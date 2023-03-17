很多遊客在這裡失蹤！我在「馬雅叢林」經歷一趟迷走冒險之旅

圖：蒂卡爾遺址最富盛名的城邦廣場（蔚藍文化提供）

在十六世紀西班牙人征服中美洲之前，馬雅文明就已經沒落了，被佔領之後更是完全消失殆盡，曾經輝煌的城邦建築被叢林覆蓋了三百多年，一直到近代才再度被發現。

馬雅文明為城邦文化，其中規模最大的遺址在瓜地馬拉北邊的蒂卡爾（Tikal），據當地居民表示，幾百座遺址當中僅有很小一部分被發掘，其他的依然荒廢在叢林裡。

有時是被照片吸引，有時是聽別的旅人分享而心神嚮往

蒂卡爾遺址是我離開瓜地馬拉之前唯一堅持要參觀的景點，也是距離最遠的一個區域，不管從瓜地馬拉城、安地瓜或是阿蒂特蘭湖區出發，都必須要花上一至兩天車程才到得了。這麼難以到達，我總感覺如果這趟旅程錯過了，也許一輩子都看不到。（如果時間也限、有預算也可以從瓜地馬拉市坐國內段班機，當天就能抵達。）

旅行中我常常有種勢在必行之感，堅持要去一個地方，有時候被一張照片吸引了，有時候是聽別的旅人分享而心嚮神往，而更多時候只是一種沒來由的執念。這時我會聽從內心的聲音，這個聲音帶我來到拉丁美洲，來到了馬雅遺址。

圖：蒂卡爾園區地圖。一對情侶看我們手上空空的，好心讓我們拍下地圖，以免迷路。（蔚藍文化提供）

由於預算有限，我們沒有請導遊帶路也沒買地圖，打算用最節約的方式進行這一趟旅程。才走沒幾步路，艾力開始抱怨手上拿著保鮮盒不方便移動，我們決定把帶來的午餐先吃了，這是早上民宿老闆娘現做的法式鹹派。進食期間有對親切的情侶路過，閒聊時看到我們兩手空空：「你們沒有買地圖嗎？」「沒有耶！有需要嗎？」我們疑惑道。「之前報導有很多觀光客在這裡迷路。」女生想了想：「還是你們拿手機把地圖拍下來？這樣也有個方向。」拍完照我們互道珍重，就往叢林裡頭鑽。

．．．

圖：穿梭在遺址中自由探索。（蔚藍文化提供）

我們從一號入口開始這一整天的叢林探險，遺址位於低地雨林區，數百年來被叢林覆蓋，大塊石頭堆砌而成的寺廟，上頭佈滿了厚厚的植被，看起來就像是自然形成的土堆，好幾次我們拿著地圖站在附近找半天，才發現遺址就藏在身邊的土堆裡。

看完Q區與R區之後，我們從右邊的岔路繞行到最尾端，打算回程時再一次看完所有的寺廟。除了馬雅遺跡以外，蒂卡爾也是著名的自然生態保護區，我們跟著人群走著，每當有人停下腳步抬頭看，我們也跟著抬頭望，就這樣邊走邊玩，看了很多稀奇的動植物。

一開始路徑上有許多遊客同行，我們邊聊天邊打鬧，走著走著赫然發現幾公里內毫無人煙，只剩下我們三個。打開離線地圖，才發現我們已經走出國家公園兩公里了（地圖右上的O再往外延伸兩公里）。蒂卡爾國家公園腹地之大，完全超出我們想像，而且，竟然沒有柵欄也沒有指標。

圖：蒂卡爾國家公園，蓋在巨石上的神廟。（蔚藍文化提供）

迷路，或許才能看見不同的風景

此時心中浮現那對情侶說的：「很多遊客在這裡失蹤，不要迷路了唷！」

我們研究著地圖，如果現在走回起點少說也要花四、五十分鐘，可能來不及看最大的廣場遺址。旁邊有一條路徑不太明顯的的岔路，看起來應該可以通到大廣場，我們花了一分鐘討論，一致認同要穿越叢林。

這條岔路約三米寬，雖然雜草叢生、蚊蟲肆虐，倒也還可以接受，路越走越窄、草越長越高，不禁令人懷疑「這是一條路嗎？」。走不到數十米我們就徹底被叢林給淹沒了，沒有路可以走的狀況下，猶豫著該回頭還是繼續。

離線地圖上顯示距離大廣場僅數百米，估計約十來分鐘就到了，這時腦中想起某汽車的廣告詞：「路是人走出來的。」手上緊握著離線地圖，沿著箭頭方向繼續穿越叢林。遠方傳來吼猴的巨響，越往裡面走聲音越大，似乎誤闖了牠們的領區，聽起來數量不少，像是一個家庭或整個社區聚在一起開會。巨響持續一陣子慢慢淡去，我們始終都沒有看見牠們的真面目。

圖：充滿植被的遺址，如果不注意看以為只是座小山丘。（蔚藍文化提供）

踩過朽木、爬過坡地、越過乾河，我們臉上黏著蜘蛛網，終於成功橫跨叢林，灰頭土臉地來到了最壯觀的城邦廣場。一號神廟與二號神廟面對面矗立著，非常壯觀。我們趕緊整理好服裝儀容，轉換成觀光客模式，故作淡定地欣賞這一落巨大的遺址。

後來在網路上讀到許多關於蒂卡爾的報導，每年都有許多遊客消失在這片叢林裡，由於占地廣、林相複雜、野生動物眾多，走偏了從此不知去向。 這一趟蒂卡爾確實讓我們體驗了叢林的威力，雖說迷路才能看見不同的風景，但在叢林裡還是乖一點好。

．．．

嬉皮、薩滿、遊牧人生：放逐拉丁美洲420天

——本文摘自《嬉皮、薩滿、遊牧人生：放逐拉丁美洲420天》，伊娃◎著，蔚藍文化出版

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資料來源｜蔚藍文化

．．．

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210390