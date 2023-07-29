快訊

網軍打柯文哲「仇女」回力鏢射向賴清德 綠白互打藍受益？

高三女遭主任教官性騷一年 求助老師、校長竟反遭「記警告」報復

北市大將有附中了 打造全台首間「全齡大學」有何盤算？

入住杜夢灣海景盡收眼底！　體驗關島最新熱門飯店的無邊際湛藍

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下，採訪協力：雄獅旅行社

「The Tsubaki Tower關島椿塔飯店」是目前關島最熱門飯店。2020年底正式開幕，有著美式熱情與日式細節兼具的特色。總共340間房通通都設有面海海景陽台，地勢較高優勢將所有杜夢灣海景盡收眼底。席夢思床墊、Bose音響與自動門簾設計，讓人盡享奢華感。餐點也很有看頭，早餐除了美式日式之外更有查莫洛式餐點，甚至還能送至房內享用。每日更有體驗活動如瑜伽、烏克麗麗教學等，讓人沉醉在關島度假感裡。

▲進到大廳穿過接待台後，整片杜夢灣的藍海突然映入眼簾。
▲進到大廳穿過接待台後，整片杜夢灣的藍海突然映入眼簾。

▲以查莫洛圖騰佈置的床頭，柔軟床墊與每間房都有的陽台，讓人進門後就想賴著。
▲以查莫洛圖騰佈置的床頭，柔軟床墊與每間房都有的陽台，讓人進門後就想賴著。

大片落地玻璃窗幾乎貫穿整棟飯店，就是要讓遊客時刻都沉醉在關島藍天白雲的美景之間。最讓遊客驚喜的是飯店在1樓設置了一座無邊際泳池，角度就剛剛好能將整個海洋的灣岸景色融為一體。白天時能感受關島炎熱陽光、椰子樹影的照射，夜晚能享受夏夜晚風的沁涼。全關島唯一夜晚池畔水舞燈光音樂秀更是每日定時上演，能待在池邊直接感受音樂與水舞的滂薄，喝著冰飲、伴隨海浪聲，關島的度假氣氛讓人驚喜不已。

▲行政樓層還能享受高樓層無敵海景英式午茶。
▲行政樓層還能享受高樓層無敵海景英式午茶。

▲無邊際泳池是椿塔飯店最受歡迎的設施。
▲無邊際泳池是椿塔飯店最受歡迎的設施。

▲每日晚上定時上演3場水舞燈光音樂秀，直接泡在泳池就能看秀。
▲每日晚上定時上演3場水舞燈光音樂秀，直接泡在泳池就能看秀。

　

旅宿資訊

The Tsubaki Tower

地址：241 Gun Beach Rd, Tamuning, 96913Guam

網址：thetsubakitower.com

費用：雙人房淡季約10000元起，以飯店官網為主

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

關島 美景 旅行社

延伸閱讀

金恩盃／謝淑薇登場！攜手小19歲新秀輕取新加坡

網球／金恩盃分組出爐 謝淑薇：台灣網球最強時代

夢幻海景「杜夢灣」！動感海洋的N種打開體驗方式

解放軍轟6K空射長劍20導彈畫面首曝光 戰時可威脅關島

相關新聞

入住杜夢灣海景盡收眼底！　體驗關島最新熱門飯店的無邊際湛藍

「The Tsubaki Tower關島椿塔飯店」是目前關島最熱門飯店。2020年底正式開幕，有著美式熱情與日式細節兼具的特色。總共340間房通通都設有面海海景陽台，地勢較高優勢將所有杜夢灣海景盡收眼底。

打包極美冰島！　北歐遇見一生必追的絢爛光影 深度體驗夢幻追光行

【旅奇傳媒/編輯部報導】難以捉摸、色澤夢幻的極光，是許多人旅遊清單中必備的一項，無法描寫、沒有任何形容詞可準確描述的極光，更是一生必追美景！其實，想看極光並不難，北歐各地多城都有極光，只要選對時間、選

2023～2024台灣出發郵輪一次看！ 限量買一送一、全家出遊更輕鬆

郵輪回來台灣了！曾風靡台灣民眾的郵輪旅遊從今年到明年，截至目前有哪些可以從台灣上下船搭乘？現在可以搭乘的郵輪品牌大洗牌，過去大家熟悉的公主遊輪、麗星郵輪不見了，有更多新面孔，例如挪威郵輪（Norweg

台灣也上榜！ 精選6大「夢幻粉紅住宿」秒變芭比公主 粉紅泡泡魅力全球襲捲

一秒變芭比公主！ 推薦6大「粉紅夢幻住宿」台灣也上榜 粉紅泡泡魅力襲捲全球

夢幻海景「杜夢灣」！動感海洋的N種打開體驗方式

最經典的關島海灘杜夢灣，有著約達2公里的白色沙灘，關島最頂級、五星飯店環繞著杜夢灣而建，大部分的飯店均能直通到達白浪沙灘處。

書香仙境之旅！ 環遊歐美學府尋找世界遺產、人文寶藏

國家級遺產、人文風情和高CP餐廳都在學區裡！「學院之旅」兼具深度與氣質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦