聖誕市集＋幸福極光！ 夢幻冬季體驗 「聖光」雙享超浪漫

奧地利薩爾茲堡的聖誕市集，在雪花片片中浪漫極了。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台灣位於亞熱帶地區，冬天極少機率遇到下雪，對於台灣旅客來說，夢幻冷冽的冬季景觀，成為旅遊的必體驗項目，根據知名旅遊網站統計，台灣旅客冬季最喜歡的6大美食旅遊元素，包括滑雪玩雪、溫泉泡湯、暖心鍋物、幸福極光、聖誕市集、海島避冬。其中由極光與聖誕市集所組成的「聖光」產品，連年都是冬季旅遊的熱門項目，此外，根據《亞太區旅遊脈動大調查》，研究顯示台灣旅客在選擇去哪玩時，有6成首先考慮的是當地的「獨特體驗」，4成以上會提前2到3個月開始計畫，確保想體驗的行程都能參加到，更有45％願意花費超過1個月薪水在下次出遊，大大符合聖誕市集＋幸福極光的計畫時間與獨特體驗。

《Travel＋leisure》評選10大賞極光聖地 美國賓州首次入選

《Travel＋leisure》雜誌在2023年評選世界各地10個觀賞北極光的最佳地點，首個推薦的是大家耳熟能詳的阿拉斯加費爾班克斯，旅客可以邊泡溫泉邊欣賞跳躍的極光，接下來還有挪威特羅姆瑟、格陵蘭島、加拿大西北地區、蘇格蘭、冰島、瑞典，以及美國賓州的櫻桃泉州立公園，該地區被列為黃金級國際暗夜公園（DarkSky 給予的最高稱號），也成為首次登場的極光新選，此外還有加拿大丘吉爾、芬蘭拉普蘭等地，都有入榜。

行家旅遊特別推薦北歐極光行程，除了一次可以遊玩多國之外，還可體驗多樣繽紛冬季限定項目，像是破冰船、狗拉雪橇、啖帝王蟹，入住玻璃極光屋，欣賞幸福極光之外，感受更加豐富多元。此外，北歐旅遊路線走法多變，旅遊行程也百花齊放，例如透過土耳其航空伊斯坦堡中轉斯德哥爾摩／赫爾辛基的雙點進出方式，一次走訪瑞典、芬蘭、挪威3國。

友泰旅遊則是運用阿聯酋航空從杜拜中轉奧斯陸／斯德哥爾摩，再搭配北歐航空中段，讓旅程更加順暢。或是吉祥航空上海中轉赫爾辛基來回，中段運用冰島航空赫爾辛基－雷克雅維克銜接，旅客可直奔冰島極光金環之旅。

▲芬蘭三寶號破冰船，是極光旅遊外不可或缺的重要體驗。 圖：shutterstock／來源

▲極光玻璃屋讓旅客可以輕鬆躺在房間內欣賞魔幻的極光。 圖：shutterstock／來源

加拿大西北地區訂定2025年旅遊戰略 加航12月開航多倫多—黃刀鎮

為了振興觀光業，加拿大政府通過《2025年旅遊及其戰略投資》，目標是將首都以外地區新旅遊經營者數量增長5％。加拿大航空台灣總經理陳美至表示，2023夏季加拿大航空的整體航班運量已恢復近9成，亞太區雖然是恢復較慢的地區，但觀察到台灣旅客在預訂加拿大黃刀鎮賞極光的人數目前已達到疫情前的5成、並持續快速成長，又適逢11年一度的極光大爆發，市場潛力備受看好。

此外，從12月開始，加拿大航空全新開航多倫多到黃刀鎮的航班，每週二、四、六，也讓旅遊業者可推出更多元的加拿大極光商品，進而讓赴加旅遊有更多選擇。

▲黃刀鎮是加拿大西北地區欣賞極光的最佳選擇。 圖：shutterstock／來源

▲旅客能在一望無際的雪地上乘坐狗拉雪橇，追逐幸福極光。 圖：shutterstock／來源

7條2023年必體驗的極光郵輪 讓旅客追光一次探訪北歐多國

除了陸路極光之旅，也可以運用海陸雙向探訪曼妙的極光姿態，《Travel＋leisure》同時也公布7條2023年最佳北極光遊輪之旅，包括維京郵輪從阿姆斯特丹出發，一路沿挪威海岸到北極圈，歐若拉探險郵輪從挪威出發、海達路德號從卑爾根出發到極光圈，夸克探險郵輪／泛海探險郵輪從冰島到格陵蘭島，冠達郵輪英國出發前往奧勒松、特羅姆瑟，P＆O郵輪從倫敦出發前往挪威，長天數的航程在北極圈內，讓旅客絕對有機會一睹極光的風采。

永信旅遊表示，如果不喜歡過長天數的郵輪旅遊，永信也有規劃冰島海陸追光之旅，除了豐富的岸上觀光之外，還有極光遊船，讓旅客一次海陸雙享。

▲德國法蘭克福聖誕市集自1393年以來每年都會在廣場設立大型聖誕樹，已經是德國最歷史悠久的聖誕市集。 圖：shutterstock／來源

聖誕市集 輕鬆飛集點趣+新興市集超吸睛

根據品保各線旅行團參考價格報告指出，Q4原是歐洲的淡季，但許多公司行號疫後辦獎勵旅遊首選赴歐旅遊之外，旅行業者也積極規劃12月以歐洲聖誕市集為重點的行程，Q4反成淡季不淡的旅遊熱門時段，以下是今年赴歐探訪聖誕市集的三大觀察與利多：

■ 聖誕市集都有直飛航班：聖誕市集遍布全歐洲，但最為著名的包括德國、法國、奧地利、義大利，以及捷克的布拉格，現在都有直飛航班。尤其長榮開航米蘭、慕尼黑之後，米蘭往北可以走訪波札諾聖誕市集，慕尼黑則能往東遊覽薩爾茲堡，往南也能前往波札諾，北往還有紐倫堡，可說是最便利的聖誕市集航點。此外華航也在7/18開航每週2班布拉格，讓瓦茨拉夫廣場的聖誕市集更是近在咫尺。

■ 英國《TIMES泰晤士報》點評24個聖誕市集：除了法蘭克福、科隆、特拉斯堡、薩爾茲堡、維也納、布拉格這些耳熟能詳的聖誕市集，還有很多旅遊市場少見的市集。像是排名第7的哥德堡，規劃在瑞典最受歡迎的里瑟本遊樂園（Liseberg Amusement Park）中，旅客可以品嚐煙燻鹿肉跟 glogg（斯堪地納維亞熱葡萄酒），以及第8名斯洛伐克布拉迪斯拉發、第9名捷克波希米亞、第12名愛沙尼亞塔林、15名英國愛丁堡、第16名波蘭格但斯克，都特別推薦旅客前往體驗。

■ 雙點進出走訪更多聖誕市集：華航的布拉格為每週二、六出發，搭配原本就有的維也納每週一、三、四、日航班，讓旅客幾乎可以天天出發，隨時都能享受到歐洲聖誕市集的氛圍。長榮航空也有米蘭、慕尼黑、巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹6大直飛航點，無論旅客想從哪裡飛往歐洲，想要一次蒐羅眾多聖誕市集，都不必走回頭路，讓旅行社能客製化包裝多樣歐洲聖誕市集產品，大大增加銷售力道。

▲瑞典的里瑟本遊樂園，是英國《TIMES泰晤士報》推薦的聖誕市集。 圖：shutterstock／來源

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