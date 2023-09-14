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全新奢華酒店開眼界！ 穿越時空體驗貴族生活

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：The Rome EDITION、The Luxury Collection by Marriott、Minor Hotels／提供
圖：The Rome EDITION、The Luxury Collection by Marriott、Minor Hotels／提供

朝鮮皇宮豪華精選酒店極為奢華，酒店內更擺放多達400件當代藝術品。　圖：The Luxury Collection by Marriott／提供
朝鮮皇宮豪華精選酒店極為奢華，酒店內更擺放多達400件當代藝術品。　圖：The Luxury Collection by Marriott／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】告別疫情，迎來報復性旅遊的蓬勃時期，各酒店集團也不斷推出新酒店搶客，尤其頂級旅遊市場，更有許多嶄新的奢華酒店開幕，讓喜愛嘗鮮的富豪人士體驗貴族度假生活，還沒存夠旅遊資本，則可以先用眼睛飽覽美圖，勾勒未來的旅行。

│美諾集團－安納塔拉．羅馬．奈迪宮酒店│

▲安納塔拉．羅馬．奈迪宮酒店宛如走進時光隧道般，被宏偉建築包圍。　圖：Minor Hotels／提供
▲安納塔拉．羅馬．奈迪宮酒店宛如走進時光隧道般，被宏偉建築包圍。　圖：Minor Hotels／提供

美諾集團（Minor Hotels）在全世界擁有超過530多家酒店和度假村，近期持續在羅馬、阿馬爾菲海岸、杜拜及多個亞洲島嶼打造全新酒店，透過Anantara、Avani Hotels & Resorts、Tivoli Hotels & Resorts、Oaks Hotels Resorts & Suites、NH Hotels、nhow Hotels, NH Collection and Elewana 等品牌營運，「安納塔拉．羅馬．奈迪宮酒店（Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel）」是義大利首家Anantara酒店，其大理石建築閃耀著古羅馬的輝煌，是建築本體的一大特色，步行即可抵達帝國大道（Fori Imperiali）、威尼托購物街（Via Veneto）和許願泉等指標性景點。

│美諾集團－馬爾地夫法雷斯．安凡尼臻選度假酒店│

▲馬爾地夫法雷斯．安凡尼臻選度假酒店營造浪漫的度假氛圍。　圖：Minor Hotels／提供
▲馬爾地夫法雷斯．安凡尼臻選度假酒店營造浪漫的度假氛圍。　圖：Minor Hotels／提供

「馬爾地夫法雷斯．安凡尼臻選度假酒店（Avani+ Fares Maldives Resort）」是馬爾地夫最新的五星級酒店，坐落在天然法雷斯熱帶島嶼（Fares），周圍是迷人的深藍色海洋生物保護區，提供豐富的水上活動，還有可供純粹放鬆的優美沙灘，備有176套時尚別墅、海灘屋，以及套房，是情侶、新婚蜜月夫婦的度假選擇。

│朝鮮皇宮豪華精選酒店│

▲朝鮮皇宮豪華精選酒店的每間客房都囊俯瞰江南區夜景。　圖：The Luxury Collection by Marriott／提供
▲朝鮮皇宮豪華精選酒店的每間客房都囊俯瞰江南區夜景。　圖：The Luxury Collection by Marriott／提供

▲室內高空泳池，顯出朝鮮皇宮豪華精選酒店的奢華。　圖：The Luxury Collection by Marriott／提供
▲室內高空泳池，顯出朝鮮皇宮豪華精選酒店的奢華。　圖：The Luxury Collection by Marriott／提供

254間客房都能俯瞰璀璨江南夜景的「朝鮮皇宮豪華精選酒店（Josun Palace）」，集藝術、美食、奢華於一身，坐落在首爾江南區驛三洞全新地標建築 Centerfield West Tower 的24至36樓，酒店空間由摩洛哥頂尖建築與室內設計團隊 Humbert & Poyet 操刀，結合現代感的幾何線條，構築了宮殿的宏偉意象。大廳入口擺放的雕塑作品「Blue Calcite Eroded Moses」出自Daniel Asham，空間中散發酒店專屬的沉香、皮革香氛，高達400件的當代藝術作品，陳列在酒店各處，為一大特色。而酒店內的米其林一星韓式創意料理 Eatanic Garden，則是不可錯過的五感美味。

│羅馬艾迪遜酒店│

▲宛如古城小森林的花園空間，是羅馬艾迪遜酒店美麗的一角。　圖：The Rome EDITION／提供
▲宛如古城小森林的花園空間，是羅馬艾迪遜酒店美麗的一角。　圖：The Rome EDITION／提供

▲羅馬艾迪遜酒店客房沉穩奢華。　圖：The Rome EDITION／提供
▲羅馬艾迪遜酒店客房沉穩奢華。　圖：The Rome EDITION／提供

近年聲名大噪的 EDITION Hotels 系列，於義大利開設第16家羅馬艾迪遜酒店（The Rome EDITION），原址為義大利銀行辦公室，由工程師 Cesare Pascoletti 與聲名顯赫的建築師 Marcello Piacentini 共同建造，中央樓梯採用稀有 cipollino 大理石，雕像和燈具亦是保留下來的骨董家具。酒店內綠意盎然的花園，是全城唯一設有用餐空間的露天廣場，半戶外空間中的茂盛樹林，擁有400多種植物，有著令人震懾的蓊鬱之美。客房設計以簡約空間融入濃郁的義大利風格的，而義大利火山岩裝飾增加空間的安穩，每間客房都配備真皮座椅，備品則採用 Le Labo 洗沐產品。

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