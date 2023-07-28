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打包極美冰島！　北歐遇見一生必追的絢爛光影 深度體驗夢幻追光行

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圖：喜鴻假期／提供
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絢爛的極光有許多美麗傳說，讓人嚮往。　圖：喜鴻假期／提供
絢爛的極光有許多美麗傳說，讓人嚮往。　圖：喜鴻假期／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】難以捉摸、色澤夢幻的極光，是許多人旅遊清單中必備的一項，無法描寫、沒有任何形容詞可準確描述的極光，更是一生必追美景！其實，想看極光並不難，北歐各地多城都有極光，只要選對時間、選對地點，就能目睹從天而降包圍的絢爛光影，現在就出發夢幻追光行程，體驗美妙北歐。

▲在芬蘭聖誕老人村，一年365天都可以遇見聖誕老人。　圖：喜鴻假期／提供
▲在芬蘭聖誕老人村，一年365天都可以遇見聖誕老人。　圖：喜鴻假期／提供

暢遊北歐三國 深度體驗一次圓夢

喜鴻假期指出，冬季長程線遊程中，匯集雪地旅遊、極光、慶典、購物的北歐是熱門之選，童話王國的氛圍讓人渴望！提到極光，在北歐追尋極光的月份非常廣泛，從8月到隔年2月都有機會在各地看到，前往挪威、芬蘭、瑞典一次玩三國是首選，優勢是距離與交通相對便利，看見極光機率不低，還可體驗木材香氣十足的煙燻芬蘭浴放鬆身心，入住絕美海濱玻璃屋、前往位於北極分界線上的聖誕老人村，或前往挪威邊境小鎮來趟帝王蟹之旅，完美體驗北歐的生活氛圍！

到了北歐，豈可錯過馴鹿雪橇的體驗！馴鹿是芬蘭北極區的代表動物，來到聖誕老人的故鄉，最浪漫的事當然就是跟聖誕老人一樣，坐著馴鹿拉的雪橇，來一段浪漫雪地旅程。馴鹿雪橇是來自古老薩米人的出行方式，馴鹿在下雪的樹林中簡直是極浪漫的場景，馴鹿拉雪橇的速度不快，但是浪漫度破表，這個行程非常適合拍浪漫美照、情侶浪漫時刻或小孩同行。

▲參與帝王蟹捕撈體驗，鮮美海鮮大快朵頤。　圖：喜鴻假期／提供
▲參與帝王蟹捕撈體驗，鮮美海鮮大快朵頤。　圖：喜鴻假期／提供

在臺灣價格昂貴的帝王蟹，在挪威卻能大快朵頤吃到飽，來自北海的帝王蟹滋味甜美，肉質鮮嫩，讓人食指大動。前往挪威邊境小鎮柯克尼斯，來一場捕捉之旅！跟著專業的極地捕蟹專家，搭乘雪橇車前往帝王蟹最常棲息的海域，從冰封海面上挖鑿好的冰洞打撈起一籠籠肥美的帝王蟹籠，直接在海邊的木屋內烹調並大啖最新鮮的帝王蟹饗宴。

您也是桑拿的愛好者嗎？別錯過芬蘭傳統煙燻芬蘭浴，道地體驗內行推薦！在用木柴加熱的傳統煙燻桑拿吧進行熱氣蒸浴，並以浸軟連葉白樺樹枝拍打全身，讓血液運行加快，打開皮膚毛孔，排除毒素，再到清澈湖水中泡一泡，或在「雪中打滾」也可以，冷熱交加下，很是刺激。因為在房外鍋爐用木材燒水，木材香氣會隨蒸氣水滲到裡面，使用桑拿者會有額外怡人享受，也能煥然一新。

▲藍湖溫泉（BlueLagoon）是冰島著名的地熱溫泉。　圖：喜鴻假期／提供
▲藍湖溫泉（BlueLagoon）是冰島著名的地熱溫泉。　圖：喜鴻假期／提供

打包極美冰島 打卡冰洞、藍湖溫泉

冰島在疫情前就一直是熱門旅遊地，透過多部電影、影集取景加持，還有戶外活動愛好者推波，許多人心心念念到冰島體驗冒險之旅！冰島獨特風光吸引眾多世界各國的旅遊愛好者，從魅力之都－雷克雅維克，到沸騰泥漿、噴湧的間歇泉，還有極光、冰川、瀑布、冰河湖、黑沙灘，一定要悠遊在藍湖溫泉乳藍色的水池，也別錯過穿上裝備進行一場冰洞冒險，或冰島必行的金環環線遊一次打包三個鬼斧神工地景，純淨原始的色彩激發每個旅人的靈感！

▲冰島東部的史托克間歇泉，以瀰漫如煙熱氣與高達30公尺噴泉最為有名。　圖：喜鴻假期／提供
▲冰島東部的史托克間歇泉，以瀰漫如煙熱氣與高達30公尺噴泉最為有名。　圖：喜鴻假期／提供

冰島金環串遊冰島的第一座國家公園-辛格維利爾國家公園，感受斷層地形的震撼；走訪冰島第二大瀑布--黃金瀑布，氣勢宏大，景色壯觀，黃昏時會因日落而染成金黃色，唯美浪漫！在冰島東部史托克附近，有面積龐大的露天噴泉區域，是境內甚至全世界最著名的一大間歇泉，每8分鐘左右噴發一次，灼熱的泉水，瀰漫的熱氣如煙如霧的風景，以及高達30米的噴泉最為有名。

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