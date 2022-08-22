國家機密防空洞、地道藏著木乃伊…歐美知名「地下」景點試膽探險

參觀酒窖是非常有當地風味的體驗 / 來源： plzen.prazdroj 圖文/Pei

軍事迷、歷史迷看過來！盛夏的地下景點自帶涼感十分適合參觀，還有詭譎氣氛和神秘傳說，讓人超好奇！

加拿大：「國家機密」巨大防空洞

農曆七月，我們正經歷大熱天，這時候地下景點自帶涼感十分適合參觀，如果還真的有詭譎氣氛和無法解釋的傳說，那就更讓人好奇了……我們就換個氣氛去旅行吧！

氣氛特殊的冷戰秘密軍事基地 / 來源： Diefenbunker Pei小編這就帶大家首先來到加拿大冷戰博物館（Diefenbunker: Canada's Cold War Museum），這座1960年代初秘密打造的地下防空洞，是當時冷戰時期，加拿大政府為了預防核武，提前自保與存放戰備而興建的，所以也曾是國家機密！

但願大地多是花田, 少戰事 / 來源： diefenbunker 這個位於地下22公尺的偌大防空洞位於渥太華以西的郊外河谷旁，天然掩護讓人難以找到，走進去大家才會發現，佔地下面積高達1萬平方公尺的4層機關是多複雜、氣勢驚人，當然這高科技的獨特設計防禦功能也非常強大，可以防震、防輻射、甚至號稱能抵抗核爆！當時也能確保500多人在這裡面可以存活30天，在戰時維持國防力量。

這是紛亂時代最安全的地方 / 來源： diefenbunker 加拿大把冷戰變得有溫度 / 來源： diefenbunker 秘密防空洞1962年投入使用，1994年才停止運作，這32年間，加拿大軍方是24小時守護這裡的；冷戰過後，防空洞已經解密並逐漸改為開放公眾參觀的博物館，裡面的「館藏」自然是相當豐富，秘道、加密通訊設備、兵器、戰備物資還有許多關於戰爭的故事等著你發掘，親自感受戰場上的緊張、親眼見到防禦武器的震撼。這裡也會逢年過節辦活動，萬聖節的驚悚指數狂飆，你也會想參加嗎？

義大利：教堂下骷髏頭自帶恐懼感

這個神聖的地方位於羅馬，聖母無玷教堂的地下室有一個「骨頭教堂」Capuchin Crypt, 雖說歐洲有10幾座骨頭墓室都各有特色，這座有可能是獨一無二的一個，因為骨頭堆有6個分類，大家可以找到腿骨室、骨盆室和頭骨室等……再說下去就會太驚人了。

帶著一點恐懼和一點敬畏來參觀 / 來源： flickr 不過骨頭教堂地參觀價值還是很高的，泥土來自聖地耶路撒冷、最初的4000多具骨頭是修道者遺骨，多已經排成宗教圖案，宗教和歷史意義非凡；走進像迷宮一樣的地下室，其實不用擔心，因為各個房間分得很清楚，還可以閱讀許多關於生死、發人深省的標語喔。

義大利南邊西西里島，還有另一個地下墓穴Capuchin Catacombs of Palermo. 這16世紀開始存放層層疊疊骨頭的地下隧道也有獨特看點－有幼童木乃伊，如果沒機會到非洲，這或許是大家能親眼看見木乃伊的少數地點了。

捷克：地下啤酒博物館

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

捷克地上地下都非常美 / 來源： plzen.prazdroj 現在來點不緊張的，到捷克地下啤酒博物館吧！Pilsen Historical Underground是由長長的隧道、酒窖和水井組成，13世紀就已經開放，在國民名酒皮爾森Pilsen同名城市中已經算是歷史遺跡，喜歡探索地道或鍾愛佳釀的人一定會喜歡。

參觀酒窖是非常有當地風味的體驗 / 來源： plzen.prazdroj 地下也能開熱鬧冰雕展 / 來源： plzen.prazdroj 早期這地道是當地人儲存和運送食物、酒水的重要所在，如今科技進步、生活便利，地道就改為博物館讓大家參觀，不僅能了解捷克中世紀歷史、文化小趣事，還可以品嘗新鮮扎啤喔！還有時間的話，來親手學做啤酒、享受捷克燉肉料理也能留下特別的回憶。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

歐盟解封！今夏遊歐洲不能沒有「這些」心理準備