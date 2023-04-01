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兩大傳奇酒店進駐卡達新月巨塔！豪華遊艇內裝、金色馬賽克牆磚、超奢華「萊佛士」阿拉伯設計

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圖片提供／Raffles Doha
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卡達新月形建築卡塔拉塔；圖片提供／Raffles Doha

阿拉伯世界一直是標新立異建築的孵化地，在2022年時在卡達的首都多哈（Doha）就又豎立起一座新月形建築卡塔拉塔（Katara Towers），靈感來自卡達的國家印章，以兩把相交的彎刀做為設計概念，成為多哈相當具地標性的新建築。而二間國際知名連鎖酒店來自新加坡的傳奇百年酒店（Raffles）以及加拿大經典高級連鎖酒店費爾蒙（Fairmont）同時加入，可是讓卡塔拉塔更增風采！

圖片提供／Raffles Doha

兩間酒店分別座落在卡塔拉塔的二側。費爾蒙酒店提供約361間適合商務旅客的豪華客房和套房，以及132間更高級的豪華套房。兩家酒店和客房均配備了精致的中東豪華設施。而費爾蒙酒店也不遑多讓，共提供了270間客房、92間套房、四間主題套房和一間總統套房，靈感則來自豪華遊艇的內飾，金色馬賽克牆磚和豐富的木鑲板，呈現出中東奢華又帶有阿拉伯建築中特有如拱門、星形圖案元素、阿拉伯式穹頂等設計元素，同時許多房型皆規劃可欣賞海岸線全景的全景露台，感受著這原本為小漁村卻變身為全球奢華體驗首選的國度。

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阿拉伯花紋的波斯地毯、金色為主色調的配色、阿拉伯經典巨大圓頂設計縮小版內部空間、及以拱形門為主的進出口及陽台設計，也在內外部空間適當的規劃下就光影之間達到最佳的和諧感。雖然為超奢華酒店的代表，但內部空間設計上卻也以阿拉伯傳統建築元素為主題而設計，讓來自各國的遊客，也能感受到被如此異國情調所包圍的住宿體驗。

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酒店提供了先進的娛樂和休閒設施，包括專門的精品店、VIP電影院、招牌餐廳和私人雪茄館，配有精美的宴會、會議空間和專用辦公區，加上令人驚嘆的設計細節，彷彿將阿拉伯皇宮的壯麗與細緻複製於酒店內。

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酒店內還擁有七家來頭不小的餐廳，其中四家位於 Raffles Doha，三家位於 Fairmont Doha。Raffles Doha 的 Alba是由三星米其林廚師 Enrico Crippa 領軍的著名餐廳的首個海外分店，提供全新一代的美食體驗；L'Artisan 則展示現代餐飲藝術的方式來提供早餐、午餐和晚餐；Blue Cigar酒廊擁有6,000冊文學經典，包括一些首版經典，以及定制雪茄收藏；而橫跨中庭休憩區和底層空間的Malaki Lounge則是選擇下午茶的最佳場所。

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【Raffles Doha】Add：Marina East Street, Lusail City. Doha, QatarTel：+974-4030-7100Web：www.raffles.com/doha　

==========編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210972

酒店 新加坡 米其林

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