入住杜夢灣海景盡收眼底！　體驗關島最新熱門飯店的無邊際湛藍

【圖／文：行遍天下，採訪協力：雄獅旅行社】

「The Tsubaki Tower關島椿塔飯店」是目前關島最熱門飯店。2020年底正式開幕，有著美式熱情與日式細節兼具的特色。總共340間房通通都設有面海海景陽台，地勢較高優勢將所有杜夢灣海景盡收眼底。席夢思床墊、Bose音響與自動門簾設計，讓人盡享奢華感。餐點也很有看頭，早餐除了美式日式之外更有查莫洛式餐點，甚至還能送至房內享用。每日更有體驗活動如瑜伽、烏克麗麗教學等，讓人沉醉在關島度假感裡。

▲進到大廳穿過接待台後，整片杜夢灣的藍海突然映入眼簾。

▲以查莫洛圖騰佈置的床頭，柔軟床墊與每間房都有的陽台，讓人進門後就想賴著。

大片落地玻璃窗幾乎貫穿整棟飯店，就是要讓遊客時刻都沉醉在關島藍天白雲的美景之間。最讓遊客驚喜的是飯店在1樓設置了一座無邊際泳池，角度就剛剛好能將整個海洋的灣岸景色融為一體。白天時能感受關島炎熱陽光、椰子樹影的照射，夜晚能享受夏夜晚風的沁涼。全關島唯一夜晚池畔水舞燈光音樂秀更是每日定時上演，能待在池邊直接感受音樂與水舞的滂薄，喝著冰飲、伴隨海浪聲，關島的度假氣氛讓人驚喜不已。

▲行政樓層還能享受高樓層無敵海景英式午茶。

▲無邊際泳池是椿塔飯店最受歡迎的設施。

▲每日晚上定時上演3場水舞燈光音樂秀，直接泡在泳池就能看秀。





旅宿資訊

The Tsubaki Tower

地址：241 Gun Beach Rd, Tamuning, 96913Guam

網址：thetsubakitower.com

費用：雙人房淡季約10000元起，以飯店官網為主





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