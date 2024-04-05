「郵輪進階發展」新趨勢！ 感受特殊航線魅力、面對全球性隱憂挑戰

【文・田欣雲】

有鑑於郵輪旅遊市場日益擴大，《旅報》數位版特邀台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬、中僑旅行社總經理林雲鶴，及雄獅旅遊主題旅遊部資深協理黃鉦堯，從豪華郵輪到頂級郵輪，從獨特航線到全球郵輪產業將面臨的挑戰，深入探討未來世界郵輪的發展新趨勢。

郵輪旅遊不僅適合闔家出遊或體驗海上奢華之旅，更可以是一趟探索未知的旅程，部分特殊航線具備獨特的地理位置和文化背景，吸引了無數旅行愛好者心嚮往之，其中，噸位數低於6萬噸的頂級郵輪，以其卓越的靠港便利性和上下客效率，更符合探索特殊航線的需求。

「現在很多頂級郵輪公司流行開發新的停靠港口，它們使用中、小型豪華郵輪搭配接駁船，引領旅客造訪這輩子想都沒想到可以去的地方，這也是大船無法比擬之處」，林雲鶴以自身搭郵輪去過的法國坎城為例，「郵輪停泊海上，一艘接駁船載100人，短短幾分鐘上岸，適合容納旅客數不多的中小型郵輪造訪；另外像義大利五漁村或挪威峽灣都是6萬噸以下郵輪才適合去的航線」，林雲鶴回憶，中僑代理的銀海郵輪也曾造訪過花蓮，乘客的滿意度超級高！「頂級郵輪旅客世界大都會看多了，反而小漁村、鄉村對他們而言更具魅力」，用接駁船簡單跑幾趟就能將全船旅客載上岸，正是小噸位郵輪更具彈性的優勢。

登陸南極奢華探險

極地探險航線提供難能可貴的機會，讓旅客能親眼目睹地球上人跡罕至的淨土。這些航線的參加費用高昂，但所帶來的獨特體驗，是其他任何航線所無法比擬的。「我常說，去南極不是抱著去觀光的想法，而是去探險、探索自己的人生」，林雲鶴表示，從前跑南極的都是探險船，沒有豪華船，直到2008年銀海郵輪正式切入探險行程領域，使用一萬多噸的豪華探險船走南極航線，將全陽台艙、高級餐食及全包式服務等奢華元素帶入，並強調探險隊素質及多領域專家同行，樹立業內標竿，才有今日眾多後起之秀。

如璽寶郵輪販售今年的南極航程，使用該品牌2023年下水的第二艘旗艦級探險船「璽寶追夢號(Seabourn Pursuit)」，船員與旅客服務比例接近1：1，船上餐點提供米其林主廚菜單與頂級魚子醬。而說到頂級，銀海郵輪也不遑多讓，旗下最新的頂級探險船「銀海奮進號(Silver Endeavour)」南極行程，主打旅客搭機直接飛越浪況不穩的德瑞克海峽，降落南極半島附近的喬治國王島(King George Island)後前往登船點，開啟南極巡航之旅，來回可省下4天海上航行時間，怕暈船旅客亦可輕鬆圓夢。

郵輪成為奢華旅名詞。 圖／Seven Seas 提供

環球航線魅力無限

環遊世界航線則是另一種極具吸引力的選擇，它讓乘客有機會在一次旅行中，欣賞多種文化和風景。這種航線通常需要航行數個月的時間，適合經濟條件許可且時間自由的重度郵輪玩家，「以前環遊世界產品天數排108天，現在動輒150天、180天，低於100天只稱得上長天數大航程而已」，林雲鶴說，從2023起觀察到的環遊世界郵輪產品，幾乎都是秒殺，最近2026年的航次也已宣布開賣。

環遊世界郵輪的走法，大部分是1月份從紐約、邁阿密等港口出發，用的船型都是中小型噸位、排水量在3萬多~5萬噸的郵輪，載客數約600人，因此很容易客滿，針對有興趣挑戰但時間有限的旅客，林雲鶴建議也可以分段購買，比如先走完前段45天、60天的航程，後段可能過個一兩年再走。此外，專走挪威海岸線到極地的海達路德郵輪(Hurtigruten)，每年8月初也會推出一年一度的「極地探險(Pole to Pole Adventure)」航次，從北美洲西岸出發，經阿拉斯加、北冰洋、加拿大北部、格陵蘭、美加東岸、中南美到南級，歷時九十餘天，屬於另類的半環球航次。

小郵輪探索秘境航線

小型郵輪更可帶遊客深入秘境。 圖／大洋郵輪 提供

至於更小眾但頂級的郵輪秘境航線，林雲鶴也是如數家珍，譬如從歐洲、南美河輪起家的星凝郵輪(Scenic Cruises)，在疫情前打造兩艘小噸位新船，多走極地、小島行程；保羅高更郵輪(Paul Gauguin Cruises)專門經營大溪地、法屬波里尼西亞群島及南太平洋航線；銀海郵輪2020年新船Silver Origin，專走厄瓜多加拉巴哥群島；挪威郵輪旗下「美國之傲號(Pride of America)」全年巡航夏威夷四島，周六從檀香山出發，途經茂宜島、夏威夷島（大島東邊的Hilo、大島西邊的Kona）、可愛島，周六再回到歐胡島的檀香山，一次玩遍夏威夷諸島。

✦ 全球郵輪面臨的挑戰 ✦

戰爭、氣候、疫情郵輪操作的隱憂

儘管前景看好，全球郵輪產業同時也面臨著一系列挑戰，包括軍事衝突、全球暖化及疫情隱憂等因素，都或多或少影響著郵輪公司的營運方針。

地區性軍事衝突的考驗

從2年多前開打的俄烏戰爭，到近期的以哈衝突、紅海危機，地區性的軍事衝突，對原本將航行至該區域的郵輪航線影響甚鉅。林雲鶴表示，最近已接到郵輪公司通知，受紅海危機影響船隻進出地中海，導致北非行程要改；去年10月初以色列、哈瑪斯戰爭爆發，船公司在觀望3天後，決定更改中東行程，取消前往海法、耶路撒冷外港，改停泊土耳其、希臘小島；俄烏戰爭未停，波及黑海，河輪走多瑙河下游經保加利亞、羅馬尼亞行程也受影響。

全球暖化與可持續性的挑戰

全球暖化造成不正常的暴雨、乾旱現象，也衝擊著郵輪產業。林雲鶴回憶，前幾年萊茵河上游接連下了兩三個月的雨，導致河水氾濫、水位過高，河輪遇橋無法通行，必須改用陸路交通接駁；若遇到降雨減少導致水位太低，同樣會影響河輪營運。且不只河輪，乾旱也影響走中南美洲航程的洋輪，「郵輪從邁阿密出發，經墨西哥、貝里斯、宏都拉斯等中美洲國家，過巴拿馬運河後，走厄瓜多爾、祕魯南下。結果去年10月當地雨水下得不夠，然而調節運河水位所仰賴的水源都來自附近湖泊，枯水期民生用水缺乏，航運量也跟著減半，才導致前陣子塞船事件，好在如今旱象好像已經解除了」，也讓林雲鶴鬆了一口氣。

隨著全球對環境保護意識的提高，郵輪產業需要尋找更為環保的運營方式，減少碳排放、提高能效，並減少對海洋生態的影響，許多郵輪公司新船如歌詩達郵輪旗艦Costa Toscana，已改用液化天然氣(LNG)動力；海達路德郵輪旗下新船使用LNG動力與電池供電；銀海郵輪新船Silver Nova、Silver Ray船體採流線節能設計，並搭載LNG 動力引擎、熱廢氣循環系統、氫氣燃料電池、配備岸電系統(Shore Power)等科技，都有助於減少碳排放，致力達成碳中和。

疫情隱憂首現南極

影響人類的新冠疫情影響看似遠離，許多人仍擔心未來是否會有新的病毒株變異降世？引發大規模流行捲土重來；沒想到如今還有禽流感疫情首現南極，導致當地海鳥、企鵝死亡。為了避免將病毒帶出，去年12、今年1月極地探險船已取消在南喬治亞島登岸，受影響的行程該如何安排？也考驗著郵輪公司的應變能力。

郵輪作為一種獨特又有魅力的旅遊方式，前景可期。隨著技術的進步和消費者需求的變化，可預見郵輪產業也將持續進化，提供遊客更加豐富多樣的體驗內容。面對挑戰，郵輪業界也需要不斷創新，尋找可持續發展的道路，迎接未來機遇。

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