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整艘郵輪都是辦公室！ 維珍郵輪讓你邊航海邊辦公 遠距工作升等天堂樂園

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Scarlet Lady遊輪。　圖：Virgin Voyages／來源
Scarlet Lady遊輪。　圖：Virgin Voyages／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】Virgin Voyages 旗下的 Scarlet Lady 遊輪在今年夏天推出為期1個月的郵輪通行證，讓遊客可以在天堂工作（Work From Paradise），是遠距在家工作（Work From Home，WFH）的完美升等，將辦公室搬到大海上，享受一切新潮、奢華的郵輪設施，甚且 Scarlet Lady 是全球第一艘「成人郵輪」，只為18歲以上遊客提供服務，意即船上不會有奔跑的孩童，工作時可以擁有相對安靜的環境。

▲戶外泳池。　圖：Virgin Voyages／來源
▲戶外泳池。　圖：Virgin Voyages／來源

據《Travel + Leisure》指出，Virgin Voyages 推出的季節性通行證「Scarlet Summer Season Pass」，適用於乘坐橫跨地中海的 Scarlet Lady 號郵輪為期1個月的旅程，該通行證兩人9,990美元起（折合台幣約32萬）。Virgin Voyages 表示，相較典型遊輪票價節省了 30%，而該通行證包括 Virgin Voyage 遊輪上WFH的必需品，例如免費 Wi-Fi、滴濾咖啡，以及每艙每日10美元的咖啡抵用券，可額外購買濃縮咖啡；此外，還有折疊、洗衣服務，以便讓乘客在 Zoom 線上通話中保持最佳狀態。

▲冰淇淋點心室。　圖：Virgin Voyages／來源
▲冰淇淋點心室。　圖：Virgin Voyages／來源

通行證持有者可在6月、7月、8月和9月的四個航程中選擇，該產品的概念發想來自「更有意義的取得工作與生活的平衡」，將「Work hard, play hard」寓工作於娛樂的精神發揮到極致，親自體驗四個星期探索法國、西班牙和義大利沿海城鎮的時光，或許會為工作帶來新的刺激。夏季通行證持有者，可提前預訂餐飲、岸上遊覽，享受工作之餘的時光，並獲准進入 Richard’s rooftop（創辦人的屋頂），這是通常只為套房客人保留的私人戶外甲板。而為了歡慶乘客開始享用「夏季辦公室」，通行證持有者也將獲贈一瓶歡迎登船的氣泡酒。

▲健身房。　圖：Virgin Voyages／來源
▲健身房。　圖：Virgin Voyages／來源

旅客需先提出「線上申請」，選擇想要航行的月份，Scarlet Lady 將在72個工時內更新預訂狀態。但須注意的是，一旦預訂完成，就不接受辦理退款。Scarlet Lady 於2021年首航，可容納2,700名乘客和1,150名船務人員，郵輪設施包括夜總會、KTV、跑道、理髮店、室內外運動俱樂部，以及多家餐廳、酒吧，此外，還有令人嚮往的 Redemption 溫泉浴場，擁有水療池、鹽室、桑拿、冷水池、加熱大理石土耳其浴長凳和多種水療護理，堪稱成人的玩樂天堂。

▲Redemption 溫泉浴場。　圖：Virgin Voyages／來源
▲Redemption 溫泉浴場。　圖：Virgin Voyages／來源

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