快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

玩遍迪士尼﹑加碼看7大世界奇觀！ 6國12座「環遊全球迪士尼樂園專機」2023年首航

聯合新聞網／ MilliUN Miles

圖文/Pei

有20多天的假期？收藏童話回憶不用分次旅行，童話專機載你一次玩遍全世界迪士尼樂園！

歐洲曾推出紀念版客機 讓迪士尼迷尖叫！ / 來源： wikimedia
歐洲曾推出紀念版客機 讓迪士尼迷尖叫！ / 來源： wikimedia

從亞洲到歐美　最省心豐富的樂園、遺產之旅

大家喜歡迪士尼哪些經典電影和角色呢？你的心裡也有迪士尼樂園夢想清單嗎？

親自探索全世界的睡美人城堡！ / 來源：flickr
親自探索全世界的睡美人城堡！ / 來源：flickr
這次旅行走進童話裡 / 來源： pixabay　
這次旅行走進童話裡 / 來源： pixabay　
Pei小編這就帶大家來了解一下2023年迪士尼旅遊即將推出的「環遊全球迪士尼樂園專機」！這是將飛越6國12座樂園的24天旅行套票，而且不只帶你到樂園，還能親自體驗埃及金字塔、泰姬瑪哈陵、巴黎鐵塔等超級遺產，加碼獲得迪士尼幕後工坊、拍攝基地、動物園和與工作人員團隊面對面交流等VIP通行證，讓你深入了解和愛上迪士尼動畫世界。

這趟豪華與冒險的貴賓行程將在美國起降，由冰島航空波音757執飛環遊地球－7大文明奇觀和迪士尼打造的夢幻世界每天都帶來驚喜！

豐富行程將走向印度看世界奇景 / 來源： wikimedia　
豐富行程將走向印度看世界奇景 / 來源： wikimedia　
有機會到埃及金字塔看表演！ / 來源： wikimedia　
有機會到埃及金字塔看表演！ / 來源： wikimedia　
有機會參加的話，你將搭乘充滿迪士尼風情的特製專機、入住星級酒店、迪士尼主題公園飯店（巴黎有漫威主題房間），三餐和點心都有主廚精心打理。

這趟旅程非常適合喜歡迪士尼冒險故事的大人小孩，或是想要無痛環遊世界經典景點的人們，不用轉機、免掉瑣碎行程安排，還能在飛機上交到新朋友，你想試試看嗎？　　　

豪華旅程預訂詳情

可以想像這樣專機打造的VIP行程費用不會是入門等級，一人需要花費3百2十多萬！不過大家可以參考這個行程安排，為自己打造自由版的迪士尼朝聖之旅。

你會住進什麼迪士尼主題的房間呢 / 來源： flickr　
你會住進什麼迪士尼主題的房間呢 / 來源： flickr　
啟航日期：2023-07-09

到訪迪士尼樂園：東京、香港、上海、巴黎、美國兩座

乘客人數限制：一架客機75人，2人起訂

預訂注意事項：最低乘客年齡為12歲

出發與回程機場：洛杉磯或鄰近機場－奧蘭多

預訂官網：https://www.adventuresbydisney.com/around-the-world/global-jet-adventures/　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

歐盟解封！今夏遊歐洲不能沒有「這些」心理準備　

70天從印度玩到倫敦！解放旅行的想像獻給「歐亞跨境巴士」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

迪士尼 巴黎 美國

延伸閱讀

迪士尼捧90億求回歸「神鬼奇航」？強尼戴普回應了

迪士尼傳出3億美元請強尼戴普再扮海盜 安珀被揭裝窮酸

旅費驚人！迪士尼將開私人班機 帶你一次遊12間迪士尼樂園

克里斯伊凡迪士尼「標準站姿」掀P圖之亂　本人說話了

相關新聞

有信心、放輕鬆！ 歐洲達人領隊楊秀微 疫後帶領重回歐洲懷抱

香波堡；圖片提供／楊秀微 歐洲可說隨便挑個國家，都是立馬想買張機票直奔的美麗景點。帶歐洲團已超過300團的歐洲達人領隊楊秀微（Winnie），在最近才完成了歐洲自助旅行，也帶回了第一手的當地旅遊訊息

玩遍迪士尼﹑加碼看7大世界奇觀！ 6國12座「環遊全球迪士尼樂園專機」2023年首航

有20多天的假期？收藏童話回憶不用分次旅行，童話專機載你一次玩遍全世界迪士尼樂園！

360度玩翻「沙烏地阿拉伯」！ 沙漠探險、遺產之旅、美食購物等主題深度旅遊攻略

沙烏地阿拉伯開放入境旅遊了！到沙國有哪些主題性玩法呢？除了宗教朝聖之外，其實沙烏地阿拉伯可以玩的方式遠遠多於大家的想像，沙烏地阿拉伯旅遊局大中華區總經理陳懋良表示，沙國擁有壯美的自然景觀，地形地貌多變

疫情改變旅客！ 「未來旅遊調查」多32%人更願意出國旅遊

第116屆聯合國世界旅遊組織執行委員會 (UNWTO) 會議，於6月由沙烏地阿拉伯旅遊部主辦、在沙烏地阿拉伯吉達舉行，會議前沙烏地阿拉伯旅遊部發布「旅遊未來調查」(The Future of Tour

土耳其入境免篩檢！ 打卡土耳其「六大最美露營」秘境

隨著全球疫情降溫，世界各國紛紛鬆綁，疫情之前備受台灣民眾喜愛的歐亞交界國家–土耳其，已放寬國境管制，旅客不須準備PCR或快篩陰性報告即可入境，土耳其航空執飛台北–伊斯坦堡航班，是最便利前往的歐亞國家之

奧客的剋星！Karen餐廳「100%無禮服務」附贈白眼＋鼓勵客訴　史上最M付錢受氣

星級餐飲服務是許多人所嚮往的頂級用餐享受，亦有不少服務業盲目執行「顧客永遠是對的」的想法，面對奧客的對應方式也成了各家店最大的苦惱。不過來自澳洲的「Karen's Diner」反其道而行，特別打造一家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。