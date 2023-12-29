到美國機票只要24800元起！達美航空開航台北–西雅圖祭早鳥優惠

達美航空預計於2024年6月7日開航台北直飛西雅圖航線，以最新的空中巴士A330-900neo運營，歡慶開航首波優惠出爐，達美航空台北直飛西雅圖航班所有座位皆配置USB插座，國際線航班提供免費Wi-fi可傳送文字訊息，機上也以供應星巴克咖啡為特色亮點之一。

達美航空（Delta Air Lines）目前是世界上國內客運總里程與客運機隊規模第二大的航空公司，達美航空連續3年奪得SKYTRAX「北美最佳航空公司」、及連續2年獲得「北美最佳航空公司員工」第一名。

西雅圖為達美航空的9個樞紐機場之一，屆時達美航空開航台北–西雅圖，台灣民眾可利用西雅圖的樞紐位置，搭配達美航空綿密的飛航網絡，便利地銜接至北美熱門航點包括波特蘭、鳳凰城、鹽湖城、紐約、波士頓、亞特蘭大、拉斯維加斯及溫哥華等城市。達美航空早鳥優惠票價即日起開賣，台北直飛西雅圖來回經濟艙只要24,800元起(未稅，含稅票價約為31,200)。

「達美至臻商務艙」每個座位均為走道位並配備拉門設計，讓旅客充分享有舒適及私密的個人空間。圖片來源｜達美航空

台北直飛西雅圖的空中巴士A330-900neo為新款引擎設計，可大幅節省油耗並提升效能，此機型提供套房式「達美至臻商務艙」、達美尊尚客艙、「達美優悅經濟艙」及經濟艙共三種客艙、四種座椅設計，滿足不同旅客期待的飛行體驗。屢獲大獎的套房式「達美至臻商務艙」為1-2-1座椅排列，每個座位均為走道位並配備拉門設計，讓旅客充分享有舒適及私密的個人空間。為慶祝開航並吸引商務旅客前來體驗，「達美至臻商務艙」推出破天荒優惠價來回只要TWD95,000元起(未稅)。

2022年完成全新升級的達美尊尚客艙，配備較經濟艙更寬敞的座椅、加深椅背後傾角度以及更大的腿部伸展空間，提供記憶舒眠枕、毛毯、降噪耳機，以及與商務艙同品牌的Someone Somewhere手工編織盥洗包，內含植物精萃護膚品，讓旅客無論是商務出差或旅遊，都能以超值的價格享受更優質的飛行體驗，達美尊尚客艙早鳥優惠票價來回只要TWD76,300元起(未稅)。

達美航空所有旅客皆可享用源自於西雅圖的星巴克咖啡。圖片來源｜達美航空

達美航空台北直飛西雅航班所有座位皆配置USB插座，國際線航班提供免費Wi-fi可傳送文字訊息，此外，所有旅客皆可享用源自於西雅圖的星巴克咖啡，讓飛往美國的旅程別有一番風味。達美航空早鳥優惠票價詳情及預訂，歡迎洽詢各大旅行社。若需更多達美航空資訊及服務，請洽詢達美航空台灣總代理-達盛旅行社(02)7701-8989。

by 方雯玲

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