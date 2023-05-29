真正的迷人風情！ 邂逅杜拜舊城區風情　流連迷人文化歷史街區

【圖／文：行遍天下，採訪協力：杜拜旅遊局】

杜拜的現代奢華印象太強烈，經常讓人忘卻他們的原生在地文化，因此，到杜拜的舊城區走一趟，反而更能感受到杜拜真正的迷人風情！而說到杜拜的舊城區，基本上是以杜拜灣（The Dubai Creek）河兩岸的區域，北邊的德拉（Deira）和南邊的布爾杜拜（Bur Dubai）為主。由於過去的杜拜灣是採集珍珠的漁村所在地，也是杜拜早期經濟貿易發展中心。20世紀到30年代間，日本開發出人工養殖珍珠而主導了新市場，杜拜被迫轉型傳統產業結構。後來因為河道淤塞和疏通的工程，再度讓杜拜灣轉型，如今傳統的黃金市場、香料市場和歷史古蹟區等成了杜拜受到觀光遊客青睞的重要景點之一。

▲復原的新造歷史區乾淨舒服，拍起來很有電影感。（攝影：溫士凱）

▲杜拜早年是產珍珠的小漁村，這裡也設置了早期的船隻展示歷史文物。（攝影：溫士凱）

不過，黃金市場和香料市場因為深受遊客們的喜愛，傳統風情較為減少，現代商業反而更為濃厚。因此，相較之下阿發迪歷史區（Al Fahidi）因為保存許多舊時的建築及居民生活場景，雖然裡面許多房舍也非住宅，取而代之的是博物館、紀念中心、藝廊、咖啡館和餐廳等，但是漫步其中，依舊能感受到重返19世紀中期左右的民風氣息，相當有韻味。

▲舊城區處處可見衣著傳統服飾的在地人。（攝影：溫士凱）

▲香料是當地重要的飲食和醫療文化。（攝影：溫士凱）

阿發迪歷史區最有代表性的建築物當屬「風塔（Wind Tower）」了！這個乍看之下有如巨大方型煙囪的黃色建築物，採用石頭、柚木、石膏、棕櫚木和檀香木建造的傳統風塔，其實是他們傳統智慧的通風設備。雖然杜拜的白天氣溫炎熱，但是透過這風塔的氣流作用，會順勢將風導向底處讓房屋內的氣溫流動，也就形成了最天然風扇作用。因此，當地人都會很自豪的說，這就是最原始的冷氣雛型！

▲風塔是最早的「空調機」原理雛形。（攝影：溫士凱）

如果想要更瞭解杜拜的在地文化故事，參加阿發迪歷史區導覽行程會是不錯的選擇。而隨著網路社群媒體的發展，現在則非常多的遊客們特別換穿當地的傳統服飾坎杜拉（Kandura），頭戴花格子頭巾（Keffiyeh）和頭環繩（Agal）到這裡參加活動和純拍照留念。此外，咖啡博物館和杜拜博物館也是推薦的順遊點。至於喜歡拍照和購物的朋友們，附近的「阿席文化區Al Seef District」則不能錯過。這個在2017年年末重新啟動完成，佔地250萬平方英尺的文化區，最主要是紀念杜拜灣沿海珍珠採集基地的歷史，因此也將杜拜灣1.8公里長的壯觀海岸線納入。多了河灣景致後，它的在地歷史文化背景故事則更完整了！

▲這是早年杜拜建村造鎮保衛用的第一道牆遺址。（攝影：溫士凱）

▲歷史區裡的建築和光影很適合當攝影場景（攝影｜陳耀恩）





景點資訊

杜拜舊城區Old Dubai

地址：The Dubai Creek, Deira and Bur Dubai

時間：+971 800 33222

網址：dubaiculture.gov.ae

時間：24hours

費用：免費





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