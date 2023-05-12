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上帝視角！ 奢華時尚第一排　「Aura SkyPool」世界最高360度無邊際泳池

聯合新聞網／ 行遍天下
▲世界第一高的無邊際泳池充滿走進時尚雜誌的夢幻。
▲世界第一高的無邊際泳池充滿走進時尚雜誌的夢幻。

【圖／文：溫士凱，協力採訪：杜拜旅遊局】

悠遊在海島上的無邊際泳池不稀奇，趴在杜拜棕櫚塔（The Palm Tower）上的50樓層無邊際泳池「Aura SkyPool」裡，望著水連天的大海，又或是眺望杜拜經典的人工智慧城市天際線景觀，那才叫奢華時尚第一排！

Aura SkyPool開幕於2021年11月，以空中綠洲的概念，在200公尺高樓上打造世界上第一座也是最高的360度環繞式無邊際泳池，並在中心位置設置開放式酒吧休息區，提供五大洲國際菜單。無論是話題性、風格性和實質的度假感，讓國際明星和時尚名人等趨之若鶩，紛紛造訪，就連足球金童C羅也曾到此暢遊。

▲中心位置也有包廂式的空間選擇。
▲中心位置也有包廂式的空間選擇。

▲五大洲國際菜單讓味蕾很有滿足感。
▲五大洲國際菜單讓味蕾很有滿足感。

這裡的入場費採分段分區的制度，一共分四個時段，日出場（06:00-09:00）、上午場（10:00-14:00）、日落場（15:00-19:00）、星光場（20:00-21:00），此外，也有整天的VIP通行票（10:00-19:00）。至於價格，也會依照躺椅的位置和面對的景觀如杜拜城市天際線面、海灣面、棕櫚島嶼面及帆船飯店面等區分，價格也有所不同。對了，它的入口其實是在同一棟大樓建築的「杜拜棕櫚島瑞吉酒店（The St. Regis Dubai, The Palm）」的一樓大廳，另闢一個專用的Check in櫃檯和直達電梯。

▲360度的高空泳池每一個視野景觀都有特色。
▲360度的高空泳池每一個視野景觀都有特色。

　

景點資訊

Aura SkyPool and Lunch

地址：The Palm Tower, Palm Jumeirah, 50th Floor, Dubai

電話：+971 4566 2121

網址：auraskypool.com/gallery/

時間：06:00am-23:00pm

費用：日出場AED200、上午場AED250、日落場AED275、星光場AED225、VIP全日場AED525

　

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