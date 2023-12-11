聖誕氣氛搭星級酒店 「這些」歐洲小城CP值最高
圖文/Pei
在歐洲過聖誕 哪裡最便宜？
今年年底打算到歐洲好好享受聖誕假期嗎？難得出遠門，想住三星級以上飯店犒賞自己，卻擔心旺季到處被當肥羊，那麼以下城市可以讓你安心度假。
跳過巴黎、倫敦等大城，同樣歷史文化豐富的中東歐非常不錯。例如波蘭就有擁有幾百年歷史的波茲南和第四大城弗羅茨瓦夫Wroclaw，是能以2000台幣左右找到三星級住宿，且很受歡迎的精緻城市，首推Wroclaw Market Square和老城區，在這座美麗的文藝復興風格建築與波蘭音樂之都的環境裡逛逛市集、嘗試溫暖傳統湯品、愜意溜冰收集節日回憶怎麼樣？
波蘭還沒玩完！海港城市格但斯克擁有獨特的水文和古老傳統，港邊的煤炭市場Targ Weglowy在聖誕節會有許多快閃店等大家來逛，本地的花草保養品、精美陶瓷、木製和針織品也很適合採購當紀念品。
美食呢？國際化的聖誕市集從東歐餃子鋪Pierożek（從櫻桃﹑甜起司到燻肉等特殊口味都供應）、泰國船麵到西班牙風的豆漿油條都有，滿足好奇探索的味蕾。
號稱CP值最高的歐洲旅遊城市克拉科夫 Rynek Glowny 的聖誕市集開放到 1 月 1 日，它位在歐洲最大的中世紀城鎮廣場，數十個木屋攤位集齊色彩繽紛的玻璃小物、當地藝術品、心型薑餅和波蘭特有的香腸kielbasa,在旁演奏的樂團手相伴，完美的聖誕就在這裡度過吧！
再往東邊走，近年很受台灣旅人關注的愛沙尼亞，首都塔林四星級飯店可說是歐洲最便宜的一批，每晚約3000台幣就能獲得十分優質的住宿體驗，中世紀風情的城牆、鵝卵石廣場搭配巨大的聖誕樹，人見人愛。
相傳早在 1441 年，塔林就成為歐洲第一個在市政廳廣場中心展示聖誕樹的城市，首都的星星聖誕市集（開放到1 月 7 日）把浪漫推到最滿，充滿懷舊感的手工藝品和熱巧克力、薑餅等傳統小吃一定能為大家打造最滿足的聖誕假期。
立陶宛首都維爾紐斯，聖誕期間三星級住宿平均價格約2400台幣，四星期飯店也在3000台幣上下，以巴洛克式建築為背景創造每年獨特的聖誕市集，而且開放到元旦，不是聖誕夜就收攤喔。
德國這個聖誕市集專家，聖誕期間住宿也不全都很貴，例如北方的萊比錫、東部德勒斯登（1434年首次舉辦聖誕市集，是全世界最古老的聖誕市集之一）和富庶的南方古城紐倫堡就很值得參觀。
萊比錫聖誕市集是德國最古老、傳統保留得最好的聖誕市集之一，且約300個攤位也讓它名列德國最大規模的聖誕市集清單上，童話森林、旋轉木馬、摩天輪非常夢幻，德式烤香腸、北德煎餅、鬆餅、可愛的香料餅乾、聖誕才有的杏仁蛋糕和聖誕水果蛋糕一定要嘗試看看。
而位於紐倫堡 Hauptmarkt 的聖誕市場只開放到12 月 24 日，穿著傳統服裝的人們迎接大家，悠閒漫步在燈火通明的小巷裡，放慢腳步試試香料豐富的紐倫堡臘腸（Nürnberger Bratwurst），喝各家拿手的熱紅酒、葡萄酒，尋找形狀奇異的傳統酒杯，融入當地節日氣氛真的很愉快，就地重溫柴可夫斯基的《胡桃鉗》場景，這次假期簡直完美！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！
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