蜜月新人最夢幻住宿體驗：威尼斯一島一飯店、馬特拉現代洞穴旅館、階梯溫泉渡假村

在浪漫的威尼斯，住宿皇宮等級的一島一飯店；在世界上最古老的石窟城市之一–馬特拉，住進風格化洞穴SPA旅館；在北義純淨山區湖區，入住山林療癒渡假村，盡情倘佯在義大利魅力山水間，享受SPA溫泉設施，忘卻日常煩惱，以上種種對於蜜月新人、想要悠閒精緻之旅的族群，無疑是最夢幻的體驗！

威尼斯San Clemente Kempinski

浪漫一島一飯店 新人最愛

San Clemente Kempinski猶如世外桃源豎立在威尼斯一座私人島嶼上。圖片來源｜©San Clemente Kempinski

San Clemente Kempinski受到新人歡迎。圖片來源｜©San Clemente Kempinski

San Clemente Kempinski隸屬於凱賓斯基酒店集團，猶如世外桃源豎立在威尼斯一座私人島嶼上，將數百年歷史建築與威尼斯傳統設計相互融合，以皇宮之姿態俯瞰水都瀉湖美景，透過免費接駁船，僅需幾分鐘便可來回聖馬可廣場之間。

San Clemente Kempinski戶外餐廳酒吧設施。圖片來源｜©San Clemente Kempinski

San Clemente Kempinski客房（內文房型照片僅供參考）。圖片來源｜©San Clemente Kempinski

San Clemente 曾被評選為2022年歐洲最佳歷史酒店，將現代奢華與 12 世紀的歷史魅力融為一體。擁有聖克萊門特教堂、一流活動空間、屢獲殊榮的餐廳、水療中心、泳池、體育設施、兒童俱樂部等，這裡尤其受到新人的鍾愛，時常舉辦婚禮等活動。

馬特拉Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA

入住世界遺產 純白唯美洞穴飯店

位於馬特拉的洞穴飯店Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA。圖片來源｜©Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA

Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA純白唯美的客房（內文房型照片僅供參考）。圖片來源｜©Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA

你對土耳其卡帕多奇亞洞穴飯店印象深刻嗎？南義馬特拉（Matera）是全世界最早的穴居城市，遠從舊石器時代開始就有人在這裡居住，其沙西石屋群被聯合國列入世界文化遺產，也是《耶穌受難記》、《神力女超人》、《007﹕生死交戰》的取景地。

飯店整體呈現現代純白風格。圖片來源｜©Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA

位於馬特拉的Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA，由建築大師Simone Micheli在結構上沿襲洞穴樣式，並結合現代技術與家飾，將每間客房打造成奢華且舒適的風格，讓住客探索這座石雕之城時，也能獲得極致享受。

每位客人可以免費使用 60 分鐘的水療中心。圖片來源｜©Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA

飯店整體呈現現代純白風格，設置餐廳、水療中心等設施，包括桑拿浴室、土耳其浴室、室內溫水游泳池等。

薩圖尼亞Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

鄰近絕美階梯溫泉 設有羅馬浴場

天然階梯溫泉Cascate del Mulino，是義大利最受歡迎的溫泉勝地。圖片來源｜©Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort天然泳池。圖片來源｜©Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

除了土耳其的棉堡，義大利也有階梯溫泉！中世紀村莊薩圖尼亞Saturnia，鄰近天然階梯溫泉Cascate del Mulino，是義大利最受歡迎的溫泉勝地，溫泉礦物多年結晶，造就如藍色梯田般的景色，令人流連忘返。

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort提供高爾夫球場、餐廳和酒吧、水療中心設施。圖片來源｜©Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

溫泉度假村Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort擁有124 間客房和套房（內文房型照片僅供參考）。圖片來源｜©Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

距離薩圖尼亞 5公里的溫泉度假村Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort，設有由大理石建成的溫泉浴場及羅馬浴場和天然游泳池，住客還可沉浸在 120 公頃公園綠地環繞的大自然治癒懷抱中。擁有124 間客房和套房、18 洞 GEO 認證高爾夫球場、餐廳和酒吧、水療中心，提供按摩護理、美容、醫療等服務。

多洛米堤山脈Faloria Mountain Spa Resort

北義融入山林的頂級療癒飯店

北義Faloria Mountain Spa Resort融入山林的設計。圖片來源｜©Faloria Mountain Spa Resort

Faloria Mountain Spa Resort以北歐優雅而簡潔的設計風格為特色。圖片來源｜©Faloria Mountain Spa Resort

如果你喜歡湖光山色，不要錯過北義！隱藏在義大利的明珠多洛米堤山脈之中的旅宿Faloria Mountain Spa Resort，以北歐優雅而簡潔的設計風格為特色，使得這座建築融入了山林裡面，在原木色調中透露專屬於義大利的活潑與魅力。

Faloria Mountain Spa Resort提升到最高級別的當代奢華款待。圖片來源｜©Faloria Mountain Spa Resort

Faloria Mountain Spa Resort座落在多洛米堤山脈的滑雪勝地科爾蒂納Cortina，它是1956 年冬季奧運會的主場，長期以來是義大利最著名的滑雪城之一，Faloria一直是科爾蒂納最著名的酒店之一，尤其在經過建築師弗拉維亞諾．卡普里奧蒂（Flaviano Capriotti）完整的重新設計之後，Faloria提升到最高級別的當代奢華款待。

雄獅集團旗下高端旅遊品牌「Signature璽品旅遊」，推出「義大利悠活14日｜多洛米堤．山水如詩．四晚五星．羅馬米二」、「義大利全覽15日｜燦爛千陽‧湯瀧氤氳‧輕奢五晚五星」，安排住宿以上4間五星級飯店，有別於一般旅遊團體，其行程主打慢活式旅遊，提供旅客充足時間在下榻的住宿旅館體驗，有些飯店甚至連住兩晚，便於旅客享受其SPA等設施，同時安排米其林餐廳美食、搭乘法拉利高鐵、阿聯酋航空不同點進出，節省時間、避免舟車勞頓，讓旅客盡情享受義大利的浪漫風情，提供早鳥優惠價（內文房型照片僅供參考）。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300618