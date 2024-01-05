保暖、防水防風兼時尚！ 時興「零下旅遊」雪地、極地穿搭攻略+顯瘦秘訣

到溫度可到零下的雪國、甚至極地旅遊，如何穿搭？一次告訴你關於洋蔥式穿衣法、玉米式穿衣法，如何應付不同的雪地旅遊型態、也告訴你如何在雪地裡也可以顯瘦不臃腫的穿搭秘訣！

零下旅遊主要有兩種穿衣方式：洋蔥式穿衣法與玉米式穿衣法。圖片來源｜岳達國際

零下旅遊主要有兩種穿衣方式：洋蔥式穿衣法與玉米式穿衣法，洋蔥式穿衣法主要運用在像滑雪、雪地運動或日夜溫差大的行程；玉米式穿衣法則運用在需要頻繁進出戶內外、上下車的型態，比較適合參加團體旅遊、靜態旅遊活動、賞雪、看極光。

洋蔥式穿衣法分為三層，第一層最外層衣服，作為防風、防水、防雨、防雪功能。圖片來源｜岳達國際

洋蔥式穿衣法

洋蔥式穿衣法分為三層，第一層最外層衣服，作為防風、防水、防雨、防雪功能，中層衣物則為保暖作用，裡層衣服則講求吸濕排汗，裡面衣物如果不能排汗，流汗濕掉會容易感覺寒冷，甚至導致失溫。

玉米式穿衣法運用在需要頻繁進出戶內外、上下車的型態，比較適合參加團體旅遊、靜態旅遊活動、賞雪、看極光。圖片來源｜岳達國際

玉米式穿衣法

玉米式穿衣法有兩層衣物，外層衣服兼具防水防風、保暖功用，除了表布可以防風防水，還有填充的羽絨或化纖，把洋蔥式穿衣的外層和中層結合為一層，裡層同樣講求吸濕排汗衣物。為何叫玉米式？因為外層衣服較厚，就像玉米的厚殼。

結合防風外層與保暖中層的兩件式外套，有三種穿法變化，非常受到台灣民眾歡迎。圖為【MAMMUT】Convey 3 in 1 防水羽絨兩件式外套。圖片來源｜岳達國際

二合一厚外套受青睞

夏天當雨衣 冬天防風防雨

台灣為亞熱帶氣候，許多民眾對於為了到雪國旅遊，購買厚外套，僅一次使用，感覺有些浪費，因此兩件式結合的厚外套，可用拉鍊或扣子合成一件或單獨拆開穿，不只單一功能，非常受到民眾歡迎，它在夏天時可把裡面保暖衣拿掉，變成防水雨衣使用，冬天時則合起來變成防風防雨外套，台灣此種品項銷售成績，甚至比國外亮眼。

透過透過版型與顏色，可讓自己不顯臃腫，在雪地裡也可以亮麗出色，圖為【RAB】Mythic G 神話極致輕量保暖羽絨連帽外套。圖片來源｜岳達國際

如何顯瘦不擁腫？

雪地裡也亮麗出色

到雪地旅遊，為了禦寒，穿著厚重衣服，拍照總顯得臃腫，這裡告訴你穿搭秘訣，兩層的玉米式穿搭，看起來會比較瘦，保暖衣物都有厚度，可選擇顯瘦顏色、黑色，比較不怕冷的人，可選擇短版，想要修身，讓身形修長，可選擇長版，高領裡層的衣服，看起來比例也會纖細些，可透過版型與顏色，讓自己不顯臃腫，在雪地裡也可以亮麗出色。

圖為【MAMMUT】Seon in Cardigan長版羽絨大衣。圖片來源｜岳達國際

圖為【MOUNTAIN HARDWEAR】30周年紀念款系列。圖片來源｜岳達國際

選擇戶外機能服飾 兼具時尚與機能

戶外品牌也有都會休閒款

到國外氣候極凍甚至到零下的地方旅遊，如果僅穿戴一般厚大衣，是否適合？代理英國Rab、美國Mountain Hardwear戶外服飾品牌的總代理岳達國際表示，一般大衣很厚重，也不透氣，如果在戶外旅遊，長時間走路，會很悶熱，不脫不是，脫也不是，戶外機能服飾的好處是，不僅表布運用Gore-Tex防水透氣材質，使用品質好的羽絨，並且外觀俐落好看，結合時尚與機能，同時行李打包節省重量，回到台灣也可繼續穿，非常建議可準備戶外機能服飾出國旅遊。

圖為【MOUNTAIN HARDWEAR】Nevadan長版羽絨大衣。圖片來源｜岳達國際

以英國Rab、美國Mountain Hardwear戶外服飾品牌為例，這兩個品牌都有適合洋蔥式穿衣法的品項，英國Rab主要鎖定專業登山服飾，美國Mountain Hardwear則還開闢了較為都會休閒的路線，具備比較休閒、玉米式穿搭的選項。

頭部、脖子、四肢末梢是人體較為脆弱的部位，雪地旅遊更需要加強保暖，圖為【RAB】Braid Beanie Wmns 毛球保暖針織毛帽 與【RAB】Povit GTX Glove防風防水手套。圖片來源｜岳達國際

雪地旅遊需全副武裝抗寒

帽子、手套、鞋襪都要重視

到了雪地，需要全副武裝抗寒，頭部、脖子、四肢末梢是人體較為脆弱的部位，更需要加強保暖，毛帽可選擇以Power Stretch®保暖纖維織成，如果比較喜歡天然材質，羊毛成分經典不敗，除了保暖作用，它也具抗菌、除臭功效，尤其襪子，更要選擇羊毛襪；針對專業進階或極度怕冷的人，可選擇購買只露出眼睛的頭套，滑雪族則可搭配滑雪頭盔；手套的防風防水功能為必備，建議選擇可觸控式手套，因為在戶外要脫手套滑手機非常冷，至少食指要有觸控功能。

圖為【MAMMUT】 Mercury/Nova IV Mid GTX 防水中筒建行鞋。皮革加上內裏泡棉保暖舒適。圖片來源｜岳達國際

鞋子的部分，建議選擇外層具備防水防風功能的雪鞋，並且鞋底有一定高度，有點高度可阻止寒氣往上竄升，針對滑雪族，需要挑選大一點的鞋，便於穿羊毛襪，針對雪地設計的雪鞋，有的底部設計有暗扣，打開有簡易式冰爪，雪地會有地面結冰，如果沒有冰爪，容易滑倒，冰爪大部分採外加，所以建議鞋底要選比較硬、比較厚的，才可以加裝冰爪。

代理Rab、Mountain Hardwear的總代理岳達國際表示，因為雪地旅遊每天要行走，沒有長年走雪地的旅客很容易滑倒、甚至受傷，所以建議可準備專業的防水登山鞋，比較輕盈，同時台灣氣候常下雨，平常也穿得到。

品牌介紹

英國品牌，致力提供戶外運動者在使用時有絕對的保護性及舒適性，並著重企業社會責任，關心氣候環境、社會、人文，產品已逐步使用再生材質製成並能再回收以減少環境負擔，致力於2030年時成為零碳排放企業，承諾永續發展，無歧視、零童工、合理的薪資與工時、安全與健康的工作環境也是品牌所重視的公平製程。

美國品牌，是由致力於創新的專業運動家們所創立，成立就是為了提供高性能的產品，以滿足頂尖戶外運動員的需求。採用最進階的材料和技術；性能面，透過反覆的測試，防風防雨、溫度調節和濕度管理，提供更好的使用體驗。

英國Rab總代理岳達國際官網：https://www.tsiaplus.com.tw/

PLAY HARD官網：https://bit.ly/41xbVcZ

講題：黑暗榮耀。女神降臨:冰島挪威極光之旅。

講師：卡瓦納

日期：113年01月03日 星期三

時間：19:00~21:00

地點：欣講堂文創基地

地址：台北市信義區光復南路133號2F(松山文創園區 西向製菸工廠二樓)

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BY 方雯玲

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