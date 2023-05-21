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以優雅的姿態走向世界屋脊－喜馬拉雅，登山客嚮往國外山峰健行

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圖：晴天旅遊／提供
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聖母峰山腳下規模超過10公里以上的冰川有18條之多，EBC就是位於南坳山谷宣洩而下的坤布冰川上，可以觀賞到日落金山的美景。　圖：晴天旅遊／提供
聖母峰山腳下規模超過10公里以上的冰川有18條之多，EBC就是位於南坳山谷宣洩而下的坤布冰川上，可以觀賞到日落金山的美景。　圖：晴天旅遊／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台灣超過3千公尺的高山擁有百座以上，以奇、險、峻、秀著名，且山容起伏明顯的100座台灣山峰，合稱「百岳」，讓登山成為台灣人一定有嘗試過的戶外運動旅遊。隨著國境的開放，許多登山健行旅客也開始嚮往國外的山峰健行路線，其中有著「高山之國」的尼泊爾，境內有8座8千公尺以上的高山，包含世界第一高峰—聖母峰，成為最多旅客搜尋排名第1。

為了推廣戶外運動旅遊與落實企業社會責任，晴天旅遊董事長特別前往尼泊爾體驗，規劃3條別具特色健行路線，敦促旅客在出發前，培養自身體力，強化免疫力，以減少醫療資源，用輕鬆愉快的腳步，一起探索尼泊爾山脈絕景，解鎖人生夢想清單。

▲前往ABC基地營的雪地上，可以在此360度全方位欣賞安娜普納群峰的景色。　圖：晴天旅遊／提供
▲前往ABC基地營的雪地上，可以在此360度全方位欣賞安娜普納群峰的景色。　圖：晴天旅遊／提供

獨家安排入住2人1室山屋 規劃領隊、嚮導、協作專業團隊

3條路線包括「高山仰止：尼泊爾Mardi Himal聖山魚尾峰之旅13天」、「走向喜馬拉雅：尼泊爾ABC安娜普納峰基地營之旅14天」、「世界屋脊：尼泊爾EBC聖母峰基地營之旅14天」。晴天旅遊表示，尼泊爾健行路線成熟，不需要繩索攀爬，1天步行約8公里，依造個人能力大約耗時4小時到8小時左右，以15人的團體旅遊來說，將會搭配2位領隊、2～3位嚮導，以及8位協作（功能為替旅客揹負行李，1人可以協助2位旅客，各12.5公斤，共25公斤），大大減輕旅客的負重。

讓人驚豔的是在登山路線中，尋找疫情期間新落成的山屋，一改過往克難形象，安排旅客2人1室的房間，更搭配私人衛浴空間，讓旅客在長途跋涉之後，能夠卸除一身疲憊（但由於山區高海拔處資源有限，也有可能安排3～6人1室）。餐食部分則有20～30種的料理選擇，包括精緻的義大利麵，滿足不同旅客的味蕾，頓時讓艱辛的健行之旅，有著輕奢、愜意的享受。

▲EBC基地營是前往聖母峰路線的前哨站，許多冒險家、登山家都在此駐足過，您也可以跟他們一樣，完成如此壯舉。　圖：晴天旅遊／提供
▲EBC基地營是前往聖母峰路線的前哨站，許多冒險家、登山家都在此駐足過，您也可以跟他們一樣，完成如此壯舉。　圖：晴天旅遊／提供

營地晨曦中觀賞日照金山 體驗保護區冰川圈谷世界級景觀

「魚尾峰之旅13天」規劃馬蹄山群健行，是安娜普納路線中知名的支線之一，適合無高難度徒步經驗者，從村莊到杜鵑花林，山峰到雲海，景色變化萬千，還能一次眺望3座超過8,000米的雪山，還有包括連當地人也驚嘆的魚尾峰秘景，更是尼泊爾人心目中的聖山。

「ABC安娜普納峰基地營之旅14天」則是登上安娜普納基地營（ABC）和魚尾峰基地營（MBC），在此可以360度全方位欣賞安娜普納群峰的壯麗景色，漫步於雪地之中。在ABC營地晨曦中觀賞日照金山，體驗安娜普納峰保護區冰川圈谷的世界級景觀，絕對令人畢生難忘。

▲魚尾峰是安納普爾納山脈中的一座神秘的山峰，在當地人心目中是一座神山，至今魚尾峰還是處女峰，未有人登頂過。　圖：晴天旅遊／提供
▲魚尾峰是安納普爾納山脈中的一座神秘的山峰，在當地人心目中是一座神山，至今魚尾峰還是處女峰，未有人登頂過。　圖：晴天旅遊／提供

加入直升機往返喜馬拉雅山區 與健行筆記獨家合作提供證書

「EBC聖母峰基地營之旅14天」特別安排直升機往返喜馬拉雅山區，可以節省2天辛苦路程，還能避免小飛機因氣候因素，造成延誤甚至取消的情況發生，只需要走訪最精華的路程。

行程最大特點是安排旅客前往風馬旗飄揚的聖母峰基地營（EBC），是前往聖母峰路線的前哨站，被追逐夢想的冒險家、雪巴嚮導、挑伕、犛牛所踩踏結實，成為了一條即使無法攀登聖母峰，但一般大眾也可以循此到達基地營的路線，圓夢世界三極中的其中一項，此生無憾。

晴天旅遊表示，EBC海拔為5,346公尺，需要高度適應，行程讓旅客在海爬3,500～4,500左右的高度連泊2晚，讓旅客用充足的時間嘗試爬往更高處，以避免高山症的發生，大大增加旅客挑戰完成度。完善的準備，讓山旅挑戰更有保障！晴天旅遊攜手台灣健行路線資料庫「健行筆記」合作，報名後將提供團員行前說明、體能訓練計畫級裝備購買建議，以充足前置作業迎接挑戰，知己知彼，百戰百勝；挑戰後，也會提供路線完成證書，為高峰時刻留下完美收藏！

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聖母峰 登山 冰川

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