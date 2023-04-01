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別說不可能！ 2029亞洲冬季運動會在沙烏地阿拉伯滑雪，石油王國蓋給你看

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沙烏地阿拉伯的未來城市計劃（NEOM）中的大型滑雪勝地計劃，也預期舉辦2029年亞洲冬季運動會；圖片提供／NEOM
沙烏地阿拉伯的未來城市計劃（NEOM）中的大型滑雪勝地計劃，也預期舉辦2029年亞洲冬季運動會；圖片提供／NEOM

如果去過杜拜及卡達，是否常看到一處處像是未來世界場景的建築物，難怪不少以未來科技與場景為主題的電影常以杜拜及卡達做為拍攝地。而現在，美國工程公司Bechtel正開始著手在沙烏地阿拉伯的未來城市計劃（NEOM）執行一項引人注目的大型滑雪勝地計劃，順利的話也將成為2029年亞洲冬季運動會的比賽場地，是不是很不可思議！

在NEOM計劃下，這沙漠中的滑雪勝地同時也是個具有六個開發區的渡假村，包括了人工湖、層疊式的居住村落、野生動物保護區、天文台、酒店及高海拔滑雪道，整體就像一處可提供3,600個客房和2,200個特製的超高級「斜坡住宅」區，位於500平方英里以上的未開發山區中。

沙烏地阿拉伯的未來城市計劃（NEOM）中的大型滑雪勝地計劃；圖片提供／NEOM

該渡假村距離沙特阿拉伯的亞喀巴灣海岸約30英里，海拔從4,921英尺到 8,530 英尺不等。Bechtel表示，該開發項目將成為沙特王國以旅遊為導向的 2030年發展目標核心，並將在預計於2026年完工後舉辦2029年亞洲冬季運動會。

這項計劃也被稱為是「世界上最雄心勃勃的旅遊項目」，儘管當地有明確的反對聲音，而建築評論家們也認為這項目像是一處「可居住的超級電腦」，這願景看似遙不可及。不過NEOM計劃團隊也在一段宣傳視頻中表示，「我們的願景定義了當前的行業走向，也奠定了可持續的區域和旅遊發展的基礎。」

同時，NEOM團隊表示他們計劃進行更多的開發項目，包括一個新的私人奢華島嶼，再次展示「不同的理念」。而近日，在沙烏地阿拉伯也被曝光正計畫斥資1兆美元，在該國西北部這個新未來城NEOM建造一座名為「鏡線」（Mirror Line）的建築。預計其將高達488公尺，全長120公里，可容納500萬人，若建成，「鏡線」將成為世界上最大的建築。而按照目前的計劃下，這項耗資5000億美元的滑雪渡假村項目的第一批計劃部分則將於2025年準備就緒，相當令人期待。

沙烏地阿拉伯的未來城市計劃（NEOM）中的大型滑雪勝地計劃；圖片提供／NEOM

==========編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210964

滑雪 杜拜 美國

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