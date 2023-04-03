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長途飛行必知！　精品特價小眾航空、舒適經濟艙、實用App怎麼找？

聯合新聞網／ MilliUN Miles

圖文/Pei

三分之一票價飛歐美商務艙、超好用飛行app讓旅行更輕鬆有趣！

這些航空　提供優質經濟艙

土耳其航空優雅設計 / 來源： Mircea - All in collections from Pixabay　
土耳其航空優雅設計 / 來源： Mircea - All in collections from Pixabay　
長途飛行總讓人有點不適，如果位子不好就更難享受難得的假期了……旅行前該怎麼選擇經濟艙？如何做上機前的準備？歐美之間又有什麼隱藏版航空，值得一試？

首先請注意自己訂的航班是什麼機型？波音787、波音777 和空客A350之間，A350的座位最寬。

我們為大家複習提供舒適經濟艙的航空公司。台灣的長榮航空總以超過行業的標準為標準，減少塑膠餐具、更大的腿部空間、更大的螢幕，都讓長榮經濟艙旅客擁有安心的舒適旅行。

亞洲的日本航空，優勢是整個航空業最寬座位每排間距，同時提供高品質的日本餐飲、小吃、服務，經濟艙就能讓人每秒都開心！如果可以，請記得選擇日航的波音787，它打破了窄座位的缺點，且座位配置讓乘客走動更方便。

全日空一樣為大家準備了優異的日式餐點、寬敞座位，從日本出發的話，更可以加一點價，預訂美食喔！另外，也有部分如A380機型，能讓乘客將座位組合成一個沙發座位，睡個超甜的覺。

土耳其傳統料理讓人驚豔 / 來源： timokefoto from Pixabay　
土耳其傳統料理讓人驚豔 / 來源： timokefoto from Pixabay　
從台北出發去歐洲，直達或轉機，都非常推荐大家飛土耳其航空！價格較低但品質讓人驚豔，執飛國家數量全球第一，它也是土耳其飛速發展的航空業縮影。

服務、機上娛樂和經濟艙舒適度，不僅比同行更好，主廚精心烹調的土耳其代表性全餐、甜點，地中海風味與安納托利亞傳統菜色都在你的餐盤裡，初榨橄欖油、鷹嘴豆泥、起司拼盤、葡萄葉包飯、中東風小餃子、香氣濃郁的肉丸、千變萬化的密糖果仁糕點和米布丁……歡迎登機。

另外，卡達航空和阿聯酋航空的經濟艙也有歐洲名牌過夜包、無限供應的小吃飲料、高分服務！　

長途飛行前必做「這些」準備　App超好用

登機前有許多便利app可以利用 /來源：Dawid Lukomski from Pixabay
登機前有許多便利app可以利用 /來源：Dawid Lukomski from Pixabay
雖然大家智慧型手機裡都有很多app了，但航空公司的app還是在行前先下載、入會比較方便。因為現在許多航空都會在程序裡提供最新航班動態通知、預登機手續、機上服務等功能，讓乘客少點麻煩、多點安心。

另外，tripit和App in the Air這樣的飛行小助手大家也可以試試看，它會這整合旅客的航班狀態、辦理登機手續的時間、登機口號碼和附近的貴賓室位置，並及時更新航班時刻表和登機口號碼，大家就不必站在航班版前、或花時間上網找航班訊息啦。

預訂航班時，也可以注意飛機機型、上網查查座位大小，並輸入航空或飛行聯盟的會員卡號，可以保證賺到里程數，也有機會被優待喔！出發前1~2天，大家也可以在預辦登機時選擇不靠近廚房、洗手間或太靠後的位子，且考慮飛行中需不需要取出行李、常用洗手間，決定選不選走道位。　　　

機場前，用MiFlight這個追蹤全世界200多座機場安檢等待時間的app也可以有效安排時間；甚至下載Grab這個可以預訂機場餐飲的app，目前主要提供美國和西歐機場服務，試試看吧？

超少人知道！歐美直飛的精品商務航空

歐美之間，有只提供商務艙的航空公司，價格還是一般航空的三分之一？

La Compagnie是一家很少見的法國精品航空，客機是A321neo，只有76個座位，提供直飛航班、平躺式座位、偶爾還有優惠，目前從美國紐澤西雙向飛巴黎、米蘭、羅馬、拿坡里、威尼斯、日內瓦和葡萄牙法羅等歐洲城市！

算一算，類似城市航線在一般航空公司預訂商務艙，都至少要6000美元（約13萬台幣），這家航空只要1/3價格也就是5萬5台幣左右，很吸引人！

起飛前，它提供乘客使用機場第三方貴賓室通行證、2件各31公斤的托運行李額度，起飛後端上高級法式餐飲（黑松露和魚子醬都在菜單上）、法國名牌過夜包和免費Wi-Fi寵愛旅客。

好好享受商務艙服務 / 來源： La Compagnie　　　
好好享受商務艙服務 / 來源： La Compagnie　　　
La Compagnie通常航班時刻表很少，飛機只有兩架，準點率也還在67%左右有待提升，但如果想要有特別的飛航體驗，或找到特價機票，這個小眾商務艙航班會帶來難忘回憶。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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