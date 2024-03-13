「太陽公主號」地中海首航亮相！ 玻璃穹頂花園、無邊際餐廳、高檔鐘錶展示間 公主遊輪奢華驚豔
【文・ttn網路編輯】
公主遊輪全新一代愛之船「太陽公主號」2024年2/28於羅馬首航，玻璃穹頂空中花園與懸浮環球中庭設計，打造與藍天、浩瀚海洋零距離的絕佳開放感。30間餐廳酒吧中，首度引進3層樓高的「地平線餐廳」無邊際尾跡景觀，呼應美國烹飪學院設計的精緻佳餚，從設計到感官沉浸在移動城堡的奢華享樂。
全新的「太陽公主號」重達17萬7,882噸，可承載4,300位賓客航行，是有史以來最令人印象深刻、奢華且驚豔的愛之船。面對遊輪產業永續發展，「太陽公主號」是公主遊輪船隊首艘以液態天然氣（LNG）為動力的遊輪，降低溫室氣體排放，並搭載精巧的能源回收系統以實現具有環保意識的巡航，可說是專為全球最具指標性的遊輪品牌而設計的創新旗艦。
全新設計驚艷亮相
公主遊輪以提供寬敞的設施空間而聞名，而太陽公主號更是將這一點提升到新的層面，首次推出引人注目的全新體驗設施，包括「玻璃穹頂空中花園」，位於船頭開創性的全玻璃穹頂結構，靈感來自希臘聖托里尼露台。向外懸浮的「環球中庭」與該全新環球等級遊輪同名，將遊輪上的「中庭廣場」帶入了新的境界，在這裡，賓客可以欣賞廣闊的海景和開放式的環境，享受室內外輕鬆愜意的生活方式。
太陽公主號提供多樣化的住宿選擇，滿足每個人的喜好，擁有超過1,500間配有陽台景觀的客艙。重新設計包括精選套房艙和小屋迷你套房艙，提供額外的空間，適合私人的戶外休閒放鬆。
首創家庭活動區域「Park19」，在露天甲板提供跨世代同樂。在第19、20和21層甲板上，賓客可以體驗從「海風高空滑索」（Sea Breeze）」到「海岸攀岩」（Coastal Climb）」等各種活動，俯瞰海洋全景和美不勝收的港口風光。
全新推出的非凡美食饗宴
太陽公主號提供非凡的遊輪體驗，各種不容錯過的美食饗宴、娛樂和豪華住宿。餐飲方面，太陽公主號擁有30間引人入勝的餐廳和酒吧，集結了前所未有的名人合作夥伴、高檔食材和美食體驗，包括將迷人的魔法世界與美食和調酒藝術融合的「魔法城堡的魔幻世界」，壽司大師奧谷和誠融合日西特色的「奧谷的Kai海壽司餐廳」等。
此外太陽公主號首度推出3層樓高的「地平線餐廳」，擁有無邊際的尾跡景觀，首航菜單是與美國烹飪學院共同創作。延續公主經典特色的同時，遊輪上的「皇冠海鮮牛排餐廳」、「莎芭堤妮義麵餐廳」和「吟唱者酒吧」等深受賓客喜愛的餐廳與酒吧也一併採用新的設計元素，令人回味無窮。
震撼演出x全方位娛樂 享樂海上度假城
「公主巨蛋」是海上技術最先進的表演劇院，提供像環景表演等精彩的原創作品演出。夜晚時分，「玻璃穹頂空中花園」會為觀眾帶來驚艷不已的幻光馬戲團（Cirque Éloize）雜技表演，而「中庭廣場」則以可伸縮舞台和沉浸式香檳瀑布讓觀眾目不暇給。
太陽公主號也擁有遊輪公司中最大的賭場、2層樓高的「蓮花水療中心（Lotus Spa）」以及擁有200多家高端品牌的零售環境。零售空間還包括海上首見創舉；一個專門展示TAG Heuer和Breitling等高檔鐘錶展示間以及超過25種新品牌可供賓客選擇，例如義大利手提包品牌Pinko和受歡迎的運動休閒品牌Beyond Yoga和Varley等。
公主遊輪總裁約翰·佩吉特（John Padgett）表示，這是歷史性的一天，我們全新的太陽公主號開啟了她的首航之旅，我們的賓客可以首度親身體驗極致美好的新一代愛之船，華麗地展現先進的設計、科技和工藝，擁有更高規格的空間和體驗，一切都致力於將公主假期體驗提升到新的境界。
更多相關訊息，請造訪公主遊輪官網
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