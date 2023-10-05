循拉美西斯大帝腳步探索古埃及　搭乘遊輪巡航遺跡祕境

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

神秘的古埃及遺產，最令人印象深刻的建築，大概非金字塔莫屬。如果要找古埃及「代言人」，那麼拉美西斯二世絕對不做第二人想，即便三千多年後的今日，世界上許多地方都看得到拉美西斯二世英俊的容顏。

▲不用到埃及，在大英博物館中也能見到拉美西斯二世。





阿布辛貝 Abu Simbel

復刻重生的偉大法老王歷史建築

走進埃及南部的滾滾黃沙，頂上是穿透性的炙熱太陽，古埃及人在這塊土地上建立了強大帝國，流傳著複雜燒腦的人神交織與重生信仰系統，隨著考古不斷新發現，更加增添古埃及文明神秘色彩，其中建構新王國時期最強盛國力的拉美西斯二世（Ramses II），傳奇一生留下難以計數的遺跡，是神秘古王國中最璀燦的巨星。

▲阿布辛貝神廟中拉美西斯二世駕馭戰車英勇作戰的浮雕。

拉美西斯二世生於西元前1303年，古埃及新王國第19王朝時期，於西元前1279年加冕為法老，到西元前1213年統治埃及長達66年，可能是古埃及在位最久的法老，他活了90歲，考古資料顯示他有7個妻子，逾162名子女，大部分子女都比他早離世。拉美西斯二世不僅是個驍勇善戰的軍事家，也是偉大的建築師，他將古埃及的國力推向顛峰，被尊為「拉美西斯大帝（Ramesses the Great）」，更全面「自我推銷」成為古埃及的臉，旅人不用到埃及也能見到拉美西斯二世，他俊美臉龐和健壯身軀的雕像在埃及全境更是無所不在。欲一睹拉美西斯二世的曠世巨作，要深入埃及南部緊臨穌丹邊境約40公里的阿布辛貝神廟（Abu Simble Temple）。西元前1264年左右，拉美西斯二世在努比亞（Nubian）地區的尼羅河畔，從巨大岩石中雕琢這座獨一無二的大神廟，神廟正面四尊巨大的拉美西斯二世坐像，高逾20公尺，望向無垠的遠方，君臨天下不可一世的威懾感，駐守國境之南，足以讓敵人遠望生畏。

▲阿布辛貝神廟從岩石中雕刻出來的拉美西斯二世巨大雕像，其中一座因地震毀損。

拉美西斯二世成帝封神之路

阿布辛貝也是拉美西斯二世「封神」之作。進入神廟主廳，兩側矗立巨大的冥王立像，多柱廳立柱和牆上雕刻著拉美西斯二世供奉神明等圖騰，以及拉美西斯二世驍勇善戰的英姿，主要敘述他在卡迭石戰役（Battle of Kadesh）與西台人征戰的戰功。神廟從入口到通向後殿供奉神祇的神龕成一條直線，在神龕中拉美西斯二世與三位古埃及重要神祇阿蒙．拉（Amun Ra）、拉．霍拉赫提（Ra Horakhty）、皮塔（Ptah）並肩而坐，將自己神格化。這座神廟最特別之處，在於建築設計非常精確，英國考古學家在1848年發現，每年的2月22日和拉美西斯二世生日10月22日這兩天(根據Britannica大英百科資料)，大約是秋分和春分左右，當陽光從地平線升起時，第一道曙光會不偏不倚穿過主殿進入最後方的神龕，讓神龕內拉美西斯二世和神祇沐浴在陽光下，一年就只有這兩天陽光會照進神殿內。

▲阿布辛貝神廟最深處拉美西斯二世與神祇並坐，每年只有2天曙光會照進神龕內。

▲阿布辛貝神廟內部深入岩石之中。

阿布辛貝神廟一旁另一座同樣在岩石雕刻出來較小的神廟，供奉著女神哈索爾（Hathor）和拉美西斯二世的皇后娜弗塔麗（Nefertari），神廟門口的娜弗塔麗的巨像與拉美西斯二世的雕像尺寸相同，是那個年代並不常見的「男女平權」。哈索爾是古埃及神話中掌管愛與美的女神，以奶牛、牛頭人身女子或長著牛耳的女性具形，許多古埃及神廟中或古墓中都可見到哈索爾，而古埃及神祇也都有愛情恩怨情愁，頗為奧妙。

▲在阿布辛貝神廟旁小一點的哈索爾神廟，供奉拉美西斯二世的愛妻娜弗塔麗。





景點資訊

Abu Simbel

地址：Aswan Governorate, Abu Simbel,1211501, Egypt

時間：06:00-17:00

網址：egymonuments.gov.eg/en/archaeological-sites/abu-simbel

票價：成人EGP 400 / 學生EGP 200。旺季2/22-10/22時成人EGP 700 / 學生EGP 350





納瑟湖Lake Nasser

搭乘遊輪巡航龐大古蹟群

阿布辛貝神殿在尼羅河上游迄立數千年後，埃及為解決尼羅河氾濫，計畫在尼羅河的第一個瀑布修築水壩，阿布辛貝神廟位於集水區內，為免這獨特的遺址長眠於水底，在聯合國教科文組織帶領的54個國家團隊努力下，將阿布辛貝神廟和哈索爾神廟一塊一塊切割下來，搬遷到比原址高65公尺的水岸旁重新組裝，巨大工程堪稱神蹟。

▲亞斯文水壩興建時，阿布辛貝神廟等古埃及遺構將慘遭滅頂，經過聯合國努力將神廟切割後遷移至高處重建。

1968年亞斯文高壩（Aswan Dam）完工後，尼羅河上游形成全世界最大的人工湖納瑟湖（Lake Nasser）。納瑟湖綿延510公里到蘇丹境內，面積達5250平方公里，除了阿布辛貝和哈索爾神廟，納瑟湖水域內還有眾多遠古遺址，當時共遷移了 14個神廟和古墓群，包括3個湖岸古蹟群卡拉巴夏（Kalabsha）、西布瓦（Wadi al Sebua）、阿瑪達（Amada），還有亞斯文高壩附近的菲萊神廟（Philae）。

▲納瑟湖畔的西布瓦（Wadias-Subua），神廟前拉美西斯二世的人面獅身雕像。

不像阿布辛貝和菲萊神廟交通便利容易親近，因安全考量，從陸地很難造訪這些搬遷後的古蹟群，只有搭乘航行於納瑟湖的遊輪最方便，像大海一樣的納瑟湖僅開放個位數的遊輪航行，平時遊客不多，像極了私人秘境探險，沿著水路探訪古埃及法老王的信仰和對生命態度，藍天、黃沙、綠水，天地悠悠，日落時分大地被染成的金黃色澤，從未體驗過耀眼奪目，在寂靜中感受生命的純粹，彷彿與遠古時代產生連結。

▲航行在納瑟湖的遊輪非常稀少，是探訪納瑟湖努比亞古埃及遺跡最佳選擇。

▲搭著小艇上岸欣賞古埃及遺址。





景點資訊

Temples of Wadi al Sebua

地址：QGVW+922, Desert, Aswan Governorate 1230301, Egypt

時間：07:00-16:00

網址：egymonuments.gov.eg/en/archaeological-sites/temples-of-wadi-al-sebua

票價：成人EGP 100 / 學生EGP 50





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