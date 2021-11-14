臨近地鐵站太便利！8間CP值「紐約住宿推薦」 價位實惠、評價不踩雷

紐約有許多景點，像電影裡時常出現的帝國大廈、時代廣場、布魯克林大橋等都非常值得一去，不過到了紐約最擔心就是怕住宿費用太高，又怕踩到雷睡得不舒服……沒關係！今天小編要來介紹8間評價不錯價格又相對沒這麼可怕的住宿，重點是交通也很方便喔～趕快來看看！

Radio City 公寓 - 紐約

Radio City 公寓 - 紐約。 圖／agoda

Radio City 公寓 - 紐約。 圖／agoda

Radio City 公寓 - 紐約(Radio City Apartments)位置鄰近時代廣場，要前往洛克菲勒中心、百老匯都很方便，要去Top of the Rock Observation Deck(岩石之巔觀景台)也不遠喔！Radio City 公寓 - 紐約的風格走溫馨、復古路線，房型的部分提供雙人房及四人房，以這麼好的交通位置來說價格很實惠，部分房型還有自己的小廚房哦！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰49 Street地鐵站

附近景點︰洛克菲勒中心、百老匯、岩石之巔觀景台

紐約市金融中心/曼哈頓市區希爾頓花園酒店

紐約市金融中心/曼哈頓市區希爾頓花園酒店。 圖／agoda

紐約市金融中心/曼哈頓市區希爾頓花園酒店。 圖／agoda

紐約市金融中心/曼哈頓市區希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn NYC Financial Center/Manhattan Downtown)旁邊就有地鐵站，也有提供停車，交通算是非常方便！附近就是華爾街、砲台公園、世貿中心等知名地標，要搭Statue Cruises渡輪前往艾利斯島或者自由島看自由女神也很近哦～紐約市金融中心/曼哈頓市區希爾頓花園酒店提供雙人房及四人房，還有水景房可以眺望整個港灣，另外還有小酒吧、洗衣設施、24小時的商務中心和健身房，一應具全啊！

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰地鐵South Ferry站、Whitehall Street站

附近景點︰紐約證券交易所、無畏女孩、聯邦國家紀念堂、砲台公園、世貿中心、911紀念館

波德51飯店

波德51飯店。 圖／agoda

波德51飯店。 圖／agoda

波德51飯店(Pod 51)非常善用空間，有一點青年旅舍的風格，不過特別的是它擁有一個戶外大露臺，可以來這裡透透氣、坐著休息聊天，在繁忙的紐約找到悠閒度假的氣息～住在這裡要去各景點都很方便，第五大道、中央公園、中央車站、洛克菲勒中心都在附近；至於房型的部分，波德51飯店(Pod 51)提供單人房、雙人房及四人房，還有浴缸房型喔！

訂房網評價︰8.2/10 (agoda)

交通︰51st-53rd Streets-Lexington Avenue地鐵站

附近景點︰第五大道、中央公園、中央車站、洛克菲勒中心

紐約時代廣場西源宿酒店

紐約時代廣場西源宿酒店。 圖／agoda

紐約時代廣場西源宿酒店。 圖／agoda

紐約時代廣場西源宿酒店(Element Times Square West)為萬豪旗下品牌，附近就是時代廣場、百老匯，走路2分鐘就可以到地鐵站！也有提供停車、代客泊車服務，設施的部分則有健身房、屋頂露台可以賞風景，還有腳踏車可以借喔～最特別的是，紐約時代廣場西源宿酒店的床是威斯汀系列的天夢之床（堪稱是世界上最好睡的床啊），來紐約一趟睡這麼棒的床一定可以一夜好眠！

訂房網評價︰8.2/10 (agoda)

交通︰42nd St Port Authority Bus Terminal地鐵站

附近景點︰時代廣場、百老匯

紐約曼哈頓金融區假日酒店

紐約曼哈頓金融區假日酒店。 圖／agoda

紐約曼哈頓金融區假日酒店。 圖／agoda

紐約曼哈頓金融區假日酒店(Holiday Inn Manhattan Financial District)有五十層樓，是世界上最高的假日酒店，房間提供雙人房及四人房型，部分較高樓層的客房還可以眺望整個哈德遜河的景色，超壯觀的喔！若是想使用健身房、酒廊、商務中心等，紐約曼哈頓金融區假日酒店也都有，交通的話附近就有地鐵站，若是要去炮臺公園、911紀念博物館或者想去華爾街摸摸銅牛的話走路就可以到囉！

訂房網評價︰8.2/10 (agoda)

交通︰Rector Street地鐵站

附近景點︰炮臺公園、911紀念博物館、華爾街

波德39飯店

波德39飯店。 圖／agoda

波德39飯店。 圖／agoda

從波德39飯店(Pod 39)走路五分鐘就可以到中央車站，中央車站可是世界最大的車站喔！地理位置滿方便的，小編推薦住在這的話可以走去帝國大廈俯瞰整個紐約市景，步行約13分鐘。波德39飯店的空間雖然不大，但是五臟俱全！環境很舒適，提供單人、雙人及四人房，以價格、位置、飯店環境來說，很推薦大家來住。

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰Grand Central-42nd Street地鐵站、大中央總站

附近景點︰中央車站、帝國大廈、克萊斯勒大廈

曼哈頓時代廣場皇冠假日酒店

曼哈頓時代廣場皇冠假日酒店。 圖／agoda

曼哈頓時代廣場皇冠假日酒店。 圖／agoda

曼哈頓時代廣場皇冠假日酒店(Crowne Plaza Times Square)為IHG集團旗下飯店，就位在時代廣場精華區，地理位置超好！百老匯、洛克菲勒中心都在附近，喜歡購物玩樂都很方便，還有許多連鎖餐廳喔（例如紐約必吃的shake shack），吃飯選擇很多！曼哈頓時代廣場皇冠假日酒店的房間寬敞，也有附設健身房、提供代客泊車服務，服務與設施相當完善，不知道要住哪就住在時代廣場吧！

訂房網評價︰8.0/10 (agoda)

交通︰49th Street地鐵站

附近景點︰百老匯、洛克菲勒中心

蘇活諾莫區酒店 - 紐約

蘇活諾莫區酒店 - 紐約。 圖／agoda

蘇活諾莫區酒店 - 紐約。 圖／agoda

蘇活諾莫區酒店 - 紐約(NoMo SoHo Hotel)位在曼哈頓下城的蘇活區（SoHo）旁，處在懷舊與現代的交匯處，這裡有許多咖啡廳、文創小店、小眾品牌，整體走一個文青風格～很適合喜歡輕鬆逛街的旅人！房間的部分，蘇活諾莫區酒店 - 紐約以白色與藍色為主要色系，相當具有現代感，而且每個房間都有超大落地窗，採光超棒！另外也有提供免費小吃、健身中心以及戶外空間可以好好欣賞美麗的曼哈頓景色喔！

訂房網評價︰8.5 /10 (agoda)

交通︰Canal Street地鐵站

附近景點︰Broadway大街

看完了小編介紹的8間紐約住宿，有沒有很心動～這幾間都在紐約曼哈頓的地鐵站附近，讓自助的旅人不論想去哪都很方便，建議大家可以參考行程來安排住宿，住得舒適才能玩得開心！

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