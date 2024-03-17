來趟奢華旅行！ 跟著《富比士2024旅遊指南》 精選6間上榜5星評鑑飯店

【文・趙葦淞】

Heavens Portfolio於2024年2月初公布了富比士旅遊評鑑名單，其中包括9家上榜飯店。由於這份評鑑是透過專業評審團隊實際入住，並以匿名方式進行嚴格調查，而被譽為「飯店界的奧斯卡獎項」，參考價值也頗高！

上榜飯店推薦

地標飯店 Address Hotels and Resorts

地標飯店 Address Hotels and Resorts 圖/ Heavens Portfolio 提供

作為伊瑪爾地產集團（Emaar）旗下的奢華飯店品牌，在中東地區擁有多家飯店和度假村，此次評鑑亦有多家飯店入選，包括位於杜拜的海灘地標度假村（Address Beach Resort Dubai）和土耳其的伊斯坦堡地標飯店（Address Istanbul），兩者均獲得5星評鑑。

杜拜海灘地標度假村位於朱美拉海灘，擁有217間客房和套房，用色柔和溫暖。飯店樓高77層，擁有全球最高的無邊際泳池，可盡情欣賞壯闊海景，其他設施包括The Spa芳療室、兒童俱樂部和分齡泳池。伊斯坦堡地標飯店坐落在博斯普魯斯海峽沿岸，地理位置便利，可俯瞰市區景觀。飯店鄰近伊瑪爾商場，距離主要機場也不遠，評鑑更特別推薦飯店豐盛的早餐選擇，包括土耳其糕點、麵包、起司、鷹嘴豆泥等。

杜拜阿瑪尼 Armani Hotel Dubai

杜拜阿瑪尼 Armani Hotel Dubai 圖/ Heavens Portfolio 提供

飯店本身入列5星評鑑，摘下米其林1星的飯店餐廳「Armani / Ristorante」，也獲得富比士4星評鑑肯定，位於杜拜地標哈里發塔內，由時尚大師Giorgio Armani親自設計的首家品牌飯店。杜拜阿瑪尼的空間設計極簡奢華，飯店服務也同樣提供個人化管家服務，包括在地遊程或住宿期間的需求，皆有私人禮賓協助辦理。

白馬莊園系列 Cheval Blanc

白馬莊園系列 Cheval Blanc 圖/ Heavens Portfolio 提供

白馬莊園系列目前共計5間度假飯店（2024年秋季在塞席爾開設第6間），其中位於馬爾地夫、巴黎、法屬聖巴瑟米的3家度假飯店，都獲富比士旅遊評鑑為5星飯店。

營運屆10年的馬爾地夫白馬莊園（Cheval Blanc Randheli），飯店設計揉合歐洲工藝和針對自然環境設計出流暢且具質感的空間。富比士評鑑員推薦的體驗有，以「自由潛水」為靈感、強調呼吸的瑜珈練習，以及嬌蘭Spa中心提供的精緻保養芳療。

譽為「塞納河畔彰顯法式精緻美學」的巴黎白馬莊園（Cheval Blanc Paris），總計72間客房與套房，溫暖質感色調下都是精雕細琢。不容錯過的，還有連續摘星的米其林餐廳「Plénitude」，主廚以時令食材透過創意和對鄉村料理的純熟廚藝，端出令人驚豔的新法式美饌。

聖巴瑟米白馬莊園（Cheval Blanc St-Barth）獲富比世評為「加勒比海的時尚度假之選、濱海假期的光亮寶石」。坐落島上Flamands海灣邊最美的白色沙灘旁，飯店規劃寬敞且布置典雅、整潔無可挑剔的別墅、套房和客房，結合周邊美麗的自然風景。

法國昂蒂布伊甸豪海角飯店 Hotel Du Cap Eden-Roc

法國昂蒂布伊甸豪海角飯店 Hotel Du Cap Eden-Roc 圖/ Heavens Portfolio 提供

近期在重新迎接賓客前，再次整修部分套房，更於2023年和迪奧（Dior）合作在莊園內打造一幢旗艦Spa中心「Dior Spa Eden-Roc」。長年以穩定其軟硬體為標準，不僅列入富比士5星評鑑，更一舉拿下康泰納仕年度金榜、《Robb Report》2023年度50大最佳全球豪華套房以及《Travel +Leisure》全球百大飯店。主樓大廳的「Le Bellini」酒吧環繞著科林斯石柱和1920年代風格的全白沙發，是許多參與坎城影展影星們駐足之處。餐飲特別推薦頂樓的「Eden-Roc Champagne Lounge」備有豐富且罕見的香檳酒單，「Grill Eden-Roc」在寬廣的地中海景佐餐，是夏季蔚藍海岸的頂級享受。

巴黎勒布里斯托飯店Le Bristol Paris

巴黎勒布里斯托飯店Le Bristol Paris 圖/ Heavens Portfolio 提供

位於巴黎市中心第八區塞納河右岸、鄰近香榭麗舍大道，2014年結束近期最長一次的整修計畫，近兩三年仍持續和法國當地藝術家或藝廊合作設計主題套房。飯店內的兩間提供城中一流法國美食的「Épicure」餐廳和「114 Faubourg」餐廳，分別摘下米其林3星、1星。春夏期間，飯店中庭美麗的法式花園是與旅伴品飲午茶和咖啡點心的最佳去處。

倫敦蘭斯伯瑞飯店 The Lanesborough

倫敦蘭斯伯瑞飯店 The Lanesborough 圖/ Heavens Portfolio 提供

被視為精緻英式貴族風格的代表，在影視作品中看到美輪美奐的場景幾乎是踏進飯店所見的現實。飯店內的休憩空間推薦，半開放空間的「花園廳雪茄房（Garden Room）」備有200種雪茄，以及珍藏干邑白蘭地的「圖書館酒吧（Library Bar）」。Lanesborough Club & Spa則是擁有市區數一數二設備完善的健身房和Spa中心，兼具維持鍛鍊和放鬆身心的空間。

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