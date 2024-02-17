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全世界最大！「大埃及博物館」將於2024年中開幕 鎮館之寶搶先看

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum
圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum

歷經20年建造，世界上最大考古博物館「大埃及博物館」（The Grand Egyptian Museum）終於要在今年年中開幕了！預計展出超過10萬件古文物，包括最知名的圖坦卡門法老未曾面世的古文物，預料再次帶動埃及旅遊熱潮。

「大埃及博物館」已正式宣布將於2024年中正式開幕。圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum
「大埃及博物館」已正式宣布將於2024年中正式開幕。圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum

埃及，作為世界最古老文明，有令人讚嘆的歷史和文化遺產，也有最神祕的傳說與故事，吸引世界各地旅人前來朝聖。

埃及收藏龐大古文物的舊埃及博物館早已不敷使用，「大埃及博物館」的計畫始於2002年，遭逢2007年金融海嘯、2011年阿拉伯之春等難關，導致延誤，迄今「大埃及博物館」已正式宣布將於2024年中正式開幕。

「大埃及博物館」建築本體，與附近的吉薩金字塔遙相呼應。圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum
「大埃及博物館」建築本體，與附近的吉薩金字塔遙相呼應。圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum

新的「大埃及博物館」位於吉薩金字塔附近，佔地約50 萬平方米，將是世界上最大的單一文化遺產的古物收藏，將展示圖坦卡門收藏的5,000 件文物，其中 2,000 件是首次展出。1922 年出土的圖坦卡門法老墳寢，幾乎完好無缺的遺跡和文獻，成為博物館的最大亮點。

過去圖坦卡門收藏似乎在埃及以外的世界巡迴展出時間比在埃及的時間還多，但「大埃及博物館」落成後，圖坦卡門全部5400件文物，包括標誌性的金色面具，終於首次聚首、面對全世界，也就是說，從今年起，開羅的大埃及博物館將是唯一能看到圖坦卡門全部5,400件文物的地方。

11 公尺高的拉美西斯大帝雕像矗立在博物館寬敞的入口中庭。圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum
11 公尺高的拉美西斯大帝雕像矗立在博物館寬敞的入口中庭。圖片來源｜©The Grand Egyptian Museum

除了圖坦卡門的鎮館之寶之外，博物館還收藏了超過10 萬件埃及文物，其歷史可追溯到史前時期、法老時代、希臘和羅馬時期。一尊11 公尺高的拉美西斯大帝雕像矗立在博物館寬敞的入口中庭，圍繞著83噸重的宏偉花崗岩雕像而建，還有梅內普塔國王巨大的勝利柱，以及托勒密時代國王和王后的雕像。古夫太陽船、皇家木乃伊也被遷移至大埃及博物館展出。

「大埃及博物館」展出圖坦卡門法老標誌性的金色面具。圖片來源｜Wiki
「大埃及博物館」展出圖坦卡門法老標誌性的金色面具。圖片來源｜Wiki

除了文物收藏品之外，由愛爾蘭建築事務所 Heneghan Peng Architects所打造的博物館建築本體，也是亮點，合夥人彭士佛（Shih-Fu Peng）為華人建築師，其以擁抱沙漠的現代風格設計，建築屋頂和正面三角形的線條，與附近的吉薩金字塔遙相呼應。這座獨一無二的博物館，為遊客提供欣賞附近吉薩金字塔壯麗全景的視角。

博物館建築旨在營造多層次參觀體驗，從寬廣的花園進入，走上花崗岩石梯，來到能眺望金字塔的平台樓層。除了超過7千坪的常設展覽空間之外，還設有兒童博物館、教育中心、咖啡館、餐館、劇院、各種禮品店等。

「大埃及博物館」亮點收藏文物：古夫太陽船。圖片來源｜Wiki
「大埃及博物館」亮點收藏文物：古夫太陽船。圖片來源｜Wiki

配合全新的「大埃及博物館」開幕，雄獅旅遊推出旗艦型埃及團，安排最豐富完整的行程，預計於開幕後搶先到訪「大埃及博物館」，兩段國內線飛機最省時、免除舟車勞頓，早鳥報名第二人最高折一萬五；尋寶送小費團型，報名就送120元美金的小費，團型安排大埃及博物館實際展出內容均以現場為主，若屆時大埃及博物館展廳尚未正式開放，則仍安排入內參觀大埃及博物館梯廳，加上安排參觀原埃及博物館展廳文物。

BY方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300564

博物館 埃及 早鳥

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