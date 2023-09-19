一生一次！「南北極遠征」實現人生旅行最重量級的挑戰

南喬治亞島、福克蘭群島、南極洲南極半島，形成「黃金三角｣生態路線，沿途各式各樣的自然奇觀驚喜登場。 圖：理想旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，對多數人而言是度假、是放鬆，而前往極地旅行，則可能是一生一次的圓夢計畫，除了金錢，還要有體力、有時間，願意將自己帶到冰山雪地前，臣服於大自然造物的神奇，遠離城市與喧囂，品味奇遇時刻。

不管你是鍾情南極大陸的原始地表生態、企鵝奇觀，或是酷愛正北極的破冰之旅，或著迷於人類文化，想一探因努特人的原始生活，準備好跟著極地遠征超強團隊，站上世界之頂，征服這場偉大的冒險旅途！

▲理想旅遊董事長蔡榮一（左4）帶領極地團隊，邀旅客來場難忘的極地旅遊。 圖：理想旅遊／提供

豐富極地出團經驗 登峰造極創佳績

「專注、細節、成就」，理想旅遊自1995年成功抵達正北極90度破冰之旅開始，在這些年間不斷達成高峰，1996年打造登峰造極之作，環繞南極大陸71天的世紀之旅、1997年台灣首團北美之巔西北航線北冰洋20天、2011年首次飛越德瑞克海峽完成南極探索之旅、2013年前進南極探索企鵝生態之旅，都創下傲人佳績，更成為探索極地的首選之一。

理想旅遊董事長蔡榮一表示，團隊累積超過20年以上的操作與出團經驗，成為台灣極地旅遊最精熟的專家，並提到人生旅途便是如此，把握機會看世界，透過親訪極地感受迷人魅力，以及乘坐遊輪所觀賞到的罕見生物及特殊地形，點點滴滴都讓人感動。

▲到訪極地感受巍峨壯麗的美景，欣賞多樣生態及地形。 圖：理想旅遊／提供

精品級遊輪配備 邀旅客來場極地之旅

理想旅遊副總經理謝敏聰指出，兩極旅遊特色及巍峨壯麗美景絕非文字語言能形容，有更多人說南北極是一生一次的偉大旅行，登上極地大陸，一南一北風情各有相似與相異，旅客們可欣賞北極熊、企鵝、海豹等極地生物，親身體驗冰封海底世界，登陸南北極島嶼，在一望無際的冰雪中，體驗滾燙激昂的熱情，感受終身難忘的兩極旅遊。

此外，旅途另一重點乃極地行程中搭配的高級遊輪，諸如精品級遊輪先驅品牌－璽寶遊輪，以高客服比及高乘客空間比為主打，搭配2艘6座席獨立操作潛水艇、24艘登陸小艇，帶領旅客窺視萬年冰封的水底奧秘；而享有「遊輪界愛馬仕」稱號的龐洛遊輪-指揮官夏古號，以頂級時尚、尊榮享受為著，擁有強大破冰能力的指揮官夏古號，打造之時即以零排放、零汙染為目標，期許在旅客的極地旅遊中，達成永續概念，守護極地生態，共邀旅客一同探索極地。

▲因努伊特人是美洲原住民之一，分布於北極圈周圍，迄今生存了數千年之久。 圖：理想旅遊／提供

2024年極地遊輪出團系列 南北極三島攻頂

「龐洛遊輪－西北航道、北美之巔世紀奇航28日」體驗一生一次的北極冒險，挑戰28天繞行地球一圈世紀奇航之旅！在北極冰區巡航，將可見到冰山、海冰、堅冰、流冰，也能看到北極熊、海象、環斑海豹、鬍鬚海豹、弓頭鯨、黑腳三趾鷗、布式海鳩，這趟旅程中一一與可愛的動物朋友們打招呼，從格陵蘭島的繽紛屋，航向巴芬灣，進入極地祕境。

「璽寶遊輪－南極三島攻頂大環線27日」一次蒐集南極半島、南喬治亞島、福克蘭群島，豪華壯旅三島登峰造極！目睹數萬對國王企鵝的世界奇觀，還有跳岩企鵝、海燕、信天翁棲息島，同時還可體驗潛水艇潛入極地海域，一窺萬年冰封下的水底奧秘。

▲雪白世界的北極，除了耳熟能詳的北極熊，還有許多可愛又夢幻的野生動物。 圖：理想旅遊／提供

2024年從夏天到暑假，從聖誕節到跨年，不管是個人圓夢或是倆倆成行，一系列多天數極地行程，準備好了嗎？相約南北極見 https://youtu.be/owdCLrcMCaE

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