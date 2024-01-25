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關島2024怎麼玩？網美必去比基尼島 5月嘉年華登場

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜關島觀光局
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關島在疫情期間以一位難求的疫苗旅遊打開知名度，現今雖然沒有直飛航班，終年溫暖的氣候、夢幻的蒂芬妮藍海水、吃不完的異國美食、類型豐富的購物商場，持續吸引台灣民眾前往度假，2024要怎麼玩關島？焦點活動一次告訴你！

關島是最靠近亞洲的美國領土，台灣旅客入境關島免簽證，前往度假非常便利。圖片來源｜關島觀光局
關島是最靠近亞洲的美國領土，台灣旅客入境關島免簽證，前往度假非常便利。圖片來源｜關島觀光局

關島是最靠近亞洲的美國領土，從台灣直飛僅3.5小時飛行時間，台灣旅客入境關島免簽證，僅需攜帶護照及身分證，帶上台灣駕照在關島即可享受自駕樂趣，加上免稅購物天堂和水上活動、高爾夫球等各式活動，因此，過去每年吸引超過約3萬名台灣旅客到關島觀光旅遊度假。

關島台灣辦事處嚴樹芬處長與外交部北美司司長王良玉、美國在台協會商務組組長謝貝晴（Betsy Shieh）、美國旅遊推展協會會長唐靜儀、外國駐台觀光代表聯合會會長雷均、旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁、台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏等合影。圖片來源｜關島觀光局
關島台灣辦事處嚴樹芬處長與外交部北美司司長王良玉、美國在台協會商務組組長謝貝晴（Betsy Shieh）、美國旅遊推展協會會長唐靜儀、外國駐台觀光代表聯合會會長雷均、旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁、台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏等合影。圖片來源｜關島觀光局

關島於今年農曆新年期間推出2/6、2/10的台灣直飛關島包機，甫推出即秒殺，已全數銷售一空，迎接龍年，關島台灣辦事處嚴樹芬處長表示，由衷感謝台灣各界的支持，未來盼望在恢復直飛航班後，能為台灣與關島開創更多雙贏的觀光旅遊投資的商機，今年將針對旅行業者推動MICE（獎勵旅遊）以及冒險運動旅遊。在台灣的民眾可在即將到來的「2024台北燈節」中，可透過炫麗的彩燈，搶先一睹關島之美；接下來也會在台灣陸續參與旅遊展覽會、投資貿易說明會、台北國際食品展覽會等各式商務、經貿相關活動，推動台灣、關島間的交流與合作。

關島可體驗原住民查莫洛文化。圖片來源｜關島觀光局
關島可體驗原住民查莫洛文化。圖片來源｜關島觀光局

關島節慶年曆

推廣運動旅遊

為與民眾一同歡度龍年， 4月份起關島在當地推出「關島可可鳥兒童節活動」、「關島可可鳥路跑活動」包含「10公里、21公里」組別、5月份「關島密克羅尼西亞島嶼嘉年華」、7 月份八十周年關島獨立紀念日活動等豐富的活動，等著旅客體驗。

關島「水中鞦韆」成為網美必拍。圖片來源｜關島觀光局
關島「水中鞦韆」成為網美必拍。圖片來源｜關島觀光局

網美必拍

最熱門體驗：比基尼島

比基尼島這幾年名聲大噪，「比基尼島俱樂部（Bikini Island Club）」專營出海體驗活動，提供各式水上休閒活動，包括五個小時內的半日套裝行程，例如浮潛、香蕉船、水上摩托車、海豚尋跡等活動，其中網美最愛的是「水中鞦韆」，搭配清澈海水與藍天，怎麼拍都美！

關島擁有豐富的海洋資源，是潛水勝地，目前透過轉機前往。圖片來源｜關島觀光局
關島擁有豐富的海洋資源，是潛水勝地，目前透過轉機前往。圖片來源｜關島觀光局

目前前往關島，除了包機之外，需轉機前往，可透過大韓航空、濟州航空、菲律賓航空等航空公司中轉，以大韓航空為例，台北–首爾約2、3小時，首爾–關島約4、5個小時。

目前有旅行業者推出採用大韓航空的自由行與團體行程，關島自由行六天四夜TWD 29,500起，包含安排比基尼島行程的「摩登關島六天四夜(魚眼公園晚餐秀．海上鞦韆、出海追豚、五星酒店自助晚餐)」，TWD 39,500起。

關島觀光局台灣官方網站

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300557

關島 觀光 航空

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