聯合航空冰淇淋餐車回來了！商務旅行新趨勢 豪經艙成為企業差旅選擇

唯一提供以台北─舊金山每日直飛航線的美籍航空–聯合航空（United Airlines），以波音777-300ER 機型營運台北─舊金山每日直飛航線，根據民航局數據，今年五月聯合航空載客率達95.5%，聯合航空表示，隨著國際商業往來復甦，商務差旅的需求強勁，商務艙、豪經艙尤其搶手，出現商務旅行的新趨勢，夏日炎炎，向來很受到聯合航空商務艙旅客喜歡的冰淇淋聖代和冰淇淋餐車，之前因為疫情取消服務，目前已恢復這項餐飲選項，開始於各國際長程線航班上提供。

聯合航空過去供應商務艙旅客的冰淇淋聖代、冰淇淋餐車，疫情期間取消服務，目前已恢復，開始於各國際長程線航班提供；圖片／聯合航空提供

聯合航空波音777-300ER搭配60 個「北極星商務艙」（United Polaris®）全走道位、180 度平躺坐椅，提供乘客最舒適飛行體驗與優質睡眠品質，並每班擁有於2019年新發表的「聯合豪華經濟艙」（United Premium Plus）24 個座位。

聯合航空「北極星商務艙」全走道位、180 度平躺坐椅，提供乘客最舒適飛行體驗與優質睡眠品質；圖片／聯合航空提供

聯合航空表示，自從升級的豪經艙選項出現，一些企業的商業差旅考量到降低成本，沒法使用商務艙的話，會改用豪經艙，享受類商務艙的高品質享受，或是為考量長途商務旅行的疲憊，企業為員工增加福利，為他們從經濟艙升級為豪經艙，既沒有增加太多預算，又讓員工備感貼心，因此很受到歡迎。此外，也受到一些休閒旅客的青睞，例如孝順子女為會年長父母升級選購豪經艙，體貼長途飛行的勞頓。

聯合航空豪經艙，旅客可於起飛前即獲得包含免費標準托運行李，貴賓通道辦理登機手續和優先登機的禮遇；圖片／聯合航空提供

聯合航空的豪經艙可以享受一些直逼商務艙的接待，包括旅客於起飛前即獲得包含免費標準托運行李，貴賓通道辦理登機手續和優先登機的禮遇，此外，亦為豪經艙旅客提供聯合航空貴賓室（United Club）的相關折扣與優惠。

聯合航空豪經艙，設置可調整的腿靠和腳踏墊，座位間距達38吋；圖片／聯合航空提供

豪經艙旅客於登機後、飛行中段及抵達目的地前，可享受精緻餐飲服務，包括以磁盤裝盛，除了啤酒、葡萄酒和非酒精飲料之外，也免費提供烈酒。旅客同時還可獲得旅行用品包、享用紐約薩克斯第五大道精品百貨公司（Saks Fifth Avenue）毛毯、枕頭以及降噪耳機，並透過更大椅背螢幕上，愜意觀看豐富不間斷的機上娛樂系統。每張座椅下備有獨立電源連接埠和USB 端口。專用的頭頂置物箱和額外放置空間，方便旅客於飛行中隨手取得個人物品。

聯合航空豪經艙，機上餐食以精美瓷器盛裝，搭配鐵製餐具，倍感尊榮；圖片／欣傳媒

聯合航空豪經艙，享用紐約薩克斯第五大道精品百貨公司（Saks Fifth Avenue）毛毯、枕頭；圖片／欣傳媒

記者於參加IPW美國旅展時實際體驗，聯合航空豪經艙座位一排僅8個座位，相較經濟艙一排10個座位，寬敞許多，椅背也可以往後傾斜達118度，同時設置可調整的腿靠和腳踏墊，座位間距達38吋，頭枕寬度為19吋、傾斜度6吋，在飛機上睡眠的舒適度提高很多，寬達13吋的機上螢幕，以及擁有很多最新影片選項的機上娛樂服務，也便於輕鬆愉快地度過長途飛行時間，機上餐食以精美瓷器盛裝，搭配鐵製餐具，而非一般飛機上普遍提供的塑膠餐具，不僅感到尊榮，美味感覺也大幅提升。

聯合航空「北極星商務艙」採用Saks Fifth Avenue睡寢用具；圖片／聯合航空提供

如何升等為豪經艙、北極星商務艙？如果乘客是購買經濟艙座位的會員，可以申請將艙位提升至豪經艙，而購買豪經艙的會員則可以申請將艙位提升至北極星商務艙，有三種方式：1. 用哩數（Mileage Plus）兌換：如果預訂 O、Y 或 B 艙等的機票，則無須支付自付金額，但是其他大部分的票價艙等，均須支付自付金額；2. 用哩數（Mileage Plus）+ 部分負擔（Co-Pay）方式兌換：3.用計劃積分點數（PlusPoints）兌換：僅限持有聯合航空白金卡（Premier Platinum）會員與Premier 1K會員使用。使用獎勵機票、超級折扣促銷機票或包含基本經濟艙票價艙等的機票時，則無法參與兌換。

===================撰文／方雯玲

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