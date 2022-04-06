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達美航空喜迎首架 A321neo客機 國內線頭等艙全面升級

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達美航空機隊拓展邁向新哩程，近日接收首架A321neo客機。　圖：達美航空／提供
達美航空機隊拓展邁向新哩程，近日接收首架A321neo客機。　圖：達美航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空機隊拓展進入新哩程，近日接收首架A321neo客機，預計於今年五月投入市場營運，以因應未來旅遊需求，提供旅客多元尊榮的飛行體驗。

該機型為空中巴士最新、最大且最時髦的窄體客機，達美航空於2020年一舉下訂155架，目標於2027年完成交機，屆時A321系列機隊將增至282架飛機，為機隊注入新血、朝著擴展計劃邁進。

▲達美航空A321neo客機，共規劃三個艙等。　圖：達美航空／提供
▲達美航空A321neo客機，共規劃三個艙等。　圖：達美航空／提供

另一方面，A321neo節省油耗與前代相比達20％，使注重環境永續的達美航空，於機隊更新的同時，也在永續議題上獲得業界領頭羊的成就。全新的A321neo客機，共規劃三個艙等、194席座位，包含20席國內頭等艙、42席優悅經濟艙、及132席標準經濟艙。

為提升窄體客機的舒適度，每個座位均配置記憶棉坐墊和最新一代機上娛樂系統，並增大隨身行李放置空間，同時全艙搭載超高速無線網路 Viasat，與2019年相比高達兩倍速，達美航空致力讓搭乘窄體客機的旅客，也能享受廣體客機般的舒適旅遊體驗。

此外，全新推出的國內頭等艙座椅亦將於A321neo首次亮相，全新設計保障旅客享有更多的隱私性和舒適度，設置三面環繞可調式頭靠枕、加大與鄰座距離，周慮的設計為辦公需求的旅客提高25％的工作空間，以及三倍容量的個人收納空間，包含筆記型電腦也有專屬的位置。

▲達美航空今年也推出全新蔬食餐點。　圖：達美航空／提供
▲達美航空今年也推出全新蔬食餐點。　圖：達美航空／提供

除硬體設備的升級，達美航空今年也推出全新蔬食餐點，為搭乘飛行距離超過900哩的「達美至臻商務艙」及「國內頭等艙」的旅客提供植物肉漢堡、植物性羊肉丸、花椰菜餅及溫野菜沙拉餐點，為全球旅客提供更多元的服務。

全球旅遊政策逐漸寬鬆，旅客熱切重返天際，達美航空將以嶄新服務引領旅客重拾飛行樂趣。台灣出發的旅客，可透過天合聯盟航空夥伴大韓航空與中華航空，經由首爾/仁川及東京/羽田機場，搭乘達美航空及聯營航班前往亞特蘭大、底特律、西雅圖、紐約、華盛頓、波士頓、舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯、芝加哥、明尼阿波利斯、達拉斯及夏威夷，且便利地銜接達美航班抵達美加、中南美洲及加勒比海地區各大城市。

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