「太陽公主號」地中海首航亮相！ 玻璃穹頂花園、無邊際餐廳、高檔鐘錶展示間 公主遊輪奢華驚豔

【文・ttn網路編輯】

公主遊輪全新一代愛之船「太陽公主號」2024年2/28於羅馬首航，玻璃穹頂空中花園與懸浮環球中庭設計，打造與藍天、浩瀚海洋零距離的絕佳開放感。30間餐廳酒吧中，首度引進3層樓高的「地平線餐廳」無邊際尾跡景觀，呼應美國烹飪學院設計的精緻佳餚，從設計到感官沉浸在移動城堡的奢華享樂。

「太陽公主號」為公主遊輪歷史上最大，旗下第一艘液態天然氣遊輪，採用最先進的永續創新技術所建造，開啟永續旅遊新型態。 圖／公主遊輪 提供

全新的「太陽公主號」重達17萬7,882噸，可承載4,300位賓客航行，是有史以來最令人印象深刻、奢華且驚豔的愛之船。面對遊輪產業永續發展，「太陽公主號」是公主遊輪船隊首艘以液態天然氣（LNG）為動力的遊輪，降低溫室氣體排放，並搭載精巧的能源回收系統以實現具有環保意識的巡航，可說是專為全球最具指標性的遊輪品牌而設計的創新旗艦。

全新設計驚艷亮相

公主遊輪以提供寬敞的設施空間而聞名，而太陽公主號更是將這一點提升到新的層面，首次推出引人注目的全新體驗設施，包括「玻璃穹頂空中花園」，位於船頭開創性的全玻璃穹頂結構，靈感來自希臘聖托里尼露台。向外懸浮的「環球中庭」與該全新環球等級遊輪同名，將遊輪上的「中庭廣場」帶入了新的境界，在這裡，賓客可以欣賞廣闊的海景和開放式的環境，享受室內外輕鬆愜意的生活方式。

【左圖】以希臘聖托里尼的露台為靈感，打造出海上首座多樓層的「玻璃穹頂空中花園（The Dome）」。【右圖】向外懸浮的「環球中庭（Sphere Atrium）」與該全新環球等級遊輪同名，將遊輪上的「中庭廣場（The Piazza）」帶入了新的境界。 圖／公主遊輪 提供

太陽公主號提供多樣化的住宿選擇，滿足每個人的喜好，擁有超過1,500間配有陽台景觀的客艙。重新設計包括精選套房艙和小屋迷你套房艙，提供額外的空間，適合私人的戶外休閒放鬆。

首創家庭活動區域「Park19」，在露天甲板提供跨世代同樂。在第19、20和21層甲板上，賓客可以體驗從「海風高空滑索」（Sea Breeze）」到「海岸攀岩」（Coastal Climb）」等各種活動，俯瞰海洋全景和美不勝收的港口風光。

全新推出的非凡美食饗宴

太陽公主號提供非凡的遊輪體驗，各種不容錯過的美食饗宴、娛樂和豪華住宿。餐飲方面，太陽公主號擁有30間引人入勝的餐廳和酒吧，集結了前所未有的名人合作夥伴、高檔食材和美食體驗，包括將迷人的魔法世界與美食和調酒藝術融合的「魔法城堡的魔幻世界」，壽司大師奧谷和誠融合日西特色的「奧谷的Kai海壽司餐廳」等。

此外太陽公主號首度推出3層樓高的「地平線餐廳」，擁有無邊際的尾跡景觀，首航菜單是與美國烹飪學院共同創作。延續公主經典特色的同時，遊輪上的「皇冠海鮮牛排餐廳」、「莎芭堤妮義麵餐廳」和「吟唱者酒吧」等深受賓客喜愛的餐廳與酒吧也一併採用新的設計元素，令人回味無窮。

【左圖】首度推出三層樓高的「地平線餐廳（Horizons Dining Room）」，擁有無邊際的尾跡景觀，首航菜單是與美國烹飪學院（Culinary Institute Of America）合作創作。【右圖】採用新的設計元素，「皇冠海鮮牛排餐廳（Crown Grill）」令賓客們回味無窮。 圖／公主遊輪 提供

震撼演出x全方位娛樂 享樂海上度假城

「公主巨蛋」是海上技術最先進的表演劇院，提供像環景表演等精彩的原創作品演出。夜晚時分，「玻璃穹頂空中花園」會為觀眾帶來驚艷不已的幻光馬戲團（Cirque Éloize）雜技表演，而「中庭廣場」則以可伸縮舞台和沉浸式香檳瀑布讓觀眾目不暇給。

太陽公主號也擁有遊輪公司中最大的賭場、2層樓高的「蓮花水療中心（Lotus Spa）」以及擁有200多家高端品牌的零售環境。零售空間還包括海上首見創舉；一個專門展示TAG Heuer和Breitling等高檔鐘錶展示間以及超過25種新品牌可供賓客選擇，例如義大利手提包品牌Pinko和受歡迎的運動休閒品牌Beyond Yoga和Varley等。

【左圖】擁有200多家高端品牌的零售環境與海上首見創舉設有高檔鐘錶展示間以及超過25種新品牌可供賓客選擇。【右圖】第一次設有兩層樓高的「蓮花水療中心（Lotus Spa）」！同樣令人興奮的是還可以享受全新功能；如鹽室和芳香蒸氣室以及多功能療癒房。 圖／公主郵輪 提供

公主遊輪總裁約翰·佩吉特（John Padgett）表示，這是歷史性的一天，我們全新的太陽公主號開啟了她的首航之旅，我們的賓客可以首度親身體驗極致美好的新一代愛之船，華麗地展現先進的設計、科技和工藝，擁有更高規格的空間和體驗，一切都致力於將公主假期體驗提升到新的境界。

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