景區入口（單趟12美元），我們依舊步行前往，一公里多的路全程上坡，花了我們一個半小時才到，每走幾步路再回頭都是不一樣的景緻，群山環繞的襯托下更顯得壯麗非凡，這是用身體的勞累換來的無價美景。

圖：雲霧中的馬丘比丘。（蔚藍文化提供）

馬丘比丘為印加文化遺址，考古學家研究發現，她不是普通的城市，而是貴族的休養之地，大概像是古代皇帝的避暑山莊，這麼個窮鄉僻壤的地方，今天前往參觀都要花上幾天時間，若是在兩千多年前的印加帝國肯定要花上個把月的時間。印加人信奉大自然，對他們來說萬事萬物皆有靈魂，山林是有生命的，建築此城時為了不從山上切削任何石料，花了好多年的時間搜集周邊的大石塊，故而周邊的山脈依舊聳立雲端。

七成的遊客進園三小時便匆匆離去，回民宿打包行李，走鐵軌路趕下午兩點的接駁車回庫斯科，我們決定待上一整天好好看看她。遺址佔地廣闊，在這樣的美景環繞下，隨便找一片草地都可以坐上好一陣子。

拉丁美洲的文化與亞洲大相徑庭，觀光帶動經濟發展固然重要，多數的景區卻仍保有原始的風貌，這些山水都已存在千年之久，他們不為了一己私利而破壞自然，即使交通不便似乎也沒有人抱怨，山路崎嶇泥濘就慢慢開，反正總是會到的。馬丘比丘，有世界七大奇景之美名，我們花了兩天時間、換兩部麵包車、步行五個小時才到達，回程也花一樣的時間走一樣的路。這一路的艱辛反而為這壯麗的景色增添了許多神祕感，山頂上的果實特別甜，因為得來不易，反而令人更加珍惜。

回程的鐵軌路晴空萬里，邊走邊聊天沒一會兒就到了。巴士開回庫斯科，我們在歐雁城下車直奔烤肉攤，五日的馬丘比丘之旅畫下了完美的句點。

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後記：馬丘比丘每年吸引百萬觀光客前往，已有學者反應過多的人潮導致景區地層下陷，2017年底把票種改為上午票與下午票，也限制每日入場人潮。然而秘魯政府在2019年宣布興建機場，無疑是雪上加霜之舉，未來令人擔憂。

——本文摘自《嬉皮、薩滿、遊牧人生：放逐拉丁美洲420天》，伊娃◎著，蔚藍文化出版

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圖文整理｜Ryan Lin

圖文提供｜蔚藍文化

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