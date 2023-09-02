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前進印度洋明珠！ 白色沙灘、湛藍海水 探索「模里西斯」的獨特魅力

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
從空中探索模里西斯，有多樣玩法。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供
從空中探索模里西斯，有多樣玩法。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於非洲東南方、馬達加斯加共和國以東800公里處的模里西斯（Mauritius），是印度洋上的明珠，綻放著多元魅力。除了白色沙灘、湛藍海水和全年無休的陽光，模里西斯擁有多種活力與驚喜。嘗試發現其獨特的風味，體驗真正的模里西斯冒險之旅，能更深入地沉浸於島嶼的自然、文化和歷史之中。

| 翱翔天際 |

從空中俯瞰模里西斯是特別的體驗。有幾種從空中探索這個島嶼的選擇，包括超輕型飛機、水上飛機或直升機飛行；如果喜歡冒險和刺激，那麼跳傘或滑翔傘飛行將是最好選擇，從高空俯衝而下，帶來自由飛翔的快感。而對於不想飛得太高，仍想欣賞模里西斯空中美景的人們，拖曳傘就能夠滿足，在空中以慢速俯瞰海灣和沿岸的美麗景色，壯觀且浪漫。

| 林中徒步 |

▲徒步旅行可沉浸在綠色的世界中。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供
▲徒步旅行可沉浸在綠色的世界中。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供

模里西斯持續推行綠色旅遊，島上有許多美麗且原生態的景點，非常適合熱愛大自然和戶外運動的遊客，在各個公園和森林中都可以進行徒步旅行，比如位於西部的黑河峽谷國家公園（Black River Gorges Nature Reserve），擁有多條適合各個級別的標記徒步路線；除此之外，東部的 Bras d'Eau 森林也是一個很好的選擇，能夠讓人沉浸在綠色的世界中，享受與野生動物偶遇的驚喜，貼近自然、恢復活力。

| 攀登山峰 |

▲模里西斯適合進行各項登山活動。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供
▲模里西斯適合進行各項登山活動。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供

登山也是和模里西斯的大自然近距離接觸的選擇，身強體健的遊客可考慮安排。包括島嶼中部的拇指山（Le Pouce）和南部的莫納山（Le Morne），都適合登山活動，可眺望西部和西南部的海岸線，景色優美而壯麗。此外，大膽的人們則可以嘗試峽谷探險，在專業人士的陪同下，於中部的瀑布和峽谷中感受腎上腺素飆升帶來的快樂。

| 潛入海洋 |

▲模里西斯的海底世界繽紛澄淨。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供
▲模里西斯的海底世界繽紛澄淨。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供

來到模里西斯，如果沒有感受海洋的樂趣就太可惜了。除了常規的水上活動，嘗試潛入海底世界，將會為旅程增加更多奇妙的體驗與感受。島上珊瑚礁圍繞的海灣是獨特而豐富的動植物家園，潛入海洋，不僅可以與這些小生物相遇，還可以在沉船遺址中獲得新的發現。深入海洋有多種方式可供選擇，比如來到專業的潛水中心進行自由潛水，或者選擇海底漫步、乘坐潛水艇，探索海底世界。

| 探索文化 |

▲薈萃多元文化的模里西斯。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供
▲薈萃多元文化的模里西斯。　圖：Mauritius Tourism Promotion Authority／提供

模里西斯是孕育多元文化的島嶼，來自非洲、亞洲和歐洲等不同地區的文化在這裡交融。來到模里西斯，可以安排時間沉浸在當地人的生活中，體驗這個獨特的文化熔爐。在城市的街道或村莊的小路上四處走走，隨時可停下來與當地人交流，模里西斯的居民非常友好和熱情，他們很樂意分享文化和傳統。此外，島上還擁有豐富的博物館和藝術館，吸引著眾多文化及藝術愛好者的腳步。

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