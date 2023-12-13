2023金旅獎優旅選！瑞士、杜拜、蒙古西伯利亞 深度精緻之旅榮獲高評價

【旅奇傳媒/編輯部報導】有旅遊業奧斯卡獎之譽的「國際金質旅遊行程」活動，今年邁入第十一屆，中華民國旅行業品質保障協會不僅擴大舉辦，更針對優質行程增加「優旅選」的獎項。專營高質感旅遊的客製專家「永信旅遊」，在今年2023獲得了第一屆品保優選旅出境旅遊組3大獎，包括杜拜、蒙古西伯利亞與瑞士等行程，精緻深度的創意規劃，深獲肯定。

▲馬特洪峰壯闊的山水景觀。 圖：Shutterstock／來源

◉「士」在必行－瑞士.三大遊船.四大列車.五大名峰.六大健行.雙米推饗宴14天

市場獨家採蘇黎世進米蘭出，安排阿爾卑斯山、少女峰、白朗峰、馬特洪峰4大度假區連泊2晚，深度輕鬆遊玩山區之美。行程主打3大遊船（藍湖手搖遊船、蕾夢湖遊船、盧加諾湖遊船）；4大列車（黃金號列車、冰河列車觀景車廂、伯連那觀景火車、白朗峰景觀火車）；5大名峰（馬特洪峰、白朗峰、少女峰、鐵力士山、蒙特維爾冰河），與6大健行。

▲菲斯特天空步道。 圖：Shutterstock／來源

▲壯麗的馬特洪峰。 圖：永信旅遊／提供

少女峰還安排搭乘纜車賞景，探訪國家地理雜誌盛讚 First Cliff Walk。有別於市場只安排3大列車，永信特別搶先市場推出搭乘歐洲海拔最高的非齒軌式鐵軌「白朗峰景觀火車」，欣賞冰河山區壯麗美景。行程還會安排2餐米其林推薦餐廳，米蘭市區享購物樂。

◉溱愛杜拜帆船賞7天 1晚帆船飯店、品嚐3大飯店美食

▲杜拜帆船飯店。 圖：Shutterstock／來源

行程安排入住帆船飯店1晚，另搭配3晚杜拜五星飯店，品嚐3大豪華飯店美食饗宴，包括中東海灣國家元首指定入住、標榜八星級的酋長皇宮飯店國際豪華自助餐，可品嚐許多撒上金箔的甜點。在標榜六星級的亞特蘭提斯飯店，歐亞風味料理豪華自助餐。杜拜地標帆船飯店，則可品嚐到貝都因人的傳統中東料理豪華自助餐，多元特色美食，滿足旅客的味蕾探索。

▲世界最高哈里發塔。 圖：Shutterstock／來源

安排經典景點包括未來博物館、世博會展館、哈里發塔、黃金相框等，觀賞世界最高建築哈里發塔與音樂噴泉，安排專屬四輪驅動車隊衝沙之旅，馳騁於廣闊沙漠風光，享盡杜拜傳奇之美。

▲杜拜音樂噴泉。 圖：Shutterstock／來源

▲杜拜體驗四輪驅動車隊衝沙。 圖：Shutterstock／來源

◉蒙古國 西伯利亞大鐵路、奧立洪島、貝加爾湖環湖列車13天

▲蒙古成吉思汗紀念園區。 圖：永信旅遊／提供

一條橫跨歐亞大陸的西伯利亞大鐵路，串起蒙古國與貝加爾湖區的特殊人文風情。在蒙古安排探訪特勒吉國家公園賞巍峨山水；古都哈喇和林感受一個帝國的誕生；入住豪華蒙古包，深入探訪草原牧民家，感受草原的生活方式。

▲特勒吉之星渡假村豪華蒙古包可體驗草原生活。 圖：永信旅遊／提供

搭乘西伯利亞大鐵路沿途能欣賞到世界上最大的淡水湖－貝加爾湖，並安排搭遊船近距離欣賞；湖泊西岸的奧立洪島連泊2晚，體驗俄羅斯傳統農村聚落與草原、沙丘等多樣自然景觀。當地特色料理饗宴，如蒙古族人待客佳餚手扒肉、烤羊肉和茶，或是貝加爾湖畔的布里亞特蒙古族人獨特的飲食文化一次品嚐多種風味美食。

▲奧立洪島上的撒滿石柱。 圖：永信旅遊／提供

▲貝加爾湖薩滿岩石，是薩滿教的聖地。 圖：永信旅遊／提供

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