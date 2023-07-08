戀人們今夏度假新選擇！馬爾地夫藍色珊瑚礁 俯瞰海豚灣、水上別墅看海豚

今年馬爾地夫的芭環礁誕生一家新酒店！安凡尼酒店及度假村（Avani Hotels & Resorts）集團旗下的馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店（Avani+ Fares Maldives Resort）開幕，在芭環礁西緣打造一個氛圍輕鬆愜意的全新度假天堂，即日起至2024年夏季，酒店推出極具有吸引力的開幕優惠方案，對情侶、新婚蜜月夫婦等又多了一個夢幻目的地，除了當地著名的水上別墅，還面對可俯瞰著海豚灣的藍色礁湖。

新開幕的馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店，周圍是迷人深藍色的世界生物圈保護區，是情侶、新婚蜜月夫婦等的理想選擇；圖片／Avani Hotels & Resorts

馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店坐落在天然熱帶島嶼法雷斯（Fares）上，周圍是迷人深藍色的世界生物圈保護區，提供豐富的水上活動，還有可供純粹放鬆的優美沙灘。該度假酒店擁有176座包含多個房間的時尚別墅、海灘屋，以及單間套房，是情侶、新婚蜜月夫婦、家庭度假客和團體旅客的理想選擇。

馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店距離維拉納國際機場（Velana International Airport）僅35 分鐘車程，多樣的客房類型均呈現出安凡尼品牌的摩登設計風格。該酒店同時顛覆了馬爾地夫地區的客房模式，提供 40 套寬敞又舒適的兩房、三房及四房別墅，為計畫一起度假的親子旅客和團體旅客打造親密、舒適又方便的度假環境。

馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店的水上別墅，可俯瞰著海豚灣的兩座礁湖，是情侶們度假時夢幻打卡的熱點；圖片／Avani Hotels & Resorts

酒店也提供10 套的水上別墅，可俯瞰著海豚灣的兩座礁湖，絕對是情侶們度假時夢幻打卡的熱點。時尚的客房通往私人泳池和陽光露臺，客人不僅擁有充足的私密空間，也能隨時連接周圍的一切。在距離沙灘不過數步的地方，客人將輕鬆享受融合室內外的美妙假日生活。

酒店配備齊全的設施，包括水上運動中心、潛水中心、AvaniFit 安凡尼健身中心和風格現代的 AvaniSpa 安凡尼芳療中心，此外還提供電動衝浪滑水、浮潛、音樂護理、日出瑜伽等豐富多元的活動。家庭旅客也可以高枕無憂，因為AvaniKids 安凡尼兒童俱樂部和 Teens Club 青少年俱樂部可為孩子們創造精彩的體驗，包括配備專門的嬉水區和遊戲放鬆區。馬爾地夫在地時裝家居品牌 Island Bazaar’s 的第一間酒店精品店，就坐落在馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店之中，為下榻的旅客提供當地工藝師與設計師的獨特手工紀念品。

馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店，提供豐富的水上活動，還有可供純粹放鬆的優美沙灘；圖片／Avani Hotels & Resorts

此外，度假酒店還為客人創造機會，欣賞芭環礁世界生物圈保護區內迷人的海洋生物。作為保護區水域內僅有的 61 座島嶼之一，法雷斯島讓旅客輕鬆遊覽當地兩大熱門景點。其中之一是 Hanifaru 灣海洋保護區，一年之中的幾個特定時候，數百條魔鬼魚（魟魚）會聚集於此。客人可以借機欣賞它們自由自在地捕食和嬉水。

法雷斯安凡尼酒店座落在馬爾地夫的芭環礁；圖片／Avani Hotels & Resorts

另一個是令人驚歎的五座環形島形成的島鏈。該度假酒店的海灘外有多達 14 個優異的潛水點。酒店本身擁有一座 220 米、聚集了大量海洋生物的珊瑚礁。海岸外 600 米處還有另外一個法雷斯島的珊瑚礁。酒店免費為客人提供浮潛裝備。在迷人的海中世界，他們有機會與礁鯊、鯨鯊、赤魟、鷹鰩、綠海龜、飛旋海豚和多種類的海洋生物偶遇。

馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店免費為客人提供浮潛裝備；圖片／Avani Hotels & Resorts

夜間浮潛活動更是無比奇妙的體驗。借助手電筒的光照，客人將有機會見識到鸚嘴魚、石斑魚、鯛魚、獅子魚、康吉鰻和各種甲殼類動物在夜間的生活習性。發光浮游生物還會讓夜裡的大海看起來像一張魔幻的毯子，溫柔地包裹住想要探尋水中秘境的來客。

馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店為旅客提供多元的餐飲體驗，共有七家時尚的餐廳與酒吧可以選擇；圖片／Avani Hotels & Resorts

酒店還為旅客提供多元的餐飲體驗，共有七家時尚的餐廳與酒吧可以選擇，還提供私人海灘用餐服務與別墅用餐服務。Ocean Terrace 餐廳和 Skipjack 泳池酒吧供應本地與國際美食，Charcoal 餐廳擅長烹調誘人的燒烤美食。大廳內的 Hammock餐廳提供外帶簡餐和康普茶。Tribe酒吧和 Smuggler's Shack酒吧善於打造分子雞尾酒，擁有馬爾地夫收藏量最豐富的蘭姆酒，是日落後的理想去處。

酒店內還有馬爾地夫第一間僅為兒童服務的餐廳 Petit Bistro，供應備受小朋友歡迎的健康美食。該酒店擁有自己的迷你菜園，並且採購有機的時蔬和當地每天現捕的海鮮。無論客人喜歡哪種口味，都會品嘗到新鮮滋味。

馬爾地夫法雷斯安凡尼酒店可為客人安排特殊活動，度過浪漫的一晚；圖片／Avani Hotels & Resorts

馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店與馬爾地夫傳統的度假酒店不同，注重營造富有活力的夜間時光，包括提供現場音樂、DJ 表演，還有在馬爾地夫 Bodu Beru 節奏鼓樂中上演的激動人心的火焰表演。客人可以在月光下隨著節拍舞動，品嘗受歡迎的調酒，沉浸在島上輕鬆的氛圍中。如果想要遠離喧鬧的人群，度過浪漫、親密的一晚，馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店也可以安排才華橫溢的當地吉他手和歌手，讓客人在馬爾地夫迷人傳統音樂的陪伴下，享受如水夜色與如夢時光。

即日起至2024年夏季，馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店推出開幕優惠，安凡尼海景單間套房雙人五晚住宿（起價4,100 美元），以及安凡尼雙臥海灘單間套房四人七晚住宿（起價 10,750 美元）。所有專案均包含早餐、稅金和海上飛機往返接送。

安凡尼酒店及度假村 (Avani Hotels & Resorts) 誕生於 2011 年，品牌風格現代，洋溢著活力的氣息，在亞洲、澳大利亞、印度洋、中東、非洲和歐洲開設了超過 35 家酒店，還有一系列讓人期待的新酒店正在籌備之中。關於安凡尼酒店的更多資訊：www.avanihotels.com

酒店官網：www.avanihotels.com/en/fares-maldives

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212623