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哈利波特迷注意！首座大型旗艦店紐約登場 15個展區搶先看，帶你置身「魔法世界」
喜愛哈利波特的粉絲一定要知道！原本預計於2020年初要在紐約開幕的－全球首座「哈利波特旗艦店」，因疫情關係延遲許久，已於今年6月3日正式與大家見面啦，各位麻瓜們是不是很期待呢？一起來看看裡面有什麼吧～
哈利波特紐約旗艦店
全球首座大型哈利波特旗艦店位在紐約知名地標－熨斗大廈Flatiron Building隔壁，此建築有160年歷史之久，外觀看起來相當別緻，很有電影裡斜角巷的氛圍。旗艦店內有三層樓，超過560坪，共分為15個主題展區，每個展區內都各自陳列了霍格華茲魔法世界裡的特色周邊商品，堪稱是哈利波特的專屬博物館！
充滿電影場景
除了好買的系列周邊外，旗艦店內更神還原了哈利波特經典場景，像是霍格華茲校長鄧不利多飼養的鳳凰「彿客使」雕像在入口迎接大家、英倫風的紅色魔法部電話亭、活米村的街道牌、海格的靴子等造景擺設裝置，都讓影迷們眼睛為之一亮！
沉浸式體驗探索霍格華茲城堡
哈利波特紐約旗艦店最令人驚艷的地方，莫過於設立虛擬實境的體驗了！大家可以從中享受騎著飛天掃帚飛越天空的快感、或是潛入神秘的霍格華茲城堡，想必這一定是各位麻瓜的夢想之一吧～
也能買得到魔法周邊
哈利波特旗艦店內有各種五花八門的商品，但「魔杖」絕對是必買的系列周邊，旗艦店內販售50多種魔杖，甚至還原原著的奧利凡德魔杖店，有互動式的「魔杖選巫師」等著大家來體驗！雖然短時間內無法出國朝聖，但旗艦店設有線上商店，大家還是可以在網上購買自己喜愛的魔法周邊唷！
先逛逛線上商店：官網
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