歡迎來「加」Long Stay！ 航班運能恢復、機場免費疫苗施打

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】加州自從五月開始宣傳6╱15將全面解封後，原本期待美國境內旅客，卻因廣泛的疫苗政策迅速迎來國際遊客，其中又以台灣旅客熱潮為主力。而這批旅客大都全家一起，停留3週以上，猶如Long Stay大大增加了住宿、租車、餐飲、門票、娛樂、購物、高爾夫球場等全面消費。

國家公園、主題樂園、知名酒鄉、星級餐廳全面開放 洛杉磯（LAX）、舊金山（SFO）及安大略（ONT）三點進出超便利

加州旅遊局台灣總監蔡璧如表示，加州的疫苗施打率正式來到群體免疫，未來傾向與病毒和平共存概念，其中航空公司如聯合、長榮、華航的敏銳度高，6月初開始增班，解封之際同時洛杉磯（LAX）、舊金山（SFO）及安大略（ONT）座位數已經逐漸恢復到疫情前水準，加州觀光業人員也都準備好服務來自世界各地的旅客。

▲All Dreams Welcome。 圖：加州旅遊局／提供

而加州各地也傳來捷報，無論是國家公園或樂園景點，都有相當程度的遊客回流，尤其是知名酒鄉如特曼庫拉（Temecula）、聖塔芭芭拉、中央海岸、納帕、索諾瑪以及三谷酒鄉，這裡的星級餐廳及旅宿零售，都發現驚人的消費族群。若是已經施打疫苗的旅客，除了公共運輸、醫療機構或特定單位須要攜帶口罩，幾乎暢行無阻，也呼籲台灣出發的旅客，將相關保險準備充足，順利暢遊加州。

目前解封現況，加州實施重啟解封至今滿1個月，當地確診數有稍微上升的情況，就了解這些診數多為沒有打疫苗的民眾，尤其以年輕人居多，因為他們大多認為自己免疫力可以抵抗新冠肺炎且自行痊癒所以並不緊張。於此同時美國各地州政府及公司機構也卯盡全力，祭出方案鼓勵尚未施打疫苗的民眾加速進行，疫苗數量充足，隨時可以施打。

舊金山國際機場提供 免費嬌生疫苗施打接種

自六月中以來加州重啟解封，台灣的航空公司紛紛復航甚至增班至美國，如聯合航空、長榮航空、中華航空、達美航空、美國航空、韓亞航空、日本航空等等，飛美的機位數已逐步恢復疫情前盛況，其中又以加州為最多。

蔡璧如表示，舊金山是全加州疫苗施打覆蓋率最快也最高的地方，而全美國疫苗數量充足，舊金山國際機場特地開站服務來自各地的旅客，提供只需要一劑的嬌生疫苗供旅客方便施打，以期成為符合旅客需求的全球頂尖機場（World’s Top Airport）。美國的疫苗備貨率從缺貨到充足只經過3個月，其疫苗數量跟品牌選擇自由度在全世界數一數二，在機場開站提供免費疫苗施打也正式迎來疫苗觀光新時代，成為另類創舉，再度顯示在美國沒有什麼不可能的美國夢，包括全球一針難求的疫苗，在這裡也可以普及化。

免費嬌生疫苗施打接種注意事項

舊金山國際機場內的醫療診所提供楊森藥廠單劑嬌生（Johnson ＆ Johnson）疫苗，歡迎年滿18歲人士，包括任何國籍或居住國家，抵境旅客和出境旅客施打接種。建議事先預約，臨時來訪的旅客則以先到先服務的原則提供。

預約網址：https://www.signupgenius.com/go/10c0c4aa4aa23a0fbc70-janssen1

★要求條件：請上網查詢詳情（https://www.flysfo.com/travel-well/vaccination-site-sfo）

★開放時間：週一至週五早上8點至下午5點

★停車資訊：國際航廈A區停車場提供便利的停車服務，請攜帶您的停車票以進行驗證。

★地點：國際抵達旅客應先領取行李，離開聯邦檢查區後，前往3樓出境大廳A側。

▲舊金山國際機場疫苗施打接種位置圖。 圖：加州旅遊局／提供

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