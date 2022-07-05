玩遍迪士尼﹑加碼看7大世界奇觀！ 6國12座「環遊全球迪士尼樂園專機」2023年首航

圖文/Pei

有20多天的假期？收藏童話回憶不用分次旅行，童話專機載你一次玩遍全世界迪士尼樂園！

歐洲曾推出紀念版客機 讓迪士尼迷尖叫！ / 來源： wikimedia

從亞洲到歐美 最省心豐富的樂園、遺產之旅

大家喜歡迪士尼哪些經典電影和角色呢？你的心裡也有迪士尼樂園夢想清單嗎？

親自探索全世界的睡美人城堡！ / 來源：flickr 這次旅行走進童話裡 / 來源： pixabay Pei小編這就帶大家來了解一下2023年迪士尼旅遊即將推出的「環遊全球迪士尼樂園專機」！這是將飛越6國12座樂園的24天旅行套票，而且不只帶你到樂園，還能親自體驗埃及金字塔、泰姬瑪哈陵、巴黎鐵塔等超級遺產，加碼獲得迪士尼幕後工坊、拍攝基地、動物園和與工作人員團隊面對面交流等VIP通行證，讓你深入了解和愛上迪士尼動畫世界。

這趟豪華與冒險的貴賓行程將在美國起降，由冰島航空波音757執飛環遊地球－7大文明奇觀和迪士尼打造的夢幻世界每天都帶來驚喜！

豐富行程將走向印度看世界奇景 / 來源： wikimedia 有機會到埃及金字塔看表演！ / 來源： wikimedia 有機會參加的話，你將搭乘充滿迪士尼風情的特製專機、入住星級酒店、迪士尼主題公園飯店（巴黎有漫威主題房間），三餐和點心都有主廚精心打理。

這趟旅程非常適合喜歡迪士尼冒險故事的大人小孩，或是想要無痛環遊世界經典景點的人們，不用轉機、免掉瑣碎行程安排，還能在飛機上交到新朋友，你想試試看嗎？

豪華旅程預訂詳情

可以想像這樣專機打造的VIP行程費用不會是入門等級，一人需要花費3百2十多萬！不過大家可以參考這個行程安排，為自己打造自由版的迪士尼朝聖之旅。

你會住進什麼迪士尼主題的房間呢 / 來源： flickr 啟航日期：2023-07-09

到訪迪士尼樂園：東京、香港、上海、巴黎、美國兩座

乘客人數限制：一架客機75人，2人起訂

預訂注意事項：最低乘客年齡為12歲

出發與回程機場：洛杉磯或鄰近機場－奧蘭多

預訂官網：https://www.adventuresbydisney.com/around-the-world/global-jet-adventures/

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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