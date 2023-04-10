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最奢華的極地遊輪！雄獅攜手元本推奇寶遊輪「南極追夢號」 搶攻頂級旅遊市場

欣傳媒／ 欣傳媒

看好頂級旅遊商機，國內最大上市旅行社雄獅旅遊與元本旅遊宣布攜手合作，共同推出最新、最大、最奢華的極地遊輪Seabourn Pursuit「南極追夢號」行程。「南極追夢號」擁有極地遊輪唯一樓中樓高規格房型，堪稱南極的「冰上移動豪宅」；船上菜單由米其林三星餐廳主廚精心設計，還有頂級魚子醬無限量供應。「南極追夢號」將於2024年12月啟航，17日行程早鳥價69.9萬元起，帶領大家以最舒適的方式完成南極圓夢之旅。

雄獅旅遊與元本旅遊宣布攜手合作，共同推出奇寶郵輪「南極追夢號」行程，搶攻頂級旅遊市場；圖片提供／雄獅旅遊

「南極追夢號」冰上移動豪宅唯一樓中樓設計、魚子醬吃到飽

「南極追夢號」旗艦探險船隸屬於Seabourn「奇寶遊輪」船隊，該船隊以提供頂級奢華服務聞名，擁有「魚子醬船隊」美譽。該船將於今年8月下水，耗資超過70億台幣打造，將以南極遊輪中最大噸位的23,000噸、接近1：1的船員乘客比、市場最多的26名探險專家來款待旅客。船上最小艙房就超過10坪、所有艙房都擁有陽台、浴缸和獨立衣帽間，更聘請擁有兩間米其林三星餐廳的主廚Thomas Keller操刀設計菜單，以及與美國知名魚子醬品牌Regiis Ova合作，讓乘客24小時都能免費品嚐頂級魚子醬。

奇寶郵輪「南極追夢號」擁有極地遊輪唯一樓中樓高規格房型，堪稱南極的「冰上移動豪宅」；圖片提供／雄獅旅遊

Seabourn「奇寶遊輪」船隊與多位大師聯手合作，如知名設計師Adam D. Tihany親自操刀船隊優雅空間、音樂大師Tim Rice爵士協議製作娛樂大秀等，讓旅客體驗獨一無二的尊榮享受。若包含今年8月下水的Pursuit在內，目前船隊共有7艘船，航行在全球熱門景點，主打用小型遊輪深入旅遊，同時體驗低調奢華的魅力。

南極追夢號與美國知名魚子醬品牌Regiis Ova合作，讓乘客24小時都能免費品嚐頂級魚子醬；圖片提供／雄獅旅遊

雄獅高端旅遊品牌「璽品Signature」持續深耕頂級旅遊市場

雄獅旅遊發言人賴一青表示，雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品Signature」，持續深耕頂級旅遊市場，2018年推出台灣首度南極包船行程，當時締造甫開賣最高艙房秒殺、且瞬間完銷80%的紀錄。根據觀察，後疫情時代高端旅遊需求增加2～3成，且旅客開始選擇出遊天數高的產品，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，期許此次與元本旅遊的合作，能帶給旅客全新的奢華體驗。

2024年12月出發的Seabourn Pursuit「南極追夢號」，雄獅旅遊即日起開賣，7月31日前超級早鳥價每人只要699,000元起，前30名贈送南極潛水艇體驗，邀請旅客造訪地球最後一塊淨土–南極，盡享奢華。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211029

南極 遊輪 郵輪

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