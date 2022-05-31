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Bon voyage！龐洛探險家系列郵輪 以法式奢華情調 深入世界角落

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▲龐洛郵輪以現代化、高科技為理念打造小型奢華探險郵輪。　圖：龐洛郵輪／提供
▲龐洛郵輪以現代化、高科技為理念打造小型奢華探險郵輪。　圖：龐洛郵輪／提供

龐洛郵輪提供極地水域航行方面的專業知識，與卓越的航程體驗。　圖：龐洛郵輪／提供
龐洛郵輪提供極地水域航行方面的專業知識，與卓越的航程體驗。　圖：龐洛郵輪／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】隨著郵輪旅遊的發展日趨成熟，囊括食衣住行育樂購的大型郵輪不再一枝獨秀，中小型噸位數的探險型郵輪，可以走訪無人秘境、冰冠火山、珊瑚礁群島的靈活優勢，逐漸獲得現代旅人的青睞。而以探險型郵輪為先驅的龐洛郵輪（Ponant，以下簡稱龐洛郵輪），提供全程體驗法式奢華生活方式及精緻餐飲，遊歷別出心裁的航線，帶旅客從另一個角度看世界，開啟海上奢華探險之旅！

新型6艘探險家系列郵輪 成為極地探險的先鋒領導者

龐洛郵輪成立於1988年，總部位於法國馬賽，在30多年的發展中堅持以現代化、高科技為理念打造小型奢華探險郵輪，自2016年更融入了環境永續的概念，推出拉普洛斯號、尚普蘭號、布干維爾號、迪蒙迪維爾號、雅克卡地亞號、貝洛特號6艘探險家系列郵輪，該探險系列中的小型船舶具有環保性，擁有先進的技術，每艘船均配備了世界首創的藍眼、多感官水下休息室；每艘船以啟航探索新大陸的法國探險家的名字而命名，利用在極地水域航行方面的專業知識提供卓越的航程體驗，成為極地探險的先鋒領導者。

▲龐洛郵輪是「法式氣質」和法式生活方式的典範。　圖：龐洛郵輪／提供
▲龐洛郵輪是「法式氣質」和法式生活方式的典範。　圖：龐洛郵輪／提供

龐洛郵輪台灣戰略合作夥伴波蓮國際貿易業務總監陳鈺麟指出，為了符合環境永續的營運方式，龐洛遊輪最新指揮官夏古號採用天然氣與電力混和作為動能，減少碳排放與海洋汙染，並設計衛星定位系統，就算不用下錨，破壞珊瑚礁或是海底世界，也能精準掌握位置，友善我們的地球，以最安全、安靜、安心的方式帶領旅客探索世界。

▲世界首創的多感官空間將被命名為「Blue Eye」藍眼，以及高解析度數字屏幕，投影由分別位於船頭船中和船尾的三台水下攝影機拍攝的現場影像。　圖：龐洛郵輪／提供
▲世界首創的多感官空間將被命名為「Blue Eye」藍眼，以及高解析度數字屏幕，投影由分別位於船頭船中和船尾的三台水下攝影機拍攝的現場影像。　圖：龐洛郵輪／提供

奢華與探險的融合 冒險與精緻同行

陳鈺麟表示，小型、技術先進的探索型船舶是的龐洛其中一部分優勢，還有經驗豐富的導遊、講師或探險隊員陪同下，充分利用上岸遊覽的時間，帶來最專業的解說導覽。其中許多航行目的地均為教科文組織列出的遺址，並為遊客帶來激發思想、身體和靈魂的觸動。因此，選擇龐洛奢華探險郵輪意味著選擇一種精神狀態：奢華與探險的融合，冒險與精緻同行，提供獨特且真實的夢想目的地、新文化、自然世界中心，令人難以置信的體驗。

▲所有的美食、美酒、茶飲、洗浴用品、床上用品都是法國最卓越的公司提供。　圖：龐洛郵輪／提供
▲所有的美食、美酒、茶飲、洗浴用品、床上用品都是法國最卓越的公司提供。　圖：龐洛郵輪／提供

法式生活方式的典範 感受法國迷人的自由隨興

龐洛郵輪是「法式氣質」和法式生活式的典範。這艘郵輪品牌上的船員和服務人員主要都是法籍，您會發現他們自信、體貼又略帶謹慎，讓旅客感受原汁原味的法式情調。其獨特的裝潢設計，融合私人遊艇的優雅與尊貴，同時也不失法國迷人的自由隨性，提供獨特專屬的郵輪體驗及雅緻脫俗的優質服務。

此外，所有的美食、美酒、茶飲、洗浴用品、床上用品都是法國最卓越的公司提供，比較陸地上的頂級飯店毫不遜色，還能享受郵輪上的公共空間，欣賞海闊天空的景緻，現在有機會彎靠台灣，讓台灣旅客不用舟車勞頓到歐美就能一親芳澤。

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法國 秘境 遊輪

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