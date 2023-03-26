唯一每日直飛舊金山！ 「聯合航空」疫後優惠 改票免手續費、免費停點暢玩美國

目前唯一提供每日台北直飛美國航班的美籍航空公司–聯合航空（United Airlines），疫後於2020年11月迅速復飛，台灣也是聯合航空亞太區最先恢復至疫情之前的市場，聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）、聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀說明聯合航空2023年新策略、新服務、產品票價，包括到美國去、回程有免費停點、一票可暢玩美國多點、免改票手續費、哩程永不失效等優惠政策。

提供每日台北直飛舊金山航班的聯合航空，依據可用座位哩數，為跨太平洋最大航空公司；圖片／聯合航空提供

戴亞斯表示，依據可用座位哩數，聯合航空為跨太平洋最大航空公司，在2023年初，聯合航空將提供20條跨太平洋航線，預計在年底前恢復更多區域內航線，香港已於3月恢復舊金山航線，聯合航空在跨太平洋地區運量將於明年超越2019年水準。

(左起)聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）、聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀；圖片／欣傳媒

針對聯合航空迅速復甦，戴亞斯也說明，當疫情嚴峻，航空界多在裁員時，聯合航空執行長斯科特·柯比（Scott Kirby）做了正確決定，沒有讓任何廣體客機退役，不進行裁員，維持機師證照有效性，因此疫情消退，聯合航空就可以立即復甦。

提供每日台北直飛舊金山航班的聯合航空採取1-2-1機位配置的Polaris商務艙；圖片／聯合航空提供

由於執行長的遠見，聯合航空反而在疫情期間發布「United Next」計畫，2032年前將引進700架新的單走道和廣體飛機，為航空史上最大的廣體飛機訂單，包括270架單走道飛機、最多200架的787夢幻客機，預計將取代舊的波音767和波音777飛機，有效減少碳排放量。

聯合航空採取非傳統的「碳抵消」方式，來達成環保永續企業目標；圖片／聯合航空提供

執行長也帶領聯合航空實踐2050年零碳排的承諾，採取非傳統的「碳抵消」方式，來達成100%環保永續的企業目標，包括使用永續生生質燃料、投資碳封存、研發水電混合動力引擎等。

聯合航空位於芝加哥的「Studio Ellen」，透過實驗性廚房，提升旅客的機上用餐體驗；圖片／聯合航空提供

戴亞斯也說明聯合航空在軟硬體設施服務的提升，例如座艙的座椅上方置物箱空間加大、所有座位設置USB、電視螢幕等，預計2025年前窄體客機全部更新；為提升機上餐點品質，聯合航空2022年11月啟用位於芝加哥的「Studio Ellen」（以航空業史上首位空服員Ellen Church命名），透過這個最新的實驗性廚房，幫助其針對不同市場地點、文化風情等因素，運用科技與數據力量更好地規劃菜單設計以及改善餐點品質，進而提升旅客的機上用餐體驗。

聯合航空北極星商務艙貴賓室，旅客可享有獨立的工作空間；圖片／聯合航空提供

聯合航空北極星商務艙貴賓室（Polaris Lounge）曾榮獲Skytrax全球航空獎，目前位於舊金山、洛杉磯、華盛頓DC、芝加哥、休士頓、紐約的所有六間北極星貴賓室，都已經正常營運，舊金山占地800坪的北極星商務艙貴賓室，旅客可享有獨立的工作空間、休息室、盥洗淋浴室以及餐廳酒吧等設施服務。

聯合航空北極星商務艙貴賓室，設有高品質的餐廳酒吧設施；圖片／聯合航空提供

聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀表示，搭乘聯合航空具有許多獨家優勢，包括台北–舊金山航線為最佳時間帶，去程抵達舊金山為早上6點多，若旅客要轉機到東岸華盛頓DC，下午即可抵達，回程出發時間為下午2點，旅客也可從東岸前往，時間上便於銜接；經過舊金山一次轉機當天即可抵達超過70個美洲城市，及銜接美國200多個內陸城市；採用波音777-300ER，配備60席Polaris商務艙、24席豪華經濟艙、62席舒適經濟艙、204席經濟艙，商務艙數量為業界最多；目前無需改票手續費；去回程均可免費停點一次，多點旅遊一票完成；24小時內退票全額退款；哩程數永不過期；機上可免費使用文字通訊的iMessage、Facebook、WhatsApp，旅遊期間聯繫不中斷；家長可免費為同行12歲以下兒童劃位，以相鄰自己的座位；United App疫後成立「旅行就緒中心」，方便旅客於國內外搭機時備齊所需的入境審核文件、疫苗施打紀錄，服務一次到位。

購買聯合航空機票，家長可免費為同行12歲以下兒童劃位；圖片／聯合航空提供

唐靜儀指出，像聯合航空無需改票手續費、可免費停點等，都符合疫後的旅遊趨勢，關於來回免費停點，她舉例，如果旅客想春季到華盛頓DC賞櫻花、回程滿足購物需求，可以去程停點舊金山，再到華盛頓DC，回程停點拉斯維加斯，再從舊金山搭機返台，中途停點的美國國內線航段都是免費，滿足疫後旅客想要花更長時間、深度旅遊的需求。

目前聯合航空台北–舊金山最低僅需30,050元、台北–拉斯維加斯36,500元起、台北–紐約36,700元起（來回含稅價格）。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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