品酒達人盧麗雯Winnie帶路 「歐洲葡萄酒之旅」一次收集

歐洲是葡萄酒發源地，加上鄉野葡萄園景色尤其秀麗，不管是品酒族或是一般旅客都對歐洲葡萄酒之旅充滿嚮往，該如何規劃一場歐洲葡萄酒之旅呢？取得國際品酒師認證的雄獅旅遊資深歐洲線領隊盧麗雯（W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆），以她的專業和大家分享關於品嘗葡萄酒的基本常識、歐洲葡萄酒酒莊基本概念，以及她所喜愛推薦的葡萄酒產區，帶著大家預習歐洲葡萄酒之旅！

歐洲是葡萄酒發源地，加上鄉野葡萄園景色尤其秀麗，讓大家對葡萄酒之旅充滿嚮往；圖片／欣傳媒資料庫

盧麗雯（W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆）是資深歐洲線領隊，並取得國際品酒師認證等執照；圖片／盧麗雯（W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆）提供

W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆取得國際品酒師認證、侍酒師初級證照，累積相關豐富專業知識，也曾帶酒商團到歐洲葡萄園參訪，及在欣講堂文創基地主講「歐洲葡萄園的旅行」，她與葡萄酒結緣，始於長年帶歐洲團，但總是在米其林餐廳餐酒搭配時，面對厚厚像天書般的酒單，常呆若木雞，羨慕歐洲人在看酒單時的優雅與對酒的了解，於是在台灣空閒之際，就透過紅酒教育機構，逐步由初級到wset level3，解鎖葡萄酒。

【飲酒過量 有害健康！】

葡萄酒孕育歐洲文化，圖為奧地利葡萄園；圖片／欣傳媒資料庫

葡萄酒的博大精深，讓W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆為之著迷，她認為，鑽研葡萄酒，也讓她對歐洲的歷史文化理解的更深刻，葡萄酒是人類最古老的飲料，在西方世界已有數千年歷史，不僅孕育歐洲文化，也成為歐洲人日常生活中不可或缺的精神元素，如同英國人喝茶、德國人喝啤酒一樣，是品味生活的必需品，所以想要深入認識歐洲文化，必須認識葡萄酒。

香水有前味、中味、後味，葡萄酒也是，因此W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆建議，品飲葡萄酒，要像歐洲人一樣，慢慢地喝，第一口不要馬上先喝下去，而是讓酒在自己的口腔停留，感覺香氣與味道。市面上有很多酒的評鑑，不過W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆認為，評鑑提供參考，最重要的還是自己喜歡，如果是入門者，建議可以從氣泡酒開始，它通常比較百搭。

波爾多是法國最知名酒鄉；圖片／欣傳媒資料庫

歐洲在法國、義大利、西班牙、德國等地都有重要的葡萄酒產區，全世界三大葡萄酒量產地依序是義大利、法國、西班牙，這三大產區已囊括全世界葡萄酒產量的47%，其中以法國葡萄酒最為享譽世界，W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆表示，法國葡萄酒產地以勃根地、波爾多最著名，其實全法國都有產酒，目前全世界紅酒拍賣會排名最高的前十名酒，幾乎都來自於勃根地的羅曼尼．康帝酒莊（Domaine de la Romanée Conti），1945年份一瓶酒要價1,700萬台幣，為全世界最昂貴的酒。

聖愛美濃是波爾多地區最美麗的古老村莊；圖片／欣傳媒資料庫

法國的波爾多酒鄉，有越來越多旅客朝聖，當地擁有全法前5大特級酒莊包括拉圖堡（Chateau Latour）等，聖愛美濃（Saint-Émilion）是波爾多地區最美麗的古老村莊，歷史可回溯至羅馬時期，被列入世界遺產，波爾多除了紅酒之外，也以盛產牛肉與生蠔美食為特色，W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆推薦，可以結合歷史遺產、美食，規劃一場酒鄉朝聖之旅。

法國梅鐸紅酒馬拉松；圖片／欣傳媒資料庫

如果喜歡喝紅酒、吃美食與運動，W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆非常推薦法國梅鐸紅酒馬拉松（Marathon Du Médoc），它每年九月初開跑，被稱為是世界上5大夢幻路線之一，可以與來自世界各地的跑者，輕鬆愜意飽覽葡萄園美景、沉醉在波爾多的酒鄉風光中，最重要的是還有喝不完的紅酒、吃不完的美食，沿途會行經50幾座酒莊。

義大利托斯卡尼酒鄉；圖片／欣傳媒資料庫

義大利葡萄酒分級，最高等級為DOCG，義大利擁有超過70個DOCG，其中有11個位於托斯卡尼。W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆個人非常喜歡托斯卡尼，除了盛產美酒，更以其美麗的風景和豐富的遺產而著稱，包括6處被列為世界遺產：佛羅倫斯、比薩主教座堂廣場、聖吉米尼亞諾、西恩納等。

瑞士拉沃葡萄園產區；圖片／欣傳媒資料庫

瑞士拉沃葡萄園產區是W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆想特別推薦的，一般人通常不知道瑞士也有產酒，其實瑞士拉沃葡萄園梯田被列入世界遺產，歷史遠溯至羅馬時代，由於產量少，所以僅限當地可以喝到，W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆建議，如果在日內瓦，不要錯過喝當地葡萄酒，搭配搭乘小火車、日內瓦湖、西庸古堡的夢幻美景，將是非常棒的葡萄酒之旅。

義大利是全世界葡萄酒最大產區；圖片／欣傳媒資料庫

走遍許多歐洲酒莊的W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆，她建議，從義大利行程開始，因為義大利除了是全世界葡萄酒最大產區，由南到北涵蓋20個大區，每個大區分別有各自特色的葡萄酒，從氣泡酒到各式紅白酒，搭配義大利地中海各種繁複的美食、全境內數不完的美景、無人匹敵的悠長歷史人文，囊括美景、美酒、美食樣樣都在全世界名列前茅，舍「義」其誰？

一般人對法國葡萄酒的印象深刻，W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆則表示，義大利的酒相對於法國，尤其是勃根第，除價格親民之外，還具有多層次複雜濃郁的酒香，對於愛酒人士是首選。

【飲酒過量 有害健康！】

W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆最喜歡義大利葡萄酒產區，圖為義大利酒窖；圖片／欣傳媒資料庫

W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆最喜歡的葡萄酒產區是哪一個呢？她表示，她個人最喜歡的酒鄉是義大利皮耶蒙特區的紅酒之王～巴羅洛barolo產區，由於地利之便，在阿爾卑斯山腳下，得天獨厚的氣候地形，造就義大利最值得親訪的產酒區。

W𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆深信，品酒旅行將會是未來趨勢，特別對於熱愛旅行的人，也是異國生活體驗的一種，而旅遊不再只是走馬看花、到此一遊，融入到當地人文風土、飲食文化，開啟一場猶如葡萄酒多層次又細膩的旅行，相信將越來越風行。

===================撰文／方雯玲

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