杜拜機場淹水 阿聯酋航空一度不載轉機客…旅客被迫在桃機退票改航班
由於杜拜機場因大雨淹水，阿聯酋航空在官網宣布，今天上午9時前將不接受從杜拜轉機的轉機客，僅接受目的地為杜拜的旅客，導致不少旅客在桃園機場改航班或退票。
阿拉伯聯合大公國遭逢罕見的暴雨侵襲，其中杜拜國際機場（Dubai International Airport）因此淹水導致航班轉降、延誤和取消。
由於杜拜機場淹水，阿聯酋航空在官網表示，格林威治標準時間19日深夜11時59分（台灣時間20日上午8時59分）前，將不接受轉機客上機，僅接受目的地為杜拜旅客上機。
由於不少台灣前往歐洲旅客是搭乘阿聯酋航空，根據品保協會初步了解，至少有3到4團旅行社受到影響。媒體報導昨天晚間一架阿聯酋航空飛往杜拜航班，有450人因此被迫改航班或退票。
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